Železného rekord slaví 30 let: je lepší než Boltovy časy. Kdo je blízko překonání?
Nejhodnotnějšímu výkonu atletické historie bude třicet let. Pondělní výročí orámuje třetí dekádu od slavného hodu oštěpaře Jana Železného, který koncem května 1996 na malém mítinku v Jeně předvedl výkon 98,48 metru. Nedávno upravené atletické tabulky ho v porovnání s ostatními legendami včetně Usaina Bolta staví nejvýš v dějinách.
Americký koulař Ryan Crouser ovládl prostor tiskového střediska vítkovického stadionu svými ohromnými rameny, na hlavě měl z rozpustilého rozmaru kovbojský klobouk a směrem k Janu Železnému s úsměvem procedil připravenou hlášku.
„Včera to bylo docela blízko,“ zakřenil se Crouser a mezi prsty naznačil jen malý kousek místa.
V covidovém září 2020 se dva šampioni potkali na Zlaté tretře a atletickým světem právě doznívala ozvěna dalekého hodu Němce Johannese Vettera z mítinku v Chořově. Výkonem 97,76 se na 72 centimetrů přiblížil k Železného světovému rekordu.
„Když se na to díváte, tak si říkáte, jestli ten čas přišel, nebo ještě ne,“ reagoval tehdy Železný.
Po dalších téměř šesti letech sedí na historickém trůnu dál. Vetter ještě o rok později znovu v Chořově vypálil ránu 96,29 metru, ale pak jeho kariéru zabrzdilo vážné zranění ramene. Zatím nikdo se nedostal tak blízko. I třicet let po svém posledním světovém rekordu zůstává Železný na vrcholu tabulek.
Bodování rekordů
Body
Jméno
Disciplína
Výkon
1365
Jan Železný
oštěp
98,48
1356
Usain Bolt (Jamajka)
100 metrů
9,58
1353
Mondo Duplantis (Švéd.)
tyč
631
1351
Usain Bolt (Jamajka)
200 metrů
19,19
1342
Mykolas Alekna (Lit.)
disk
75,56
1341
Karsten Warholm (Nor.)
400 metrů překážek
45,94
1334
Ryan Crouser (USA)
koule
23,56
1328
Mike Powell (USA)
dálka
895
1328
Sebastian Sawe (Keňa)
maraton
1:59:30
1321
Wayde van Niekerk (JAR)
400 metrů
43,03
„Já jsem ten závod tehdy chtěl najít. Cítil jsem se dobře, věděl jsem, že můžu hodit extrémně daleko. Věděl jsem, že ten závod chci. Kvůli tomu se Jena vyhledala, jinak bych tam nejel,“ vysvětlil Železný.
Tehdy měl za sebou desetiletí na vrcholu, které začalo s nástupem nového typu oštěpu s posunutým těžištěm. Tím se házelo od sezony 1985 poté, co východní Němec Uwe Hohn starým náčiním hodil monstrózních 104,80 metru.
Železný první světový rekord překonal ve svých jednadvaceti v roce 1987 v Nitře. Dva další historické hody z Osla z let 1990 a 1992 mu zpětně vzali kvůli použitému typu oštěpu. Definitivně si rekord přivlastnil v roce 1993, kdy nejdřív v Pietersburgu a potom v Sheffieldu překonal hranici 95 metrů.
Byl to čas, v němž atletičtí fanoušci i experti snili o překonávání velkých hranic. V desetiboji lákala historická meta 9000 bodů, v oštěpu se jen pár let po Hohnově úletu znovu nabízela stovka. Pořadatelé v Jeně ji dali Železnému jako startovní číslo. A skoro to vyšlo!
Bylo teplo, kolem 25 stupňů Celsia a zezadu foukal výhodný větřík zprava. Při třetím pokusu se Železný rychle rozběhl a oštěp letěl úžasně daleko za poslední čáru na hraně devadesáti metrů. 98,48! Téměř o tři metry dál než při posledním Železného rekordu z Sheffieldu 1993. Ke stovce scházelo jen 152 centimetrů…
„Mně se ten hod nezdál nějaký výjimečný,“ vzpomíná Železný. „Kdybych to spojil s hodem z Sheffieldu a silovou formou ze začátku sezony, muselo by to letět podstatně dál.“
Rekordman využil formy a dobrých podmínek, technicky ale rekordní hod nezvládl na sto procent. Navíc odhazoval už metr a půl před čárou, před níž dopadl na ruce.
„Ono je lepší odhazovat dál od čáry a snažit se to dohodit. Já jsem metr a půl na doskok většinou potřeboval,“ líčí Železný. „Pak se může říkat, kolik by to bylo. Ale já myslím, že kdybych byl blíž, tak by to nedopadlo dobře.“
Kdo Železného tehdy překonal?
Otázkou zůstává, kam by oštěp doletěl, kdyby byl z později používaného a tvrdšího karbonu, a ne z hliníku.
„Zrovna v tomhle závodě by to bylo výhodné. Těžko říct, já jsem tehdy oštěp trefil dobře. Až tak nevibroval. Ten oštěp rozhodně nebyl špatný,“ říká Železný.
Podle atletických tabulek byl jeho výkon napříč disciplínami dlouho na vrcholu jako nejlepší v dějinách. V roce 2009 ho překonaly světové rekordy jamajského sprintera Usaina Bolta na 100 a 200 metrů. Ale to už neplatí. Systém bodování se během let lehce měnil, po poslední úpravě z roku 2025 už stojí Železného rekord z Jeny opět jako nejhodnotnější výkon atletické historie.
Napříč disciplínami má k překonání nejlepšího oštěpaře dějin nakročeno tyčkař Mondo Duplantis. Zatím přeskočil 631 centimetrů, na Železného potřebuje ještě pět centimetrů k tomu.
„Kdyby rekord někdo překonal, vadilo by mi to hodně. Kdo říká, že mu nevadí, že přijde o nějaký rekord, nemluví pravdu,“ říkal Železný při posledním kulatém výročí před deseti lety.
Od té doby se v atletice změnilo hodně. Jen v oštěpu se historická top 10 z poloviny vyměnila. Padly hned tři legendární rekordy, které vydržely desítky let. Koulař Crouser nahradil Barnese, diskař Alekna překonal Schulta. A Kevin Young? Jeho slavný čas 46,78 sekundy na 400 metrů překáže z olympiády v Barceloně je po nástupu nové generace v čele s Karstenem Warholmem najednou až šestadvacátý… Železného výkon stále drží. Sám šampion je však smířený, že to nebude navždy.
„Ten čas přijde. Jediný světový rekord, který se nikdy nepřekoná a patří Češce, je světový rekord Heleny Fibingerové z haly. Toho se nikdy nedožiju, ten Jarmily a určitě i můj jednou padne,“ líčil Železný v roce 2016.
Fibingerové halový rekord 22,50 z roku 1977 už paradoxně oficiálně neplatí. Světová atletika totiž sloučila halové a venkovní výkony, takže se legendární koulařka sesunula na celkové druhé místo za Sovětku Lisovskou.
Kromě Železného ještě stále panují rekordy Jarmily Kratochvílové na 800 metrů 1:53,28 minuty z roku 1983 a oštěpařky Barbory Špotákové 72,28 metru z roku 2008.