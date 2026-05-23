Předplatné

Světový rekord Špotákové v ohrožení! Mladá Číňanka (18) šokovala dlouhým hodem

Oštěpařka Jen C&#39;-i předvedla v Sia-menu druhý nejdelší hod všech dob
Oštěpařka Jen C'-i předvedla v Sia-menu druhý nejdelší hod všech dobZdroj: Profimedia.cz
Oštěpařka Jen C&#39;-i předvedla v Sia-menu druhý nejdelší hod všech dob
Barbora Špotáková s rukama nad hlavou
Oštěpařka Jen C&#39;-i předvedla v Sia-menu druhý nejdelší hod všech dob
Barbora Špotáková
Barbora Špotáková se loučila na Zlaté tretře v Ostravě
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Atletika
Začít diskusi (0)

Čínská oštěpařka Jen C’-i na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod všech dob 71,74 metru. Den po osmnáctých narozeninách se v historických tabulkách zařadila hned za dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou, jejímuž světovému rekordu z roku 2008 se přiblížila na 54 centimetrů.

Juniorská šampionka z roku 2024 Jen C'-i hned prvním pokusem posunula vlastní juniorský světový rekord téměř o šest metrů a vytvořila i nové maximum Diamantové ligy. Pak soutěž ukončila. Postarala se o první sedmdesátimetrový výkon od května 2021, kdy Polka Maria Andrejczyková vyhrála Evropský vrhačský poháru ve Splitu hodem dlouhým 71,40. Za 71 metrů hodila v historii už jen Kubánka Osleidys Menéndezová v roce 2005 (71,70).

Druhá dnes skončila Norka Sirgid Borgeová výkonem rovných 65 metrů, třetí příčku obsadila Srbka Adriana Vilagošová (63,64). Stejně jako v neděli v Tokiu se nedařilo olympijské šampionce Haruce Kitagučiové. Japonská oštěpařka pod dohledem nového trenéra Jana Železného jen jednou překonala šedesátimetrovou hranici, ve třetí sérii zapsala 60,08 a skončila sedmá.

Soutěž koulařů vyhrál bronzový olympijský medailista Rajindra Campbell v novém jamajském rekordu 22,34. Světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz Ryan Crouser se do elitního seriálu vrátil výkonem 21,41 a skončil třetí. Předčil ho ještě americký krajan Jordan Geist (21,52).

Souboj elitních běžkyň na 3000 metrů překážek stejně jako minulý týden v Šanghaji vyhrála olympijská vítězka z roku 2021 Peruth Chemutaiová z Ugandy. Rekordem mítinku 8:51,06 nechala o 48 setin za sebou olympijskou vítězku z Paříže Winfred Yaviovou, jež reprezentuje Bahrajn.

Druhý letošní mítink Diamantové ligy ještě pokračuje. O jedinou českou stopu se dnes postará běžec Filip Sasínek, který bude vodičem v závodě na 5000 metrů.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů