Světový rekord Špotákové v ohrožení! Mladá Číňanka (18) šokovala dlouhým hodem
Čínská oštěpařka Jen C’-i na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu předvedla druhý nejdelší hod všech dob 71,74 metru. Den po osmnáctých narozeninách se v historických tabulkách zařadila hned za dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou, jejímuž světovému rekordu z roku 2008 se přiblížila na 54 centimetrů.
Juniorská šampionka z roku 2024 Jen C'-i hned prvním pokusem posunula vlastní juniorský světový rekord téměř o šest metrů a vytvořila i nové maximum Diamantové ligy. Pak soutěž ukončila. Postarala se o první sedmdesátimetrový výkon od května 2021, kdy Polka Maria Andrejczyková vyhrála Evropský vrhačský poháru ve Splitu hodem dlouhým 71,40. Za 71 metrů hodila v historii už jen Kubánka Osleidys Menéndezová v roce 2005 (71,70).
Druhá dnes skončila Norka Sirgid Borgeová výkonem rovných 65 metrů, třetí příčku obsadila Srbka Adriana Vilagošová (63,64). Stejně jako v neděli v Tokiu se nedařilo olympijské šampionce Haruce Kitagučiové. Japonská oštěpařka pod dohledem nového trenéra Jana Železného jen jednou překonala šedesátimetrovou hranici, ve třetí sérii zapsala 60,08 a skončila sedmá.
Soutěž koulařů vyhrál bronzový olympijský medailista Rajindra Campbell v novém jamajském rekordu 22,34. Světový rekordman a trojnásobný olympijský vítěz Ryan Crouser se do elitního seriálu vrátil výkonem 21,41 a skončil třetí. Předčil ho ještě americký krajan Jordan Geist (21,52).
Souboj elitních běžkyň na 3000 metrů překážek stejně jako minulý týden v Šanghaji vyhrála olympijská vítězka z roku 2021 Peruth Chemutaiová z Ugandy. Rekordem mítinku 8:51,06 nechala o 48 setin za sebou olympijskou vítězku z Paříže Winfred Yaviovou, jež reprezentuje Bahrajn.
Druhý letošní mítink Diamantové ligy ještě pokračuje. O jedinou českou stopu se dnes postará běžec Filip Sasínek, který bude vodičem v závodě na 5000 metrů.