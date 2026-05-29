Špotáková o hrozbě pro svůj rekord: Číňanka vypadala jak mumie. Kdyby to ještě vydrželo…
Král a královna oštěpu jsou z Česka. Jak dlouho však bude trvat unikátní symbióza světových rekordů poté, co minulý týden zahrozila osmnáctiletá Číňanka Jen C'-i? „Je jasné, že ten rekord někdy padne. Ale mrzelo by mě trošku, kdyby to bylo už teďka,“ říká Barbora Špotáková. Svou vyzývatelku ocenila, ale vidí i možný problém.
Ve středu ráno si Barbora Špotáková oblékla retro běžecký trikot a postavila se na start symbolického běhu, který přesně po 129 letech upomínal na premiéru slavných Běchovic. Jan Železný se oblékl tak, aby uctil legendárního startéra Rudolfa Richtera.
Dva slavní oštěpaři se na akci pro děti z blízké základní školy potkali jen pár dní poté, co vzpomínky na jejich rekordní hody ovládly atletický svět.
Železný v pondělí slavil třicet let od svého historického hodu 98,48 metru z Jeny. Špotáková si v sobotu užívala koncert Tří sester, když jí přišla zpráva od maminky o velehodu Číňanky Jen C'-i, která na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu hodila druhý nejlepší výkon dějin 71,74 metru a k rekordu jí scházelo jen 54 centimetrů. Znovu tak potvrdila předpoklady juniorské světové šampionky a jednoho z nastupujících jmen globální atletiky.
„Já jsem o téhle holce věděla, ten hod se jí velmi povedl. Bylo by dobré, kdyby to chvilku vydrželo, ale samozřejmě se s tím nějak smířím,“ řekla Špotáková k hrozbě ztráty rekordu. „Má velké předpoklady, je veliká a umí oštěp velmi dobře trefovat. Chtělo by to potvrdit.“
Železný stál v Sia-menu jako kouč Japonky Haruky Kitagučiové hned za sektorem a dlouhý hod mladé Číňanky tak viděl zblízka.
„Byl to šok, ale udělala to krásně,“ chválil Železný. „Je strašně moc mladá, silově bude extrémně disponovaná. Hodila to neuvěřitelně přes rameno a přes záda. Když vyletěl oštěp, říkal jsem si: Sakra, to bude daleko! Říkal jsem si: To není možný, to je snad sedmdesát! Pak jsem koukal na tabuli, a když jsem to viděl ze záznamu… Kdyby to ještě trochu líp položila, kdo ví, kam by to dopadlo.“
Jen C'-i je na první pohled jiný typ, než kterými byli Špotáková se Železným. Čeští šampioni ovládli oštěp díky citu pro nesmírně složitý a komplexní oštěpařský pohyb. Přidali všeobecnou pohybovou a atletickou vybavenost, sílu a taky dynamickou rychlost.
„Přede mnou držela světový rekord Osleidys Menéndezová. Byla to silová závodnice a silových závodnic bylo i během mé kariéry hodně. Já si myslím, že jsem se po vzoru Honzy Železného snažila být atletická. Přišlo mi to nejsympatičtější,“ řekla Špotáková. „Ale určitě tam tyhle silové závodnice místo mají a je možné, že zase převezmou žezlo.“
Železný: V Číně jdou přes sílu
Jen C'-i má velké předpoklady, ale i své problémy. Vloni se v Česku ukázala na pražském Memoriálu Josefa Odložila i na Zlaté tretře v Ostravě, ani jednou se ale nepřiblížila šedesáti metrům.
„Byla neskutečně rozbitá. Měla zatejpované rameno, loket, kolena. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. Každopádně je to talent. Ale aby se v tomhle roce ještě povedl takový hod, já o tom přesvědčený nejsem,“ říká Železný. „Tam používají metody, že jdou přes sílu. Vývoj není postupný, což je pro závodnice škoda. Uvidíme, třeba se mýlím. Ale oštěp je strašně moc náročný, na tohle si bude muset dávat pozor.“
I při sobotním povedeném hodu v Sia-menu měla Jen silně zatejpovaný pravý loket.
„Asi nebude úplně zdravotně v pořádku, když měla zafačovanou celou ruku. Vypadala jak mumie,“ řekla Špotáková. „Evidentně už má nějaké rány za sebou. U lidí, co hážou silou, je větší pravděpodobnost zranění a vytřískání ruky. Těžko říct, jak to bude postupovat. Má velké předpoklady, ale asi nebude házet do čtyřiceti jako já.“
Zatím platí, že od roku 2007 drží oba světové rekordy čeští oštěpaři. K Železnému se zatím nejvíc přiblížil Němec Johannes Vetter, před šesti lety mu scházelo 72 centimetrů. Moderní generaci reprezentují především borci z Jižní Asie, olympijští šampioni Níradž Čopra z Indie a Aršad Nadím z Pákistánu nebo nový talent, teprve třiadvacetiletý Rumeš Tharanga Pathirage ze Srí Lanky.
„Jsou tam lidi, kteří schopnosti mají. Nadím to ukázal na olympiádě, jsou tam Níradž i Srílančan, ten se mi strašně moc líbí. Takový hubený kluk, má neuvěřitelný kotník, má strašnou ránu v ruce. Ten taky v letošním roce brzo přehodí devadesát metrů, o tom jsem přesvědčený, když bude zdravý. Je to velký talent,“ chválí Železný.
Jeho rekord je podle aktuálních bodovacích tabulek nejhodnotnějším výkonem atletické historie. Špotáková mu předvídá další léta na vrcholu.
„Říkala jsem odjakživa, že Honzy svěťák má určitě větší kvalitu než ten ženský. Přeju mu, aby vydržel co nejdéle,“ řekla Špotáková. „On udělal oštěp takovou elegantní disciplínou, tak bych si přála, aby tahle atletičnost byla vzorem pro všechny oštěpaře. Ta mi byla vždycky sympatičtější než hrubá síla.“