České rekordy v atletice: jeden se zatřásl, dva slaví velká výročí. Kterým ale hoří čas?
Oštěpařský rekord Barbory Špotákové se zatřásl, dva další slavily velká výročí. Čeští atleti stále promlouvají do historie svého sportu. V letošním roce čekají jejich historické výkony velké výzvy a jedna z nich se týká i legendární Jarmily Kratochvílové. Které české rekordy drží, které už padly a kterým hoří čas?
Jarmila Kratochvílová: 800 metrů
Nejstarší atletický světový rekord na otevřené dráze. V červenci 1983 odjížděla Jarmila Kratochvílová ze socialistického Československa na mítink do Mnichova s plánem zaběhnout si sprint na 200 metrů. Kvůli křeči v noze si ale nakonec vybrala půlku, na níž využila služeb německé vodičky Petry Kleinbrahmové, která měla závod rozjet pro krajanku Margret Klingerovou.
„Chtěla jsem běžet, abych se u toho moc nenadřela, abych si vychutnala pocit, že se mi běží dobře. Žádný stres,“ vzpomíná Kratochvílová. „Až na rovince jsem viděla světelné hodiny, které měřily čas. Dvacet metrů před cílem jsem viděla čísla 1:49. Říkala jsem si: To není možné, ty hodiny nejdou!“
Výkonem 1:53,28 minuty tenkrát o patnáct setin překonala výkon Sovětky Naděždy Olizarenkové. Jestli se ale světový rekord letos dočká 43 let, je značně nejisté. Nejde ani tak o Femke Broedersovou-Bolovou, která na půlce letos začíná. Ale Britka Keely Hodgkinsonová po zimním světovém rekordu v hale 1:54,87 cílí na nejlepší čas dějin i venku. Podle zpráv ze zákulisí chce podniknout vážný pokus už příští neděli při Diamantové lize ve Stockholmu.
Jarmila Kratochvílová: 400 metrů (hala)
Tady máme důkaz, že ani slavná Jarmila Kratochvílová není nepřekonatelná. Její hlavní disciplínou byla čtvrtka a právě na ní držela od března 1982 světový rekord pod střechou, když na halovém ME v Miláně vyhrála časem 49,59 sekundy. O pět setin tehdy zlepšila dosavadní rekord, který sama zaběhla rok předtím na výhodně klopené dráze ve Vídni.
Kratochvílová přitom většinu tehdejší zimy věnovala tvrdému tréninku na letní sezonu a o startu v Miláně se rozhodla až po vydařeném soustředění v Tunisku.
Její čas vydržel dlouho, ale v únoru 2023 ho časem 49,26 překonala Femke Bolová z Nizozemska. Rok na to svůj výkon posunula ještě dvakrát a současný rekord 49,17 je o víc než čtyři desetiny rychlejší než výkon Kratochvílové. Její běh z roku 1982 už je v tabulkách šestý. Třikrát ho překonala Bolová, jednou Američanky Britton Wilsonová a Isabella Whittakerová.
Jan Železný: oštěp
Podle současných bodovacích tabulek je hod oštěpem do dálky 98,48 metru nejkvalitnějším výkonem atletických dějin. Svůj životní pokus Železný předvedl v roce 1996 na malém mítinku v Jeně.
Pořadatelé tehdy pro něj připravili výmluvné číslo 100 a ke stometrové hranici nebylo daleko. Na stadionu byly ideální podmínky, teplo kolem pětadvaceti stupňů Celsia a svěží větřík zezadu zprava. Železný ale s hodem paradoxně nebyl příliš spokojen.
„Mně se ten hod nezdál nějaký výjimečný,“ vzpomíná Železný. „Kdybych to spojil s hodem z Sheffieldu (předchozí světový rekord z roku 1993 – pozn. red.) a silovou formou ze začátku sezony, muselo by to letět podstatně dál.“
Železný navíc házel hliníkovým oštěpem a nikoli tvrdším karbonovým, s kterým se závodí dnes. Nejblíž se k němu zatím dostal Němec Johannes Vetter, v roce 2020 v Chořově zaostal o 72 centimetrů.
Helena Fibingerová: koule (hala)
V únoru 1977 pořadatelé mítinku Jablonecká hala zdrželi začátek soutěže, aby posunuli koulařskou výseč dál od sektoru výškařek. A vyplatilo se, Helena Fibingerová předvedla vrh, který byl k neuvěření už tehdy a podobné je to i po téměř půl století. Jako první v historii překonala hranici 22 metrů a přidala k ní rovného půl metru navíc. Svůj vlastní absolutní světový rekord z roku 1976 z Opavy vylepšila o 51 centimetrů. Halový světový rekord posunula už pošesté, tentokrát o 84 centimetrů.
„Čekala jsem na tento pokus dva roky. Věděla jsem, že mám na 22 metrů, a chtěla jsem být první ženou na světě, která tuto hranici překoná. Jsem nesmírně šťastná, že se mi to podařilo,“ radovala se Fibingerová.
Její tehdejší výkon 22,50 je v hale dodnes nepřekonán a dlouho byl vůbec nejstarším atletickým rekordem vůbec.
Koncem roku 2023 však mezinárodní federace Světová atletika sloučila výkony dosažené v hale a venku, kde vede Sovětka Natalja Lisovská vrhem 22,63. Fibingerová tak už není oficiálně uváděna jako světová rekordmanka v hale, ale jako druhá koulařka historie.
„Ten výkon už mi nikdo nesmaže,“ reagovala.
Barbora Špotáková: oštěp
Světový rekord 72,28, který Špotáková hodila v roce 2008 ve Stuttgartu, se ještě třese. Minulý víkend ho řádně provětrala osmnáctiletá Číňanka Jen C'-i, když na mítinku Diamantové ligy v Sia-menu hodila druhý nejlepší výkon dějin 71,74 metru a k historickému výkonu jí scházelo jen 54 centimetrů. A pak promluvila o svém plánu na historický výkon zaútočit.
Zatím ale dějinám stále vládne ho Špotákové ze zelené dráhy ve Stuttgartu. Tradiční atletické místo se tehdy loučilo, následně padla dráha za oběť přestavbě stadionu pro potřeby bundesligových fotbalistů VfB.
Špotáková tehdy o 58 centimetrů překonala dosavadní výkon Kubánky Osleidys Menéndezové.
„Budu asi atlet s nejlepšími vzpomínkami na Stuttgart. Zdejší dráha je neuvěřitelná. Mám ji ráda. Když jsem přijížděla do Stuttgartu, vždycky jsem si říkala, že tady chci hodit osobák,“ loučila se Špotáková se stadionem, kam pak vjely bagry. „Je to trochu smutné. Ale vím, že čas běží a věci se někdy mění.“
Roman Šebrle: desetiboj
V úterý to bylo přesně čtvrt století, co desetibojař Roman Šebrle překonal jednu z nejlákavějších met atletické historie. Na mítinku v Götzisu se o 26 bodů dostal nad hranici 9000 bodů a ukončil tak několik horkých let na přelomu tisíciletí, kdy se o vysněný výkon snažili tři vládci disciplíny.
Prvním byl Američan Dan O´Brien, který se už v roce 1992 dostal k 8891 bodům, ale zdraví ho k naplnění obrovského potenciálu nepustilo. V létě 1999 se mučivě blízko dostal Tomáš Dvořák. Při Evropském poháru na Strahově zkompletoval 8994 bodů a o výkon s devítkou na začátku se zřejmě připravil zvolněním těsně před cílem.
V květnu 2001 úsilí generací dotáhl Šebrle. V Götzisu rozhodl parádním druhým dnem. Hodil daleko diskem, v oštěpu překonal sedmdesát metrů a rekord si pojistil heroickou patnáctistovkou. Vydržel mu jedenáct let, než ho o 13 bodů překonal Američan Ashton Eaton. Ten pak rekord posunul na číslo 9045. Současným držitelem historického výkonu je od roku 2018 Francouz Kevin Mayer, který v Talence nasbíral o ohromujících sto bodů víc než Šebrle. Nad metu 9000 už se dostal i Kanaďan Damian Warner (9018).