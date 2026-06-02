Desetibojařský talent Järvinen: Doufám, že ohrozím Změlíka! Jak doma prožívali hokej?
Nová éra českého desetiboje odstartovala skvělou premiérou Tomase Järvinena v Götzisu. Zvonivých 8400 bodů znamená český rekord do 23 let a v historických národních tabulkách místo hned za Šebrlem, Dvořákem a Změlíkem. Geny fungují. Järvinenův tatínek Mika i maminka Kateřina Nekolná, známá sporťačka, mají za sebou parádní vícebojařské kariéry. A mladý Tomas teď udělal v té své další velký krok.
Jak se vám dívá na české tabulky?
„Je to nádherný! Jsem strašně rád, že to vyšlo, že jsem čtvrtý nejlepší v republice, a že jsem udělal maximum do dvaceti tří let. Je to krásné se na to koukat.“
Dostala se vám od některé z legend nějaká reakce?
„Šebrle tam byl, toho jsem slyšel na každé disciplíně. Fandil mi. Já jsem tedy nevnímal, jenom jsem slyšel jeho hlas, který je takový prozíravý.“
Měl by se Robert Změlík, k jehož výkonu vám teď schází 227 bodů, třást?
„Doufejme, že jo! Doufám, že ho ohrozím, nebo už překonám.“
Co všechno vás pár desítek hodin po závodě bolí?
„Úplně všechno… Nejvíc asi koleno, které jsem si lehce poranil při skoku o tyči. Při rozcvičování jsem spadl zpátky do kaslíku. Už jsem byl na sonu, není to nic vážného. Ale musím si dát chviličku pauzu, pár dní až týden.“
Jak soutěž přečkal váš kotník, kvůli kterému jste v minulé sezoně nemohl dokončit žádný desetiboj?
„Kotník přežil skvěle. Necítil jsem ho po celou soutěž. Držel i na výšce, což jsem byl strašně rád.
Co vás v Götzisu potěšilo, a kde vidíte rezervy?
„Já vidím rezervy vlastně skoro v každé disciplině, až na čtvrtku, která se mi povedla. Ale i tam jsem schopen běžet rychleji. Vím, že všude mám ještě velkou rezervu a doufám, že to ukážu na příštích závodech. Trenér mi i říkal, že vždycky je třeba zažít si víceboj, který si celý protrpíš. Doufám, že mi to pomůže do dalších vícebojů. Že když se mi něco nepovede, že se z toho nezhroutím a půjdu dál.“
Před závodem jste chtěl navázat na vaše kvalitní juniorské výkony i mezi dospělými. Berete tuhle ambici za splněnou?
„Je to skvělé. I když, bohužel, s roční pauzou. Už jsem to chtěl předvést minulý rok, ale naštěstí jsem teď na skvělém mítinku v Götzisu ukázal, že to jde, a že to snad půjde dál.“
Kdyby se pár disciplín povedlo víc...
Odpovídá parádní součet 8400 bodů vašim přáním před závodem?
„Já jsem chtěl osm čtyři, možná osm tři, půl jako nejnižší laťku, kterou jsem chtěl zvládnout, a věděl jsem, že ji zvládnu udělat. Řekl bych, že to mohlo být do osmi šesti, kdyby se ještě pár disciplín povedlo víc.“
Jak váš výkon hodnotili vaši rodiče?
„Chválili mě. Říkali, že nemám být nevděčný. Byli strašně rádi. Říkali, že se jim to líbilo, i když já jsem nebyl stoprocentně spokojený. A táta říkal, že je nádherné, že jsem s takovýmhle průměrným vícebojem zvládl takhle skvělý výkon.“
Jak to ve vaší rodině vypadalo během hokeje?
„Upřímně, jak jsem se soustředil na závod, tak jsem hokej moc nesledoval. Bylo to v takovou blbou dobu. Vím, že Finové vyhráli, za což jsem rád. Ale ani táta, ani máma nejsou zas tak velcí hokejoví fanoušci.“
Ani vzájemné čtvrtfinále jste neřešili?
„Vůbec. Já většinou fandím tomu, kdo vyhraje. (směje se). Ne, dělám si srandu. Fandím většinou Čechům.“
Máte jistou účast na ME v Birminghamu, plánujete před ním ještě nějaký desetiboj?
„Přemýšlíme nad tím s trenérem. Uvidíme, jestli bude zranění do měsíce stoprocentně v pohodě. Byl by tam možný Ratingen, což je taky skvělý mítink, ale uvidíme podle toho, jak se budu cítit, jak zvládnu zregenerovat po tomhle závodě.“