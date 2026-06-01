Comeback Ogrodníkové po porodu: Na dráze jsem šťastná. Partner Vrána se musí starat
První ostrý závod po mateřské pauze má za sebou oštěpařka Nikola Ogrodníková. Na Memoriálu Josefa Odložila vyhrála výkonem 59,87 metru. „Já jsem šťastná, že můžu být zpátky na dráze. Jsem ráda, že se pomalu vracím na ty šedesátimetrové hody a doufám, že to bude ještě za těch šedesát,“ hodnotila.
Dobrý příklad by tu byl. Barbora Špotáková jako maminka vyhrála mistrovství Evropy i mistrovství světa a získala olympijský bronz. Nikola Ogrodníková pořádá návrat po loňském narození syna Jáchyma a story své předchůdkyně má jako předobraz.
„Jsem hrozně kritická. Možná chci po porodu moc věcí a srovnávám to i trošku s Bárou, protože vím, že po dětech házela dobře,“ řekla Ogrodníková na Odložilově memoriálu. „Ale každá žena je po porodu jiná. Musím to brát tak, že moje tělo pracuje jinak a návrat je delší. Tělo ještě nepracuje na sto procent, jako to bylo před porodem.“
Na pražské Julisce už dozněly oslavné chorály bílého ostravského davu, které tady nedávno slavily únik Baníku z druholigové pasti. Na atletiku přišlo fanoušků o něco méně, nad rozlehlým areálem svítilo sluníčko, ale taky foukal proměnlivý vítr.
Ogrodníková ve svém sektoru musela dávat pozor na tyčkaře i tyčkařky, kteří závodili ve stejném koutě stadionu. Prvním pokusem hodila 59,87 metru, o víc než šest metrů, než kolik dosáhla při své letošní premiéře na extralize v Ostravě.
„Myslela jsem, že hodím trochu dál, ale musím to brát. Na začátek sezony a po mateřské si myslím, že dobré,“ hodnotila Ogrodníková. „Chtěla bych házet ještě dál. Tohle mi úplně nestačí, ale musím to brát krůček po krůčku. Sezona se teprve rozbíhá, máme hodně před sebou, snad se bude zlepšovat.“
Složitá situace doma
Ogrodníková žije ve vztahu s hokejistou Petrem Vránou a kromě maličkého Jáchyma spolu vychovávají i staršího syna Lea.
„Je to složité v tom, že nemáme podporu prarodičů. A náročné, protože jsme dva sportovci,“ vysvětluje Ogrodníková. „Teď se víc stará Petr. Musí, protože moje sezona začala. Má ještě druhého syna, který je školou povinný, takže zůstali doma a musí se starat o oba.“
Na Julisce se po operaci lokte vrátil do hry koulař Tomáš Staněk, výkonem 20,32 metrů skončil druhý za Nickem Palmerem z Mauriciusu (20,68). Dálku vyhrál Radek Juška za 787 centimetrů, třetí Petr Meidlschmid skočil 766. Běh na 1 500 metrů jako hlavní disciplínu ovládl Brit Ted Higgins (3:37,66). Na dlouhých překážkách se podruhé v sezoně ukázal juniorský mistr Evropy Michal Rada a znovu se dostal pod 50 sekund, tentokrát o 25 setin.
„Je to přijatelné, ale lepší výkony furt čekám. Ještě jsme se nedostali do závodního režimu. Věřím, že jsem schopen předvést skvělý výkon na Zlaté tretře,“ hodnotil Rada. „Dnes byl opravdu silný vítr. Nevyšla mi kroková frekvence mezi překážkami, byl to opravdu těžký závod.“