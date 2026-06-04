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Překonala Kratochvílovou! Maňasová má český rekord, legendu pokořila už v rozběhu

Karolína Maňasová slaví titul ve stovce na ME do 23 let
Karolína Maňasová slaví titul ve stovce na ME do 23 letZdroj: Soňa Maléterová / Česká atletika
Karolína Maňasová zaběhla český rekord
Karolína Maňasová zaběhla český rekord
Sprinterka Karolína Maňasová po příletu ze zlatého ME do 23 let
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ČTK, iSport.cz
Atletika
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Karolína Maňasová na mítinku v St. Pöltenu dvakrát překonala letitý český rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů. Nové maximum stanovila dvaadvacetiletá sprinterka ve finále časem 11,01 sekundy. V rozběhu zaznamenala Maňasová čas 11,08, kterým pokořila atletickou legendu Kratochvílovou o setinu.

Ženský český rekord ve stometrovém sprintu byl v platnosti od 6. června 1981, kdy Kratochvílová čas 11,09 zaběhla v Bratislavě. V sobotu by tedy od jejího zápisu uplynulo 45 let.

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