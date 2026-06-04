Senzační Lu! Manuel jako první Češka po 40 letech zaběhla čtvrtku pod 50 sekund
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na Diamantové lize v Římě otřásla historií. Po dlouhých čtyřiceti letech se stala první Češkou, která trať 400 metrů zaběhla pod padesát sekund. Výrazný osobní rekord 49,77 sekundy jí stačil na druhé místo za Norkou Jaegerovou.
Řím je pro Manuel šťastným městem. Právě tady si před dvěma lety zaběhla dosavadní nejlepší čas, který ji stačil na čtvrté místo na evropském šampionátu. Ve čtvrtek večer v Římě svůj tehdejší výkon vylepšila o dalších 75 setin sekundy a s hromovým zvukem prolomila hranici padesáti sekund. A poprvé ukázala své možnosti pod vedením švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho.
„Tímhle závodem začínám. Je to moje první venkovní čtvrtka pod Laurentem. Určitě bych chtěla zvládnout dobře běh strategicky,“ plánovala Manuel.
A zvládla to perfektně. V závodě Diamantové ligy bojovala o vítězství a nakonec jen těsně podlehla Norce Jaegerové.
Hranici padesáti sekund z českých čtvrtkařek naposledy pokořila Taťána Kocembová na věhlasném bratislavském mítinku P-T-S v roce 1986. Pod limit čtvrtkařské extratřídy se z Češek dostala v historii spolu s ní jen bývalá světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová.
České tabulky na 400 metrů (ženy)
Atletka
Čas
Rok
1. Jarmila Kratochvílová
47,99
1983
2. Taťána Kocembová Netoličková
48,59
1983
4. Lurdes Gloria Manuel
49,77
2026
4. Helena Fuchsová
50,21
1998
5. Denisa Rosolová
50,84
2011
6. Jitka Burianová
50,85
2000
7. Lada Vondrová
50,92
2023
8. Hana Benešová
51,18
1997
9. Barbora Malíková
51,23
2021
10. Tereza Petržilková
51,25
2023