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Senzační Lu! Manuel jako první Češka po 40 letech zaběhla čtvrtku pod 50 sekund

Manuel je třetí českou čtvrtkařkou s časem pod 50 sekund, v Římě byla druhá
Manuel je třetí českou čtvrtkařkou s časem pod 50 sekund, v Římě byla druháZdroj: Profimedia.cz
Manuel je třetí českou čtvrtkařkou s časem pod 50 sekund, v Římě byla druhá
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Atletka Lurdes Gloria Manuel
Po příletu v roce 2024 z Mistrovství Světa Juniorů v Limě
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel.
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Martin Hašek
Atletika
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Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel na Diamantové lize v Římě otřásla historií. Po dlouhých čtyřiceti letech se stala první Češkou, která trať 400 metrů zaběhla pod padesát sekund. Výrazný osobní rekord 49,77 sekundy jí stačil na druhé místo za Norkou Jaegerovou.

Řím je pro Manuel šťastným městem. Právě tady si před dvěma lety zaběhla dosavadní nejlepší čas, který ji stačil na čtvrté místo na evropském šampionátu. Ve čtvrtek večer v Římě svůj tehdejší výkon vylepšila o dalších 75 setin sekundy a s hromovým zvukem prolomila hranici padesáti sekund. A poprvé ukázala své možnosti pod vedením švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho.

„Tímhle závodem začínám. Je to moje první venkovní čtvrtka pod Laurentem. Určitě bych chtěla zvládnout dobře běh strategicky,“ plánovala Manuel.

A zvládla to perfektně. V závodě Diamantové ligy bojovala o vítězství a nakonec jen těsně podlehla Norce Jaegerové.

Hranici padesáti sekund z českých čtvrtkařek naposledy pokořila Taťána Kocembová na věhlasném bratislavském mítinku P-T-S v roce 1986. Pod limit čtvrtkařské extratřídy se z Češek dostala v historii spolu s ní jen bývalá světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová.

České tabulky na 400 metrů (ženy)

Atletka

Čas

Rok

1. Jarmila Kratochvílová

47,99

1983

2. Taťána Kocembová Netoličková

48,59

1983

4. Lurdes Gloria Manuel

49,77

2026

4. Helena Fuchsová

50,21

1998

5. Denisa Rosolová

50,84

2011

6. Jitka Burianová

50,85

2000

7. Lada Vondrová

50,92

2023

8. Hana Benešová

51,18

1997

9. Barbora Malíková

51,23

2021

10. Tereza Petržilková

51,25

2023

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