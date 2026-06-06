Britka Hodgkinsonová jde vzít rekord. Musela bych si zvyknout, říká Kratochvílová
Už je čas? Světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů čelí zřejmě největší výzvě za téměř 43 let svého trvání. Britka Keely Hodgkinsonová chce nejstarší rekord atletických dějin 1:53,28 sekundy pokořit a velkou možnost bude mít v neděli na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu od 17:00. „Na to bych si musela chvilku zvyknout,“ říká Kratochvílová.
Její časy nejsou nepřekonatelné. Jarmila
„Spousta lidí mi volala, že předběhly světový rekord. Někteří v Jeníkově i brečeli,“ vzpomíná Kratochvílová s úsměvem. „Dusík to možná řekl tak rychle, že to lidi nepochopili. Musela jsem to vysvětlovat i v Čáslavi v Kauflandu, že opravdu ne. Že mě sice přeběhly, ale ne ten světový rekord.“
Tokijské finále, v němž Odiraová porazila dvě skvělé Britky, Georgii Hunterovou Bellovou a Keely Hodgkinsonovou, dokázalo nové poměry. Pro současnou generaci není Kratochvílová bájným přízrakem. Po letech se objevily závodnice, které mají reálně v merku útok na její historický čas z Mnichova. Kratochvílová ho zaběhla v létě 1983 krátce před zlatým MS v Helsinkách.
Pokud vyjde počasí, může rekord atakovat, zní
„Já o světovém rekordu nepřemýšlím takovým způsobem jako Keely, ale byla bych určitě vděčná, kdyby se to stalo,“ řekla Odiraová, která se v Tokiu osobním maximem přiblížila zatím nejlepšímu času své rivalky na jedinou setinu.
Hodgkinsonová o pokoření rekordu přemýšlí. Sebevědomí jí dodala fantastická zimní sezona, v níž výkonem 1:54,87 téměř o celou sekundu rozdrtila halový světový rekord Slovinky Jolandy Čeplakové, který trval 24 let. A hned začala mluvit o historickém výkonu Kratochvílové. „Jsem k tomu blíž než kdy dříve,“ řekla.
Podle zpráv z atletického zákulisí chce Hodgkinsonová vážný pokus o rekord podniknout už v neděli při Diamantové lize na Olympijském stadionu ve Stockholmu.
„Pokud vyjde počasí, může světový rekord Jarmily reálně atakovat,“ říká insider Alfonz Juck. „Byla velký talent. Teď spolu s trenérem Trevorem Painterem našli cestu a talent přetavili do větší tréninkové kvality, kterou snáší. Tím pádem posouvá hranice. V porovnání s Jarmilou Kratochvílovou není tak rychlá na dvě stě a čtyři sta metrů. To je přirozené. Keely je odjakživa osmistovkařka. Je to úplně jiný příběh. Nemusí to být na škodu. Jde o to vydržet v rychlém tempu druhou čtyřstovku. Potom se dá o rekordu mluvit.“
Kratochvílová: Nový rekord? Musela bych si zvyknout
Kratochvílová byla sprinterka, většinou běhala trati od stovky po svou značkovou čtvrtku. Půlkařkou rekordmankou je tak trochu náhodou, osmistovku si v Mnichově vybrala jako náhradní běh kvůli drobnému zranění.
Ve srovnání Hodgkinsonová rychlostně jasně ztrácí. Kratochvílová v roce 1983 zaběhla světový rekord na čtvrtce 47,99. Hodgkinsonová si ve čtvrtek v Římě na téhle trati zlepšila osobní rekord, ale stále jen na 51,14. Britka má předpoklady v závěru nezvadnout, ale na mezičas se musí dostat dostatečně rychle. Kratochvílová byla v Mnichově na čtvrtce za 56,82 a druhé kolo zaběhla ještě rychleji.
„Když se úplně všechno sejde, konkurence, dobrá vodička, tak může,“ říká Kratochvílová k šancím Hodgkinsonové na rekord. „Jenže desetina v životě je nic. Desetina na dráze… Viděla jsem ji na mistrovství světa v Tokiu, kde prohrála a v závěru musely všechny strašně bojovat. Ale když poběží sama, ta ukrutnost tam nebude. Budu ji zase sledovat. A kdyby rekord překonala? Na to bych si musela chvilku zvyknout. Ale pohoda…“