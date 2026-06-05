Večer snů českých atletek: Lu pod 50, Maňasová překonala Kratochvílovou
Hvězdné hodiny mají za sebou dvě mladé hvězdy českého sprintu. Lurdes Gloria Manuel v Římě jako třetí česká čtvrtkařka zlomila hranici padesáti sekund. Další významná zpráva přilétla ze St. Pöltenu. Karolína Maňasová na stometrové trati hned dvakrát překonala národní rekord Jarmily Kratochvílové a senzačním časem 11,01 vede evropské tabulky.
Takhle běhají rychlé holky! Čtvrteční večer přinesl české atletice dva fenomenální zářezy historických rozměrů.
Lurdes Gloria Manuel se v Diamantové lize v Římě postavila ke své první venkovní čtvrtce po roční zdravotní pauze a vůbec poprvé pod vedením svého švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho. V cílové rovince dlouho vedla, teprve v závěru ji předběhla Norka Henriette Jaegerová. V cíli pak svorně a rozesmáté čekaly na časy. A když blikly na tabuli, začaly skákat radostí.
Manuel doběhla v čase 49,77, jen 17 setin za vítěznou Norkou, a po čtyřiceti letech se stala první Češkou pod prestižní hranicí padesáti sekund.
„Je to můj první start sezony a hnedka pod padesát. Takže velký splněný úkol,“ radovala se Manuel. „Jsem ráda, že to takhle dopadlo. Běželo se mi fakt nádherně. Je tu teplo, podmínky na to byly. Jediné, čeho jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer. Ale jak je vidět, výkonu to tolik nevadilo.“
V českých tabulkách je teď před ní jen Jarmila Kratochvílová časem 47,99, který byl v roce 1983 světovým rekordem, a Taťána Netoličková Kocembová. Ta brala za svůj životní výkon 48,59 ve stejném roce stříbro na MS v Helsinkách.
Manuel zatím prožívá rok snů. V zimě se na šampionátu v Toruni stala nejmladší mistryní světa v historii ženské čtvrtky. A letní kampaň zahájila fantastickým během v Římě.
„Titul halové mistryně světa je hodně motivující, ale venkovní čtvrtka je proti halové úplně jiná strategicky. V poslední době jsme s trenérem hodně pracovali na startech. Vím o tom, že je to moje slabší stránka,“ líčí Manuel. „Jsem ráda, že mám rezervy, které můžu vylepšit. Je to první část, na které pracujeme. Cílem pro tuhle sezonu bude vylepšit startu a možná trochu poupravit strategii.“
Rekord už v rozběhu
Jako blesk létala ve čtvrtek i Karolína Maňasová, která se na svém oblíbeném mítinku v St. Pöltenu stala nejrychlejší Češkou historie. Už v rozběhu zaběhla čas 11,08 a o setinu překonala národní rekord Kratochvílové, který trval od roku 1981. Maňasová vylepšila výkon 11,11, jehož dosáhla před dvěma lety v rozběhu olympijských her v Paříži.
Ve finále svěřenkyně kouče Iva Pištěka ještě ubrala a vyšvihla senzační čas 11,01 sekundy. A rázem vede letošní evropské tabulky, o tři setiny před Němkou Rebekkou Haaseovou, která za ní v St. Pöltenu doběhla druhá.
„Jsem strašně šťastná. Mísí se ve mně spousta pocitů,“ radovala se Maňasová pro TopAthletics. „Po rozběhu jsem si říkala, že bych to ještě mohla trošku srazit, s tím, že jsem to neběžela úplně na doraz. Finále pak vyšlo úplně super. V konci jsem tedy už trošku tuhla a cítila vedle sebe Němku, ale myslím si, že to byl skvělý závod.“
Na rakouském mítinku se dařilo i oštěpařce Nikol Tabačkové, která se od podzimu připravuje pod dohledem světové rekordmanky Barbory Špotákové. Poprvé v kariéře překonala hranici šedesáti metrů, vyhrála výkonem 61,44 a v kontinentálním pořadí sezony je pátá. Všechny úspěšné reprezentantky taky splnily limit pro srpnové ME v Birminghamu.