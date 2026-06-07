Den D pro Kratochvílovou: Britka útočí na její rekord, kdo ji během let naháněl dříve?
Jarmila Kratochvílová se kdysi vyfotila se značkou zákazu vjezdu, v němž se skvěla hodnota jejího světového rekordu na 800 metrů 1:53,28 minuty. Téměř 43 let od jejího historického běhu v Mnichově se ji dnes ve Stockholmu pokusí překonat Britka Keely Hodgkinsonová. Kdo se během let vážně pokoušel srazit legendu z čela historických tabulek?
1989, Ana Fidelia Quirotová (Kuba) - 1:54,44
Její kariéru ovlivnila tragická událost z roku 1993, kdy si při výbuchu plynového sporáku ve vlastní kuchyni popálila 38 procent kůže. Kvůli nehodě předčasně porodila, její dcerka však po deseti dnech zemřela. Sama Quirotová byla tři týdny v kritickém stavu. Ke kariéře se však vrátila a vyhrála světové šampionáty v letech 1995 a 1997. Dcery se nakonec dočkala v roce 1999 a kvůli mateřské pauze neobhajovala titul na MS v Seville, kde získala titul Kratochvílové svěřenka Ludmila Formanová.
1994, Maria Mutolaová (Moz.) - 1:55,19
Její první vášní byl fotbal, mozambický básník Jose Craveirinha ji ale přitáhl k atletice a Mutolaová od mládí excelovala. S Kratochvílovou se potkala v roce 1988 na olympiádě v Soulu a ve svých jedenadvaceti letech se jejímu rekordu přiblížila na necelé dvě sekundy. Celou kariéru běhala na vysoké úrovni, hranici dvou minut překonala víc než stokrát. K historickému času se ale už blíž nedostala. Místo toho vyhrála olympiádu a v hale i venku získala deset titulů mistryně světa.
2008, Pamela Jelimová (Keňa) - 1:54,01
V osmnácti letech vtrhla na světovou scénu a změnil se jí život. Jelimová v roce 2008 neprohrála jediný závod a díky triumfům ve všech šesti závodech tehdejší Zlaté ligy zůstala samotná na jackpot v hodnotě milionu dolarů. Vyhrála také olympiádu v Pekingu, po níž se v Curychu jako první závodnice za čtvrt století ke Kratochvílové času dostala na méně než sekundu, přesně na 73 setin. „Potkaly jsme se. Říkala: Přijedu do Ostravy na Zlatou tretru, půjdeme na večeři a druhý den zaběhnu světový rekord. Vždycky si na to vzpomenu,“ líčí Kratochvílová.
2018, Caster Semenyaová (JAR) - 1:54,25
Svalnatá běžkyně šokovala svým vpádem na scénu během mistrovství světa 2009 v Berlíně, kde suverénně zvítězila. Od té doby se tehdejší federace IAAF snažila její podivuhodný případ rozsoudit. Zjistila, že je hyperandrogenní, má vnitřní varlata a naopak postrádá dělohu a vaječníky. Následně ji přinutila závodit pod medikací a výkonnost Semenyaové výrazně poklesla. Semenyaová však pravidlo napadla a znovu se vrátila v plné formě. V roce 2018 se v Paříži přiblížila Kratochvílové na míň než sekundu. „Vím, že jsem schopná běžet pod 1:54 a ještě líp, takže příští rok můžu zkusit něco opravdu speciálního. Lidi se mě ptají na podmínky, za jakých můžu zaběhnout světový rekord,“ líčila Semenyaová koncem té sezony v Ostravě na Kontinentálním poháru. V dalším roce však IAAF aplikovala omezující pravidla pro závodnice s takzvaným odlišným sexuálním vývojem (DSD) v disciplínách od 400 metrů do míle. Pak už se Semenyaová na špičku nevrátila.
2024, Keely Hodgkinsonová (Brit.) - 1:54,61
Ve vytáhlé blondýnce má zřejmě Kratochvílová nejvážnější vyzývatelku dějin. Hodgkinsonová je půlkařská specialistka. Osobní rekord pod širým nebem si zatím zaběhla před dvěma lety. Letos v zimě překonala halový světový rekord. Kratochvílová půlku pod střechou neběhala, historický čas tam 24 let držela Slovinka Jolanda Čeplaková a Britka ho srazila téměř o sekundu časem 1:54,87. Podstatné je, že o překonání rekordu mluví a přemýšlí o něm. Hodgkinsonová má skvělého kouče Trevora Paintera, kterému pomáhá jeho manželka a bývalá běžkyně Jenny Meadowsová. Její tréninkovou parťačkou je další výjimečná půlkařka Georgia Hunterová Bellová. Experti pozorně sledovali čtvrteční čtvrtku v Římě, kde Hodgkinsonová trochu zklamala časem 51,14. Šlo sice o její osobní rekord, ale za čtvrkařskou rychlostí Kratochvílové stále hodně zaostává. Jejím trumfem je však schopnost vydržet v druhém kole. A pokud by to nevyšlo ve Stockholmu, má ještě čas zrychlit. V červenci ji čeká Diamantová liga v Londýně a v srpnu evropský šampionát v Birminghamu. A v honu na rekord není sama. Další kandidátkou může být i Keňanka Lilian Odiraová, úřadující světová šampionka.
Historické tabulky na 800 metrů
Čas
Atletka
Rok
1:53,28
JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ
1983
1:53,43
Naděžda Olizarenková (SSSR)
1980
1:54,01
Pamela Jelimová (Keňa)
2008
1:54,25
Caster Semenyaová (JAR)
2018
1:54,44
Ana Fidelia Quirotová (Kuba)
1989
1:54,61
Keely Hodgkinsonová (Brit.)
2024
1:54,62
Lilian Odiraová (Keňa)
2025
1:54,81
Olga Minejevová (SSSR)
1980
1:54,90
Georgia Hunterová Bellová (Brit.)
2025
1:54,94
Taťjana Kazankinová (SSSR)
1976
Kratochvílová vs. Hodgkinsonová
Jarmila Kratochvílová
Disciplína
Keely Hodgkinsonová
47,99
400 metrů
51,14
1:53,28
800 metrů
1:54,61