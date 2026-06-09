Nejrychlejší Čech o Maňasové: Je z jiného vesmíru. X faktor? Frekvence běhu
Vlny po senzačním čase sprinterky Karolíny Maňasové, jímž z tabulek smázla Jarmilu Kratochvílovou, v atletickém prostředí stále doznívají. „Kája je z úplně jiného vesmíru. Nevím, kde má limity,“ usmívá se Jan Veleba, spolu se Zdeňkem Stromšíkem a Dominikem Záleským národní rekordman na mužské stovce.
Sám byl součástí výjimečné sprinterské generace, teď ale Jan Veleba s úžasem sleduje kousky, které předvádí Karolína Maňasová, výrazná, neortodoxní, ale hlavně blesková nejrychlejší Češka dějin poté, co minulý čtvrtek v St. Pöltenu zaběhla stovku za 11,01 sekundy.
„Rovnou jsem psal trenérovi, že mu gratuluju. Neměl předtím atlety, ale je to bývalý sprinter, docela slušný. Očividně jim to funguje skvěle,“ řekl Veleba. „Strašně přeju jí i trenérovi, aby pokořili hranici jedenácti sekund. Nikdy jsem si nedovadl představit českou atletku, která by to mohla dokázat.“
Koučem Maňasové je Ivo Pištěk, který kdysi trénoval ve vítkovické skupině s Taťánou Netoličkovou Kocembovou a v minulosti jako kondiční kouč pomáhal tenistkám Barboře Krejčíkové nebo Karolíně Muchové. Pištěk převzal talentovanou závodnici poté, co se nepohodla v krajské akademii a vypadla z profesionálního systému. Teď má pod rukama nejrychlejší ženu Evropy. A její senzační čas ze St. Pöltenu není žádná zeď.
„Jak jsem analyzoval běhy v St. Pöltenu, tak ani jeden start, který ji obvykle zdobí a který má podle mě jeden z minimálně top tří na světě, se jí úplně nepovedl,“ říká Pištěk. „Myslím si, že má na hodně dobrý čas. Nebudu raději říkat jaký, ale je to hluboko pod jedenáct vteřin. Má teprve dvaadvacet a každou přípravu se snažím upgradovat, aby byla ještě silnější a odrazovější. Letos udělala největší práci v rychlostní vytrvalosti a v tempové vytrvalosti.“
Kája stoprocentně poběží pod jedenáct
Maňasová měří jen 157 centimetrů a váží kolem padesáti kil. Nemůže využít dlouhých pák ani energie, kterou dává hmotnost. Jejím X faktorem je ale unikátní frekvence běhu.
„Má ji úžasnou. Měla ji vždycky, i před lety, když to ještě nebyla takováhle Kája,“ vysvětluje Veleba. „Když se k tomu přidá technika, na které se svým trenérem pracují, tak z toho s obrovským množstvím talentu vzejde něco takového. Nevím, jak dlouho pak na někoho takového budeme čekat.“
To jsou ale předčasné starosti, protože před Maňasovou se právě teď otevírá skvělá budoucnost. Kromě technických a rychlostních předpokladů jí pomáhá i originální osobnost. Na startu ji nepřehlednete, na krku jí visí sokol egyptského boha Hora, nad očima mrkají dlouhé řasy. Má svůj styl, který jí dává sebevědomí a sílu.
„Na to, aby byl člověk výjimečný, musí být jiný. Musí být svým způsobem magor, myslím to v dobrém slova smyslu,“ říká Veleba. „Nejsou to běžní lidi. Jsou atypičtí. Kája je taková drsnější. K tomu to patří. Kdyby byla, co se týče nátury průměrná, asi by to nesedělo k výkonnosti, kterou má. Myslím si, že je to taková naše Sha´Carri.“
Stříbrná olympijská medailistka na stovce Sha´Carri Richardsonová je taky hustá. Na Zlaté tretře se kdysi pohádala s novináři kvůli výslovnosti svého jména a běžela v síťovém kompletu jak Královna Koloběžka. Hlavně ale běhá hluboko pod jedenáct sekund.
„Myslím si, že Kája může být ta Češka, která poběží pod jedenáct. Stoprocentně,“ říká Veleba. „Bílých holek pod jedenáct moc nebylo. A pak už je to kousek k velkým výkonům, za které se třeba bere medaile i na velkých akcích.“