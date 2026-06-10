Další skvělý výsledek Lu! V Oslu zaběhla druhý nejlepší výkon kariéry, zdolala ji rivalka
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel v chladných podmínkách Diamantové ligy v Oslu zaběhla svůj druhý nejlepší výkon kariéry. V čase 50,13 sekundy skončila druhá za vítěznou Henriette Jaegerovou z Norska.
Necelý týden po výrazném osobním rekordu v Římě, kde poprvé překonala hranici padesáti sekund, Manuel zaostala za svým nejlepším výkonem o 36 setin.
„Samozřejmě bych si mohla vyčítat všechny věci, které jsem chtěla v závodě udělat. Na to, že podmínky nebyly, jak jsem si přála, tak jsem si mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to potkat v Birminghamu,“ uvedla Manuel s odkazem na srpnový evropský šampionát.
Každým závodem roste její rivalita s Norkou Jaegerovou. Manuel ji porazila v boji o zlato na halovém MS v Toruni. Na úvod sezony pak v Římě i v Oslu prohrála jenom s ní. Jaegerová se tentokrát zlepšila na 49,52.
„Je nádherné vyhrát před domácím publikem. Udělám všechno pro to, abych se stala evropskou šampionkou,“ uvedla Jaegerová.