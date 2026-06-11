Student (20) šokoval na překážkách! Na univerzitním šampionátu překonal světový rekord
Neuvěřitelná zpráva přiletěla z Eugene. Dvacetiletý vysokoškolský student Ja'Kobe Tharp v semifinále univerzitního šampionátu NCAA překonal světový rekord na 110 metrů překážek. Zaběhl čas 12,75 sekundy a dosavadní výkon Ariese Merritta z roku 2012 zlepšil o pět setin.
V úterý museli policisté prohledat slavný Hayward Field v Eugene kvůli anonymní hrozbě, že se na místě nachází bomba. Nic nenašli, ale druhý den to na stadionu stejně bouchlo.
Dvacetiletý Ja'Kobe Tharp v semifinálovém rozběhu systematicky překonával překážky, po každé z nich rostl jeho náskok, a když v cíli viděl čas, nevěřícně se chytil za hlavu. Na tabuli nejdřív bliklo 12,76, po upřesnění se zlepšil ještě o setinu.
„To je šílené! Pokud nefoukal příliš silný vítr, je to světový rekord!“ hlásil komentátor.
Tharpovi vál do zad vítr v povolené síle metru za sekundu, takže je to tak. Univerzitní student, který ještě nezahájil profesionální kariéru, překonal světový rekord v jedné z nejprestižnějších atletických disciplín.
„Nemám slov. Věděl jsem, čeho jsem schopen. Věděl jsem, že můžu běžet pod třináct. Tohle jsem v plánu neměl,“ uvedl Tharp. „Věděl jsem, že budu před tímhle mítinkem v dobré formě, protože jsme ubírali trénink, abych vystřelil k vrcholu právě tady. V nohou mám ještě víc.“
Další útok ve finále?
Tharp si zlepšil osobní rekord o 26 setin sekundy a celý svět teď čeká na pátek, kdy se na šampionátu NCAA běží finále. Přelomový výkon ho rázem staví mezi největší atletické hvězdy současnosti. Jako student univerzity Auburnu ale zatím nemůže startovat na profesionálních závodech.
Tharp však už má za sebou úspěchy ze světových šampionátů. Je juniorským mistrem světa 2024, na loňském světovém šampionátu dospělých v Tokiu doběhl šestý.
V novém tisíciletí je Tharp teprve čtvrtým borcem, který rekord v běhu na 110 metrů překážek překonal. Číňan Liou Siang v roce 2004 vyrovnal legendární čas 12,91 Brita Colina Jacksona a o dva roky později ubral tři setiny.
V roce 2008 se na snídani ostravské Zlaté tretry podávalo šampaňské s jahodami na počest Kubánce Dayrona Roblese, který nejlepší čas dějin posunul na 12,87. V roce 2012 v Bruselu stanovil dosavadní rekord 12,80 Američan Aries Merritt.