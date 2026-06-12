Stará lady ve stínu atletické hvězdy: senzačního Gouta vede babička Di. Věk nikdo nezná
Sláva australského sprintera Gout Gouta je tak veliká, že bude ve svých osmnácti letech jedním z hlavních taháků úterní Zlaté tretry Ostrava. Jako trenérka za ním paradoxně stojí nenápadná stará lady. Di Sheppardová o svém věku veřejně nemluví, ale předpokládá se, že je zralou šedesátnicí. „Je to netradiční, ale spoustě lidí to takhle funguje,“ říká bývalý sprinter Jan Veleba.
Když Di Sheppardová viděla Gout Gouta poprvé, původně se při hledání talentů šla podívat na úplně jiného kluka.
„Gout běžel proti němu. A já říkám: Ne, ne, kdo je támhle ten? Chci jeho!“ vzpomínala Sheppardová v rozhovoru pro pořad The 60 Minutes Interwiew z produkce CBS News. „Koukla jsem na něj a říkám si: Bože! Něco mě trefilo. Věděla jsem, že tenhle kluk bude opravdové eso. Mluvila jsem s ředitelem školy a řekla jsem: Udělám z něho šampiona!“
Pár let poté jsou oba na dobré cestě, aby slib staré trenérky naplnili. Gout má zatím na své oblíbené dvoustovce za sebou stříbro z juniorského mistrovství světa 2024 v Limě a v dubnu osobní rekord posunul na úžasný čas 19,67 sekundy, kterým vede letošní světové tabulky.
Narodil se v Austrálii dvěma Dinkům, což je největší etnická skupina Jižního Súdánu. Tradice jeho předků se drží i jeho dvojité jméno. Podle atletova otce ho po jeho narození zkomolili úředníci z původního Guot. Závodníkův tatínek pak usiloval o změnu, už proto, že Gout znamená v angličtině mimo jiné bolestivou dnu. Samotný Gout Gout si ale zvykl a s originální identitou vyrazil do světa.
Na něj ho od jeho dvanácti let začala připravovat šedovlasá Di Sheppardová, která na první pohled vypadá jako spokojená důchodkyně. Má však v sobě mnohem víc, než by se mohlo zdát.
Stará bílá lady a mladý černý kluk
Atletika si ji získala, když na queenslandské střední škole Ipswich Grammar začal běhat její syn. Protože jako trenérka mohla působit jen jako zaměstnankyně školy, nechala práci v supermarketu a začala se starat o školní uniformy. Její vášní v Ipswichi však byla atletika. A když spatřila Gouta, šla si za svým.
„Lidi se jí báli, říkali, že je mrzutá. Říkal jsem si: Co jsem provedl?“ smál se ve vzpomínce Gout v televizním dokumentu. „Řekla mi, že bych měl přijít na atletický trénink. Zůstal jsem u ní. Když se nad tím zamyslíte, je to docela šílené. Stará bílá lady a mladý černý kluk. Je to crazy. Ale Funguje to perfektně, je to jako ve filmu.“
Globální atletika od odchodu velkého Usaina Bolta před devíti lety stále hledá jeho nástupce. První desetiletí po konci jeho kariéry ovládl Američan Noah Lyles, který se mistrově zamilované dvoustovce dostal na 12 setin sekundy ke světovému rekordu. Teď celý svět blázní z osmnáctiletého zjevení z Austrálie.
„Gout vypadá jako já, když jsem byl mladý,“ řekl o něm sám Bolt.
Není to tak úplně pravda. Bolt měří 195 centimetrů a jeho závodní váha se pohybovala kolem 94 kilogramů. Na dráze mu mohutné tělo pomáhalo přetvořit energii v rychlost. Gout je o dvanáct centimetrů menší a nemá ani sedmdesát kilo. Na startu ztrácí, ovšem vyniká ve schopnosti udržet si dlouho maximální rychlost. Proto na záběrech ze svých mládežnických závodů vypadá, že v závěru oproti ostatním letí do vesmíru.
Srovnání s Boltem sedí v jejich přirozeném vývoji. Ani jeden z nich nebyl urychlený. Sheppardová si zakládá na harmonii, rytmu běhu a regeneraci.
Bude ten, kdo jednou atakuje světový rekord
„Nepůsobí na mě hormonálně vyspěle. Je velmi subtilní. Řekl bych, že silově se má kam posouvat. Budoucnost má obrovskou,“ říká Veleba. „Mně se líbí hodně. Já věřím, že on může být ten, kdo jednou bude atakovat světový rekord. Říkám si, kdo jiný než on.“
Mezi dospělými si Gout teprve zvyká. Na loňském mistrovství světa vypadl v semifinále a teprve ve středu v Oslu se poprvé v elitní konkurenci ukázal na mítinku Diamantové ligy. Skončil šestý v závodě, který vyhrál olympijský vítěz Letsile Tebogo z Botswany.
„Má před sebou ještě dlouhou cestu,“ řekl Tebogo o Goutovi v Oslu.
Další zkušenost sebere v úterý na Zlaté tretře. Organizátoři namíchali výbušný koktejl pro závod na 150 metrů. Proti Goutovi jako hvězdě blízké budoucnosti se postaví současný sprinterský král – samotný Noah Lyles. On bude favoritem.
„Já mám jasno, že vyhraje Lyles. Už jenom z těch rychlostních parametrů, které pořád má lepší,“ říká Veleba. „Gout Gout je super, má skvělou dvoustovku, ale na stovce ještě zaostává. Pro mě je stopadina v Ostravě jasná, ale třeba se pletu.“
Ve hře bude překonání historického času, který v dubnu ve floridském Miramaru vytvořil Jamajčan Kishane Thompson kolumbovským číslem 14,92 sekundy.
„Shodou okolností jsme tam byli na soustředění, tam strašně dobře fouká. Ostrava není Miami. Nebude mít dvojku do zad. Není to samozřejmost, ale rekord bude Lyles určitě atakovat,“ předvídá Veleba.
Časy na 200 metrů
|15 let
|16 let
|17 let
|18 let
|Gout Gout (AUS)
|20,97
|20,04
|20,02
|19,67
|Usain Bolt (JAM)
|20,58
|20,13
|19,93
|19,99
|Noah Lyles (USA)
|21,26
|20,82
|20,71
|20,18
Zlatá tretra
Letošní zlatý mítink Kontinentální tour Světové atletiky se koná 16. června. Kromě Noaha Lylese a Gouta Gouta jsou potvrzenými hvězdami tyčkaři Emmanouil Karalis, Katie Moonová či Tina Šutejová, výškař Giamarco Tamberi, oštěpař Rumesh Tharanga Pathirage nebo Audrey Werrová, která se nedávno dostala na sedm desetin ke světovému rekordu Jarmily Kratochvílové na 800 metrů.