Hod jako z jiného vesmíru. Oštěp má novou hvězdu, začínala s kriketem. Zazáří i v Ostravě?
Už v třiadvaceti letech se zařadil mezi absolutní legendy. Stačil mu k tomu jediný hod. Když zkraje června na Diamantové lize v Římě poslal svůj oštěp do vzdálenosti 92,62 metru, v historických tabulkách se vtlačil na osmý flek. Předvede srílanský přízrak Rumeš Tharanga Pathirage podobnou senzaci i na úterní Zlaté tretře? „Určitě bych chtěl. Prostě zkusím hodit co nejdále,“ ujistil.
Jakmile v ostravských Dolních Vítkovicích vkročil do tiskové místnosti přímo pod Bolt Tower, manažer Zlaté tretry Alfons Juck ho poprosil o správné vyslovení celého jména.
„Patirage Rumeš Taranga,“ ozvalo se od atleta. Zní to skoro podobně, jak se píše v občance, jenže v jiném pořadí. V atletických tabulkách Srílančana najdete jako Rumeshe Tharangu Pathirageho. „V mé zemi je to opravdu dlouhé jméno,“ přiznal.
To víte, že komentátorům a novinářům se správná výslovnost hodí. Ještě aby ne, když světovému oštěpu roste nová hvězda, která třeba jednou zaútočí na světový rekord Jana Železného. Mimochodem, právě trojnásobný olympijský vítěz oslaví při úterní Zlaté tretře šedesáté narozeniny.
S rekordy ale zatím nepředbíhejme. Rumeš dosud pokořil devadesátimetrovou hranici jedinkrát, a to tak, že opravdu pořádně. Zkraje června se při závodě Diamantové ligy v Římě zařadil hodem 92,62 metru na osmé místo historických tabulek. Zároveň se stal celkově osmadvacátým oštěpařem, který 90 metrů přehodil.
„Byl jsem z toho fakt překvapený,“ zaculil se Pathirage. „To jsme byli všichni, protože to byl hod do první desítky v historii. Neskutečný výkon. Věděli jsme, že je dobrý a možná i devadesátku překoná, ale netušili jsme, že až tak výrazně. To asi nečekal ani on sám. Uvidíme, co předvede u nás, protože teď ho čeká první start od Říma,“ líčil manažer Juck.
S oštěpem začal až ve 14 letech
Pathirage je dalším z řady výtečných asijských oštěpařů. Stačí vzpomenout na poslední olympijské vítěze Aršada Nadíma a Níradže Čopru. Osmadvacetiletý Ind se představil na Zlaté tretře před rokem, nyní si od něj vizitku hlavní oštěpařské hvězdy přebere Pathirage.
„Zatím nemá větší jméno než Čopra, protože ten je olympijský vítěz. Ale třeba tady máme nadcházejícího olympijského šampiona, možná už z Los Angeles. U Rumeše nikdy nevíte. Jeho příběh je zajímavý a sami vlastně vidíte, co Čopra svým úspěchem způsobil. V regionu se tam oštěpu daří. Sám jsem zvědavý, jak v úterý hodí,“ zmínil Juck.
„Bude to poprvé, co budu závodit v České republice,“ připomněl Pathirage. „Jsem opravdu šťastný, že se tohoto závodu můžu zúčastnit. Zkusím hodit co nejdále. Myslím si, že podmínky pro oštěp jsou na tomto stadionu dobré. Prostě zkusím předvést svůj nejlepší výkon.“
Lídr letošních tabulek si pořádně pochvaluje, že své hody ustálil nad pětaosmdesáti metry. K devadesátce neměl daleko už v březnu a dubnu, kdy doma na Srí Lance a poté v keňském Nairobi zapsal distance 89,37 a 89,28.
Přitom s oštěpem začal až ve čtrnácti. Od dětství se totiž věnoval kriketu, který se řadí mezi nejpopulárnější jihoasijské sporty. „Dělal jsem ho tak do jedenácti nebo dvanácti let, byl jsem rychlý nadhazovač,“ vzpomínal Pathirage.
„Můj otec se naopak věnoval vrhu koulí a disku. Zúčastnil se mistrovství Asie, Asijských her a mistrovství světa, takže ho následuju, alespoň teda oštěpem,“ navázal muž, jenž má pro letošní sezonu před sebou ještě čtyři obrovské cíle. „Chtěl bych uspět na Hrách Commonwealthu, Asijských hrách, ultimátním mistrovství světa a také v Diamantové lize,“ doplnil Pathirage.