Moonová o útoku na rekord Isinbajevové: Fyzicky toho schopná jsem, musí to být dokonalé
Ve své sbírce má olympijské zlato z Tokia, stříbro z Paříže a další tři nejcennější kovy z mistrovství světa. Vyhrála už prakticky všechno, co mohla. Tyčkařka Katie Moonová, za svobodna Nageotteová, přijíždí na ostravskou Zlatou tretru v pozici jedné z největších hvězd. „V minulosti to s mým harmonogramem prostě nevycházelo, ale o tomto mítinku jsem slyšela jen samé dobré věci,“ líčí čerstvě pětatřicetiletá atletka.
K úplné spokojenosti chybí Katie Moonové snad jen překonání pětimetrové hranice a třeba i světového rekordu. Ten drží Ruska Jelena Isinbajevová, která v roce 2009 vyskočila do výšky 506 centimetrů. Moonová za ní svým maximem zaostává o jedenáct čísel. „Uvidíme, jestli se mi ji někdy povede překonat,“ říká usměvavá Američanka.
Co vám zatím k pětimetrovému skoku chybí?
„Nemyslím si, že by tomu něco chybělo. Fyzicky toho schopná jsem, jenže existují důvody, proč byla tato meta pokořena jen párkrát. V daný den to prostě musí být dokonalé. Ať už z hlediska podmínek, větru, počasí nebo také po fyzické stránce. Jak jsem říkala, mám pocit, že se mi to povést může. Kdy a jestli? To uvidíme.“
Jak důležitá je pro vás letošní Zlatá tretra?
„Opravdu hodně. Jsem nadšená, že jsem tady. V minulosti to s mým harmonogramem prostě nevycházelo, ale o tomto mítinku jsem slyšela jen samé dobré věci. Obzvlášť letos to bude fajn, když se na stejné dráze objevují muži i ženy. Tento styl soutěžení miluju.“
Ano, v sektoru se s muži budete střídat. Už jste to v kariéře zažila?
„Jo, ale ne moc často. Na stadionu jsem to popravdě ještě asi nezažila, spíš na závodech někde na náměstí nebo na Drake Relays. Čekám velkou zábavu, protože něco podobného jsem si vždycky užívala.“
V této sezoně před sebou nemáte olympijské hry ani mistrovství světa. Jaké cíle jste si dala?
„Zůstat zdravá a neustále pokračovat v tréninku. Chci taky zkusit nějaké nové věci, abych v příštích dvou letech, které postupně vedou na olympiádu v Los Angeles, byla motivovaná a pořád skákala vysoko. Stále se chci pokusit o americký a světový rekord. V minulosti jsem se o to už snažila. Tento rok je určitě zábavný, ačkoliv v něm žádné velké akce nejsou. Pořád tam jsou skvělé mítinky. Umožňují mi vyzkoušet nové věci a sport jako takový si mnohem víc užít. Hlavně bez negativního tlaku.“
V tyčkařském sektoru na Zlaté tretře tentokrát bude scházet kvůli zranění kotníku Amálie Švábíková, nicméně vyzvete třeba Tinu Šutejovou nebo Imogen Ayrisovou. Čekáte velkou konkurenci?
„Ano, určitě to tak bude. Jsou tam děvčata, která jsou schopná skákat přes 4,80. Musím ze sebe dostat pořádný výkon, abych uspěla.“