Kratochvílová bude sledovat, jestli její rekord vydrží. Švýcarka vzkazuje: Letos padne!
Že je nedotknutelný? Současná generace tak o historickém času Jarmily Kratochvílové na 800 metrů neuvažuje. „Světový rekord bude letos překonán,“ věří před úterní Zlatou tretrou Švýcarka Audrey Werrová, která se mu nedávno přiblížila na sedm desetin sekundy. V Ostravě si ostrou půlku venku poprvé vyzkouší slavná Femke Brodersová-Bolová.
Legendární Jarmila Kratochvílová bude na Zlaté tretře čestným hostem a zblízka uvidí dvě esa ambiciózní generace, která má konečně odvahu porvat se s nejstarším světovým rekordem atletické historie pod širým nebem.
Britka Keely Hodgkinsonová o svém cíli Kratochvílovou překonat otevřeně hovoří. Audrey Werrová podala na mítinku ve Stockholmu argumenty přímo na dráze, když se časem 1:53,98 sekundy stala třetí nejrychlejší půlkařkou dějin.
„Byl to skvělý výkon. Měla jsem jen týden na to, abych to zpracovala. Jsem moc šťastná. Cítím větší pozornost. Cítím to z médií, ze sociálních sítí i lidí v mojí zemi. Strávila jsem týden ve Švýcarsku a lidi mě poznávali na ulici. Je to velký rozdíl,“ říká Werrová. „Světový rekord je určitě jeden z mých snů. Vím, že je možné ho překonat. Ale nechci si na sebe dávat tlak. Jestli to nebude v úterý, bude to příště. Nechci o tom moc přemýšlet.“
Důležité je, že Werrová v myšlenkách na světový rekord není sama. Poprvé od léta 1983, kdy Kratochvílová stanovila půlkařské maximum, se v posledních měsících zformovala hned skupinka závodnic, která si na historický čas myslí. Kromě Hodgkinsonové a Werrové k nim patří i světová šampionka Lilian Odiraová. A nizozemská hvězda Femke Broedersová-Bolová, dosavadní eso na dlouhých překážkách, svou půlkařskou éru začíná právě v Ostravě.
„Jsme silná skupinka. Velká rivalita mezi námi nás může posunout, abychom rekord překonaly. Světový rekord bude překonán ještě letos,“ věří Werrová.
Když se o téhle větě v Ostravě doslechla Broedersová-Bolová, jen se usmála „Myslím, že to musí vědět líp než já. Je tak blízko…“ uvedla.
Brodersová-Bolová objevuje novou disciplínu
Nizozemka je v unikátní pozici, protože jako jediná z aktuální generace ví, jaké to je sebrat Kratochvílové světový rekord. V roce 2023 se jí to podařilo na halové čtvrtce, kde své maximum pak dvakrát posunula na čas na 49,17.
„Nikdy jsem se nesoustředila na časy, ale na provedení. To mě dostalo až ke světovému rekordu. Na půlce jsem teď daleko. Je to pro mě nová disciplína, kterou objevuju. Spoustu věcí neznám, musím se učit taktice. Je to těžké tréninkově i mentálně, ale moc mě to baví,“ říká Brodersová-Bolová.
Jako dvojnásobná mistryně světa a druhá nejrychlejší žena historie na 400 metrů překážek se na půlku soustředí od letošní zimy. V hale předvedla v Métách čas 1:59,07. V Ostravě ji čeká první závod na 800 metrů pod širým nebem její profesionální kariéry.
„Jsem moc ráda, že se k nám přidá, snad ji to bude bavit,“ usmívá se Werrová. „Těším se na to. Potkám ji poprvé, je to skvělá věc. Dává to půlce větší visibilitu. Je to opravdu cool.“
Brodersová-Bolová má oproti Werrové či Hodgkinsonové elitní čtvrtkařkou rychlost, musí se ale naučit jak vydržet bolavé druhé kolo, stejně jako jak takticky rozložit tempo.
„Jsem sice zkušená, ale na téhle trati zkušenosti nemám. Audrey běžela tak rychle… Jsem moc ráda, že můžu závodit v takovém poli,“ řekla Nizozemka.
Historické tabulky na 800 metrů:
- Jarmila Kratochvílová - 1983: 1:53,28
- Naděžda Olizarenková (SSSR) - 1980: 1:53,43
- Audrey Werrová (Švýc.) - 2026: 1:53,98
- Pamela Jelimová (Keňa) - 2008: 1:54,01
- Caster Semenyaová (JAR) - 2018: 1:54,25
- Keely Hodgkinsonová (Brit.) - 2026: 1:54,33