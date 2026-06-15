Další útok na osobák? Nechci na to tolik spěchat, říká Lu. Pochvala i od Bolové
Stala se teprve třetí tuzemskou atletkou v historii, která běžela čtyřstovku pod 50 sekund. Po Jarmile Kratochvílové a Taťáně Kocembové Netoličkové překonala magickou hranici dvacetiletá Lurdes Gloria Manuel. Stále ještě vycházející hvězda české atletiky zapsala při závodě Diamantové ligy v Římě čas 49,77 sekundy, čímž překonala svůj někdejší osobák o 75 setin. Naváže na takový výkon i při úterní Zlaté tretře? „Na překonání nechci tolik spěchat,“ usmála se Lu.
Coby teenagerka vyhrála juniorské mistrovství světa i Evropy, na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu navíc brala v minulém roce s českou štafetou bronz. Na další úspěchy si však musela počkat. O předešlou letní sezonu připravilo Lurdes Glorii Manuel zranění zadního stehenního svalu.
Do tempa se dostala až v únoru, kdy startovala na ostravském Czech Indoor Gala. Daleko větší parádu si však nechala na halové mistrovství světa, v Toruni získala senzační zlato.
Venku poprvé závodila až začátkem června při Diamantové lize v Římě. Během pod padesátisekundovou hranici se vklínila mezi největší hvězdy československé historie, hned za Jarmilu Kratochvílovou a Taťánu Kocembovou Netoličkovou.
„Takový čas jsem nečekala. I když to říkám snad u všech svých výkonů, skoro nikdy to nečekám. Příprava, kterou jsme s trenérem a mojí skupinou udělali, napovídala, že tato sezona by mohla být o něco rychlejší,“ zmínila Lu, jejíž tréninkovou parťačkou je mimo jiné hvězdná Nizozemka Femke Broedersová-Bolová. „Je velmi zábavná, disciplinovaná a zároveň tvrdě pracuje,“ smekla trojnásobná světová šampionka před daleko mladší Češkou.
„Sama jsem doufala, že určité zlepšení po zranění přijde, takže jsem ráda, že jsem to mohla potvrdit hned v prvním závodě. I pro mistrovství Evropy v Birminghamu bude hlavním mým úkolem, abych svou výkonnost ještě vygradovala. Na to se budu soustředit,“ hlásila Manuel.
Rychle běžela i týden po Římě. V závodě Diamantové ligy v Oslu se zaskvěla časem 50,13 sekundy. „Nemyslím si, že bych teď něco dělala jinak než před pauzou. Odvíjí se to od práce, kterou jsme spolu začali,“ poukázala na švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho.
„Stále je tam spousta rezerv, o kterých vím. Například při startech, rychlosti a podobně. Čas 49,77 je samozřejmě skvělý, ale jako správný atlet chci svůj osobní rekord zlepšit. Otázkou je kdy. Nechci na to tolik spěchat. Chci se zaměřit na věci, které můžu zlepšit,“ navázala Manuel.
Její největší současnou rivalkou na ženské čtvrtce je Norka Henriette Jaegerová. „Absolvovaly jsme spolu i soustředění v Jihoafrické republice, kde jsme se staly tréninkovými partnerkami. Asi bych to nenazvala rivalitou, přece jen je to sport. Jednou může vyhrát ona, podruhé zase já. Pomáhá nám to k tomu, abychom se navzájem vyhecovaly k co nejlepším časům,“ doplnila Lu.
Čtyřstovky pod 50 sekund:
- Jarmila Kratochvílová (1983) - 47,99
- Taťána Kocembová (1983) - 48,45
- Lurdes Gloria Manuel (2026) - 49,77