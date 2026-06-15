Sprinter Lyles před Tretrou: Světový rekord? Je pomalý! Vzkaz českým fotbalistům na MS
Ve slavné tradici sprinterského krále Usaina Bolta jde ostravská Zlatá tretra přát nejlepšímu oštěpaři dějin a řediteli mítinku Janu Železnému. Hlavním gratulantem bude Noah Lyles, který chce v souboji s talentovaným Australanem Gout Goutem smáznout historický čas na nezvyklé trati 150 metrů. Pořadatelé usilují, aby se v případě úspěchu stal oficiálně prvním světovým rekordem. „Pokud to vyjde, nahlásíme ho,“ slibuje manažer mítinku Alfonz Juck.
Jaký dárek má pro Jana Železného? Když slavný americký sprinter Noah Lyles tu otázku slyšel, ze svého křesílka v sále vítkovického hotelu se obrátil přímo na oslavence. „Zůstaň zdravý…“ procedil Železný. „To je v plánu,“ ujistil ho Lyles. „Máš rád čokoládu? Dáme ti velkou, americkou…“
V tenhle den se v životě Jana Železného propojí osudové šestky. 16. června 2026 slaví šedesátiny. „Máme vyprodáno, ty největší hvězdy přijely, takže se na to hrozně moc těším,“ usmívá se.
Lyles je jako hlavní hvězda Zlaté tretry první mezi gratulanty. Je úřadujícím olympijským šampionem na stovce, čtyřnásobným mistrem světa na dvoustovce. Jestli se někdo v posledním desetiletí přiblížil legendě o Usainu Boltovi, by to on. Na delší trati mu k jeho světovému rekordu schází jen 12 setin sekundy.
Ostrava od něj očekává útok na historický čas na trati 150 metrů, kde je zatím na vrcholu dubnový výkon Jamajčana Kishanea Thompsona 14,92 sekundy.
„Čas světového rekordu je pomalý. Věřím, že poběžím rychleji. Stopadesátku často zařazuju do tréninku a běhám velmi rychlé časy,“ uvedl Lyles.
Thompsonův výkon ve skutečnosti není oficiálním světovým rekordem, protože trať 150 metrů se vypisuje jen jednou za čas. Mezinárodní federace Světová atletika to ale plánuje změnit.
„Pokud to vyjde, nahlásíme výkon jako světový rekord,“ ujistil Juck. Když se to dozvěděl Lyles, s úsměvem odvětil: „Doufám, že dostanu bonus!“
Co potřebuji k rekordu? Dobrou atmosféru!
Předpověď na úterní večer je nadějná. Lyles přijel v dobré náladě, což prezentoval obdobou boxerského šampionského pásu, který si přived na tiskovku. Předávají si ho v jeho tréninkové skupině. Od halového mistra světa na 60 metrů Jordana Anthonyho si ho vzal nedávno zpět díky bleskové stovce z Diamantové ligy v Římě, kterou prosvištěl za 9,88. Co potřebuje k rekordu?
„Pokud mám být upřímný, tak atmosféru,“ řekl Lyles. „Pokud to fanoušky baví, energie je na výši, nic mě nezastaví. I kdybych byl unavený. Pokud cítím energii, řeknu si: Oni něco chtějí. Já jsem ten, kdo jim to může dát.“
Lyles se na Zlaté tretře poprvé v závodě utká s osmnáctiletým Australanem Gout Goutem, který letos vede světové tabulky na jeho oblíbené dvoustovce. Oba sprinteři jsou ale víc kamarádi než rivalové a trénují spolu v tréninkové centrále ve floridském Clermontu.
„Už jsem od něj dostal pár dobrých rad,“ usmívá se Gout, kterému po šestém místě na mítinku Diamantové ligy v Oslu vzkázal olympijský šampion Letsile Tebogo, že se musí naučit běhat s dospělými. „Určitě si zvyknu. Ostrava je skvělý mítink. Jsem moc rád, že jsem zpět. Znamená to pro mě hodně.“
Gout se v Ostravě poprvé představil už loni a zapsal si tady první účast na profesionálním okruhu. Na dvoustovce běžel tehdejší australský rekord 20,02.
Dva hvězdní sprinteři dostali v Ostravě otázku i na fotbalové mistrovství světa. „Fotbal jsem hrával. Vstávám kvůli tomu, abych se podíval na highlighty,“ řekl Gout, jehož Austrálie už v základní skupině porazila Turecko. Lyles je k fotbalovému svátku o něco chladnější. „Nejsem velký fanoušek, ale věnuju tomu pozornost. Češi teď hrají s Jižní Afrikou? Hodně štěstí!“ řekl Lyles.