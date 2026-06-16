Olympijští vítězové, mistři světa i útoky na rekordy. Největší hvězdou Tretry je Lyles
Smetánka nejlepších světových atletů se znovu schází v Ostravě. I pětašedesátý ročník slavného mítinku Zlatá tretra, který se koná v den jubilejních narozenin legendárního Jana Železného, přinese řadu útoků na rekordy. Největší hvězda? Jednoznačně Noah Lyles, jenž změří síly s talentovaným Goutem Goutem na netradiční distanci. Pozornost diváků však bude směřovat i k tyčkařskému sektoru či dalším běžeckým disciplínám.
Noah Lyles
Osminásobný mistr světa a majitel zlaté medaile z olympiády v Paříži je jednoznačně největší hvězdou Zlaté tretry. Osmadvacetiletý Američan už v této sezoně stihl stovku pod deset a dvoustovku pod dvacet sekund. V Ostravě poběží netradičních 150 metrů.
Disciplína: běh na 150 metrů (19:55)
Gout Gout
Hlavním Lylesovým vyzyvatelem přímo na dráze bude osmnáctiletý Gout Gout, patrně největší vycházející hvězda sprintu na celé planetě. V minulém roce v Ostravě ohromil osobákem 20,02 sekundy na dvoustovce. V nynější sezoně ji dokonce běžel v čase 19,67.
Disciplína: běh na 150 metrů (19:55)
Femke Broedersová-Bolová
Dvojnásobná mistryně světa z trati 400 metrů překážek poběží osmistovku pod širým nebem vůbec poprvé v kariéře. Při únorovém halovém mítinku v Métách ji stihla za 1:59,07 sekundy. O pár týdnů později se vdala, jejím manželem je belgický tyčkař Ben Broeders.
Disciplína: běh na 800 metrů (19:34)
Emmanouil Karalis
Řecký elitní tyčkař patří k absolutní špičce. Je stříbrným medailistou z mistrovství světa v Tokiu a jednou z největších hvězd své disciplíny, v níž jinak dominuje Švéd Armand Duplantis. V Ostravě se poprvé představil už v roce 2016 coby šestnáctiletý junior.
Disciplína: skok o tyči (16:45)
Katie Moonová
I po pětatřicítce pomýšlí na překonání sedmnáct let starého světového rekordu Rusky Jeleny Isinbajevové, která pokořila laťku 506 centimetrů. Maximem olympijské vítězky z Tokia a trojnásobné mistryně světa je nyní výška 495 centimetrů.
Disciplína: skok o tyči (16:45)