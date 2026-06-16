Další osobák Lu, na Tretře se zlepšila o 3 setiny. Soška? Do kufru už nemám kila, smála se
Další takovou parádu možná ani sama nečekala, snad jen v koutku duše. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel potvrdila svou úžasnou formu z posledních týdnů. Na ostravské Zlaté tretře zaběhla čas 49,74 sekundy a zároveň svůj osobní rekord. „Jsem opravdu spokojená. Je to vlastně první vítězství na Zlaté tretře, což je skvělé. Chtěla jsem se pokusit o vítězství, a to se nakonec povedlo,“ radovala se v cíli.
Dvacetiletá kometa české atletiky zazářila už zkraje června, kdy se v závodě Diamantové ligy v Římě poprvé dostala pod hranici padesáti sekund. A to docela výrazně, v italské metropoli se blýskla časem 49,77 sekundy. Rychleji v české a československé historii běžely čtyřstovku jen Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová Netoličková.
Druhý nejlepší čas kariéry předvedla Manuel o pár dnů později v Oslu, kde zapsala výkon 50,13. Před Zlatou tretrou se toužila zlepšit, o osobním rekordu ale nemluvila nahlas. „Stále je tam spousta rezerv, o kterých vím. Například při startech, rychlosti a podobně. Čas 49,77 je samozřejmě skvělý, ale jako správný atlet chci svůj osobní rekord zlepšit. Otázkou je, kdy. Nechci na to tolik spěchat. Chci se zaměřit na věci, které můžu zlepšit,“ popisovala den před mítinkem.
Zlepšení se skutečně dostavilo, konkrétně o tři setiny. Lu proběhla cílem první s téměř půlsekundovým náskokem na Roxanu Gómezovou, jejíž osobák je dokonce na čísle 49,48. „Dráha je v Ostravě vždycky rychlá. Fanoušci jsou tady skvělí a atmosféra neuvěřitelná. Vůbec jsem se na čas nezaměřovala. Prostě jsem se chtěla pokusit o vítězství. Čas mě trochu překvapil, ale o to víc jsem ráda, že jsem vyhrála,“ hledala důvody dalšího úspěchu.
O něj ji nepřipravilo ani sychravé počasí. Lu se netají tím, že jí daleko víc vyhovuje, když je venku tepleji. „Cítila jsem mírný déšť, ale nebylo to tak hrozné jako v Oslu. Podmínky zas tak hrozné nebyly,“ měla jasno.
Zlatou tretru vyhrála vůbec poprvé v kariéře. Vezme si sošku s sebou do Nizozemska, nebo ji nechá rodičům? „Bohužel si myslím, že do kufru už nemám kila, takže ji přenechám rodičům, aby si ji mohli vystavit doma,“ usmála se Lu.
Po předlouhém zranění zadního stehenního svalu, kvůli kterému vynechala předešlou letní sezonu, se vrátila ve snové formě. Zaskvěla se už zlatem na halovém mistrovství světa, výkonnost však graduje venku. „Časy to jsou samozřejmě nádherné. Doufám, že to nějakým způsobem vydrží a pak to také vygraduje,“ navázala Lu s tím, že nejrychleji by chtěla běžet na mistrovství Evropy v Birminghamu.