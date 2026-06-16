Lyles doručil na Zlaté tretře rekord a naznačil návrat. Zářila Lu, Maňasová ztratila lehkost
Jan Železný prožil slavnostní den, jaký si jeho skvělá osobnost zasloužila. Na Zlaté tretře měl jako ředitel mítinku na své šedesáté narozeniny plný stadion gratulantů. Mezi dárky se vyjímal ten z tradičně bleskově rychlé atletické dráhy. Slavný americký sprinter Noah Lyles v závodě na 150 metrů přeletěl soupeře včetně talentovaného Gout Gouta a jeho čas 14,67 je nejlepším v cíli změřeným výkonem v dějinách disciplíny – premiérový světový rekord.
Nebyla by to Zlatá tretra, aby obloha nezešedla, nestáhla se do mraků a nepoškádlila borce i tribuny aspoň několika kapkami deště.
„Já bych si přál, aby jenom takhle kapalo, a prostě věřím, že budou výkony. Nesmí se rozpršet,“ líčil Železný.
Už v předvečer mítinku byl uveden do jeho nově založené Síně slávy spolu s Helenou Fibingerovou, která mu věnovala šest litrů desetileté slivovice. Dostal sadu oštěpů od svého dvorního výrobce z dob slávy Miklóse Németha. A nakonec mu přálo i nebe.
„Popřála bych mu možná nějaký světový rekord a možná ještě padne,“ smála se na dráze nizozemská půlkařka Femke Brodersová-Bolová.
A trefila to. Z dramatické ostravské oblohy místo deště spadl světový rekord. Postaral se o něj očekávaný hrdina večera. Američan Noah Lyles se po desetiletí dominance sprinterskému světu se svou show konečně dostal do Ostravy a ukázal, co umí. V závodě na 150 metrů vyletěl ze zatáčky, v cílové rovince zrychlil a v cíli byl v čase 14,67 sekundy.
„Tenhle pocit pro mě není nic nového,“ radoval se v cíli Lyles jako světový rekordman. „Šlo o čas. Světový rekord byl docela pomalý. S lepší zatáčkou jsem mohl běžet rychleji. Je velmi těžké běžet ze zatáčky z bloků. V tréninku je nepoužíváme. Ale předvedl jsem dobrý výkon. Pokud chcete být nejlepší, buďte sám sebou.“
Mezinárodní federace Světová atletika má podle zákulisních zpráv v plánu definitivně sjednotit terminologii a i nejlepší výkony v méně pořádaných disciplínách mají být uznávaný jako světové rekordy. Zřejmě to bude osud i Lylesova ostravského času.
Na světelné tabuli každopádně v cíli blikala ceněná písmenka WR a Lyles pózoval s tabulí, která ho představovala jako světového rekordmana. Zaslouženě, protože právě uběhl nejrychlejší změřenou sto padesátku na dráze od startu do cíle.
„Kdo by byl smutný ze světového rekordu. Kvůli takovým časům se každý do Ostravy rád vrátí,“ řekl Lyles.
Předchozí historický výkon Jamajčana Kishanea Thompsona překonal Lyles o celou čtvrt sekundu. Pod Thompsonův čas z letošního dubna se dostal i Jihoafričan Sinesipho Dambile v čase 14,78. Osmnáctiletý supertalent světové atletiky Gout Gout doběhl třetí za 14,96.
Jamajčan Usain Bolt byl při svém světovém rekordu na dvoustovce při MS 2009 v Berlíně na stopadesátce za 14,44 sekundy.
Maňasová doběla až šestá
Letošní Zlatá tretra se světu ukázala jako za jeho časů ve stylu špičkového sprinterského mítinku. Na mužské stovce zůstal halový mistr světa na šedesátce Jordan Anthony vzadu, ale vítězný Jihoafričan Bayanda Walaza přinesl do Ostravy po třech letech běh pod deset sekund (9,94).
Našlapanou ženskou stovku vyhrála Polka Eva Swobodaová (11,09). Česká národní rekordmanka Karolína Maňasová v závěru ztratila lehkost a v čase 11,40 doběhla šestá.
„Jedenáct čtyřicet je špatné. Do šedesáti metrů jsem se cítila dobře. Pak jako by mi došla pára. Jak jsem říkala před Tretrou, že jedenáct sekund padne dneska, nebo někdy jindy, tak to asi bude někdy jindy,“ hodnotila Maňasová s nadhledem.
Z českých atletů zazářila čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel novým osobním rekordem 49,74 sekundy. Šanci na vítězství měl i výškař Jan Štefela. Překonal 227 centimetrů.
Jakub Dudycha zaběhl na kilometru národní rekord 2:16,26 minuty a o tři desetiny překonal dávný výkon Lukáše Vydry z roku 1998.
Tyčkař Emmanouil Karalis vyhrál výkonem 582 centimetrů, šest metrů v dešti nepřekonal. Matheus Lima vyhrál 400 metrů překážek za 47,64. Ostravě se poprvé ukázal oštěpař Rumeš Tharanga Pathirage ze Srí Lanky. Suverénně vyhrál výkonem 86,57 metru.
„Určitě má na to, aby házel daleko,“ říká Železný. „Je to mladý kluk, hází velice dobře technicky, má rychlý kotník, skvělou ruku i záda. Bude záležet, jak bude zdravý. Ještě se musí pár věcí naučit, ale myslím, že ještě letos něco ukáže.“
Výsledky atletického mítinku Zlatá tretra
Muži:
100 m (vítr 0,0 m/s): 1. Walaza (JAR) 9,94, 2. Eseme (Kam.) 9,99, 3. Burnet (Niz.) 10,13, ...8. Kováč (ČR) 10,47.
150 m (0,0 m/s): 1. Lyles (USA) 14,67 - světový rekord, 2. Dambile (JAR) 14,78, 3. Gout (Austr.) 14,96, ...7. Macík (ČR) 15,42.
400 m: 1. Molnár (Maď.) 44,56, 2. Segers (Belg.) 44,81, 3. McRae (USA) 45,04, ...7. Ščibráni 45,75, 8. Krsek (oba ČR) 46,09.
1000 m: 1. Bol (Austr.) 2:15,13, 2. Chapple (Niz.) 2:15,20, 3. Bloudek (Chorv.) 2:15,40, ...7. Dudycha (ČR) 2:16,26 - český rekord.
Míle: 1. Green 3:49,44, 2. Ciattei (oba USA) 3:49,51, 3. Asají (Mar.) 3:49,94, ...11. Sasínek 3:52,95, 13. Toul (oba ČR) 3:55,68.
110 m př. (+0,3 m/s): 1. Menéndez (Kuba) 13,14, 2. Obasuyi (Belg.) 13,31, 3. Martínez (Šp.) 13,45, ...7. Kolomazník (ČR) 13,67.
400 m př.: 1. Lima (Braz.) 47,64, 2. Delgado (Šp.) 48,11, 3. Guček (Slovin.) 48,16, ...6. Rada 49,06, 8. Váňa (oba ČR) 49,83.
3000 m př.: 1. Bin Jazíd 8:09,88, 2. Tindúft (oba Mar.) 8:10,04, 3. Zoghlami (It.) 8:13,10, ...15. Vích 8:39,78, 16. Červinka (oba ČR) 9:06,64.
Výška: 1. E. Portillo (Mex.) 227, 2. Štefela (ČR) 227, 3. Kolodziejski (Pol.) 224.
Tyč: 1. Karalis (Řec.) 582, 2. Thiery (Fr.) 562, 3. Miller (USA) 542, 4. Holý (ČR) 542.
Koule: 1. Fabbri (It.) 21,91, 2. Enekwechi (Nig.) 21,43, 3. Walsh (N. Zél.) 21,26, ...5. Staněk 20,48, 7. Procházka (oba ČR) 19,06.
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 86,57, 2. Peters (Gren.) 84,27, 3. Smit (JAR) 83,90, ...7. Výška 77,52, 8. Konečný (oba ČR) 71,73.
Ženy:
100 m (+0,5 m/s): 1. Swobodová (Pol.) 11,09, 2. Hobbsová (N. Zél.) 11,12, 3. Lystonová (Jam.) 11,18, ...6. Maňasová (ČR) 11,40.
400 m:1. Manuel (ČR) 49,74, 2. Gómezová (Kuba) 50,20, 3. Mawdsleyová (Ir.) 50,28, ...7. Malíková 51,59, 8. Petržilková (obě ČR) 53,41.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:54,45, 2. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:57,13, 3. Coirová (It.) 1:58,59, ...8. Štoudková (ČR) 1:59,72.
100 m př. (-0,1 m/s): 1. Visserová (Niz.) 12,65, 2. Skrzyszowská (Pol.) 12,66, 3. Fourieová (JAR) 12,68, ...7. Šínová 13,16, 8. Jiranová (obě ČR) 13,19.
Tyč: 1. Ayrisová (N. Zél.) 475, 2. Leonová (USA) 465, 3. Šutejová (Slovin.) 465.
Oštěp: 1. Vilagošová (Srb.) 62,92, 2. Kolaková (Chorv.) 62,61, 3. Davidsonová (Austr.) 60,29, 4. Tabačková 58,84, ...6. Ogrodníková 58,20, 7. Sičaková (všechny ČR) 56,58.