Hon na Kratochvílovou začal: Superhvězda (22) září, viděla Ostrava novou rekordmanku?
Třiačtyřicet let drží světový rekord Jarmily Kratochvílové na 800 metrů, ženská půlka na Zlaté tretře ale ukázala, že se jeho základy pomalu drolí. Nová superhvězda Audrey Werrová vyhrála se zdánlivou lehkostí v rekordu mítinku v osmém čase dějin 1:54,45 minuty. Femke Brodersová-Bolová to při své premiéře na osmistovce sledovala v závětří.
Bude to jedna z nich? Šance, že jedna z hrdinek ostravské půlky jednou srazí historický čas Jarmily Kratochvílové 1:53,28, rostou. Švýcarka Werrová, loňská šampionka Diamantové ligy, v Ostravě dokázala, že její nedávný průlomový výkon ze Stockholmu nebyl náhodným výbojem.
„Byl to skvělý závod, čas je velmi dobrý. Jsem moc spokojená,“ hodnotila Werrová. „Běžela jsem sama proti sobě. Bylo to trochu divné, ale za ten čas jsem moc ráda. Těším se na to, co přijde.“
Dvaadvacetiletá dcera švýcarského tatínka a maminky z Pobřeží Slonoviny během deseti červnových dní překopala pohled na slavný čas Kratochvílové. Ještě nedávno byl brán jako etalon atletické nepřemožitelnosti. Ve Stockholmu se k němu Werrová dostala na sedm desetin a v Ostravě znovu zazářila. Po dominantním sólo závodě vlastní dva z osmi nejlepších časů historie. Jako jediná má mezi osmičkou vícenásobné zastoupení.
Skvělá Nizozemka Femke Brodersová-Bolová se na ni v cílové rovince dívala s velkým odstupem. Při své venkovní premiéře na své nové trati 800 metrů si zlepšila osobní rekord na velmi solidních 1:57,13 minuty.
„Byl to pro mě úžasný závod a úžasná atmosféra. Jsem opravdu šťastná, že jsem takhle zaběhla. Myslím si, že atmosféra je v Ostravě vždycky úžasná. Tento stadion mám velmi ráda, je takový útulný,“ pochvalovala si. „Za výkon jsem fakt šťastná. Je to docela rychlé. Chtěla bych se závod od závodu zlepšovat, přece jen to pro mě byla změna disciplíny.“
Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek poznala hned v prvním ostrém závodě tu nejlepší soupeřku. V konfrontaci s ní si poprvé vyzkoušela výzvy svého nového půlkařského světa.
„Osmistovka je kvůli laktátu v těle hodně bolestivá, ale je to taky zábava. Mám se hodně co učit, běhat takticky, běhat v balíku. Tyhle věci jsou pro mě nové,“ líčila Brodersová-Bolová. „Věděla jsem, že Audrey je super silná. V závodě mi taky hodně pomohla.“
Vtip je v tom, že dvě ostravské běžkyně nejsou v boji na hraně dějin samy. Britka Keely Hodgkinsonová plánuje další útok na rekord v červenci v Londýně.
„Když se podívám na časy Audrey a Keely, inspiruje mě to v tom, že taky můžu běžet rychle. Miluju sport a jsem ráda, když ostatní taky běhají dobře. Nezastraší mě to. Já jsem nezastrašitelná,“ usmála se Brodersová-Bolová.