Češka pod dvě minuty! Půlkařka Štoudková si splnila sen, pomáhá jí i filozofie Pavla Vrby
Uprostřed globální kampaně za překonání světového rekordu Jarmily Kratochvílové vyrostla na trati 800 metrů naděje i české atletice. Pavla Štoudková se na úterní Zlaté tretře stala první reprezentantkou po třinácti letech pod prestižní hranicí dvou minut. K výšinám jde s koučem Jaroslavem Žouželkou, který kdysi trénoval v Sigmě a drží se vize legendárního Pavla Vrby.
Statistika dovede být krutá. Téměř na den před rokem zaběhla Pavla Štoudková ve Vídni nejlepší půlku svého života a čas se zastavil přesně na hranici dvou minut. Bylo to, jako by zůstala na prahu mezi dveřmi.
„Říkám si, že nejlepší půlkařky běhají okolo 1:55, dobré pod dvě minuty. Momentálně je pro mě tento čas dostatečný, ale do budoucna se budu snažit, aby byl minimálně dobrý!“ hodnotila tehdy na sociálních sítích.
Chtělo to opravdu celý rok další tvrdé práce, než dveře do elitního půlkařského světa konečně rozrazila. Na ostravské Zlaté tretře vysněnou hranici prolomila časem 1:59,72, který ji změnil sportovní život.
„Je to úplně skvělé, protože se mi splnily tři sny. Jednak běžet na Zlaté tretře, kde jsem běžela před dvanácti roky na Čokoládové tretře. Druhý sen byl zaběhnout pod dvě minuty a třetí splnit ostrý limit na mistrovství Evropy,“ radovala se dojatá Štouková. „Já nemůžu být spokojenější a jsem ráda, že jsem tady mohla startovat. Že to nebylo jen kvůli tomu, že tady mohla startovat jedna Češka, ale že jsem dokázala nějak držet konkurenci.“
Vedle legend české atletiky
Česká historie na ženské půlce obsahuje legendární Jarmilu Kratochvílovou, mistryni světa Ludmilu Formanovou či vicemistryni světa Taťánu Netoličkovou Kocembovou. V novém století je ale Štoudková teprve třetí Češkou s časem pod dvě minuty a první od památného finále Lenky Masné na MS 2013 v Moskvě.
Štoudková na Zlatá tretře naplno využila nabitou startovku, kde vepředu upalovaly v půlkařské premiéře Femke Brodersová-Bolová a zejména čerstvě třetí nejrychlejší žena historie Audrey Werrová. Češka se s ní na dráze potkala po pěti letech, poprvé od rozběhu na juniorském ME 2021 v Tallinu. Ve špičkové konkurenci se zapojila do rychlého vláčku a upalovala za životním časem.
„Po pravdě si to moc nepamatuju. Celou dobu jsem se říkala, že se musím držet holek, protože jsem věděla, že když se jich udržím, mohl by to být čas, který jsem chtěla a potřebovala,“ líčila Štoudková. „Mně hrozně vyhovovala konkurence. Na pětistovce jsem věděla, že jsem tam hodně rychle a věděla jsem, že když to udržím, tak to bude skvělý čas. Nepustila jsem to v závěru, vážně jsem do toho dala všechno.“
Jde o dosavadní vrchol pozoruhodné spolupráce s mladým trenérem Jaroslavem Žouželkou. Někdejší kondičák fotbalové Sigmy Olomouc začal v atletice jako samouk, ale nebojí se obrátit na zkušenější experty. O rady si zažádal třeba u Nadi Bendové, která pomohla Jánu Volkovi k titulu evropského šampiona na halové šedesátce. Spolupracuje s Tomášem Hejnou či sportovním fyziologem Janem Hiblbauerem. A kromě teorie své závodnici pomáhá i zdravými ambicemi.
„Jak kříkal pan Vrba: Já nebudu jezdit tři sta kilometrů prohrávat tři nula. Když to děláme, tak to dělejeme a chtějme od toho co nejvíc. Já bych prostě chtěl jen někdy na olympiádu,“ řekl Žouželka v podcastu Za oponou sportu.
Prvním krokem k ní bude pro pracovitou dvojici srpnový evropský šampionát v Birminghamu.