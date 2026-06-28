Lu na čtvrtce v Paříži nestačil ani osobní rekord. Werrová se přiblížila Kratochvílové
Atletická historie už se třese. Švýcarka Audrey Werrová zaběhla na Diamantové lize v Paříži závod na 800 metrů za 1:53,80 minuty a ke světovému rekordu Jarmily Kratochvílové jí už schází jen 52 setin. Zazářila i čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel životním časem a nejlepším evropským výkonem sezony 49,37 sekundy.
Oko už ten rozdíl skoro nepostřehne. Audrey Werrová se řítila cílovou rovinkou a několik metrů před cílem se zdálo, že se to může stát. Nakonec se ale časomíra zastavila půl sekundu od jejího cíle. Světový rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1983 dál trvá, jeho plamínek se ale třepotá. Časem 1:53,80 Werrová o 18 setin sekundy vylepšila svůj rekord Diamantové ligy ze Stockholmu.
Závod perfektně rozeběhla nizozemská vodička Myrte van der Shootová, která byla na čtvrtce za hodně rychlých 55,35 sekundy. Takový byl plán. Werrová se snaží rozpálit prvních 400 metrů na maximum a doufat, že druhé kolo vydrží. V souboji s rekordním časem je to pro ni strategická výhoda. Kratochvílová byla před 43 lety v Mnichově v půlce závodu za 56,82.
Werrová vstoupila do boje o rekord před třemi týdny ve Stockholmu, kde porazila Britku Keely Hodgkinsonovou, která útok na historický čas vyhlásila jako první. Byla to ale Werrová, která ve Stockholmu vyhrála třetím nejrychlejším časem dějin 1:53,98. A teď je na forhontě ona.
„Nečekala jsem, že budu v sezoně běhat takhle rychle. Poslední výkony mi dávají naději a budují mé sebevědomí směrem k tomu, co přijde,“ řekla Werrová.
Talentovaná běžkyně, jejíž maminka pochází z Pobřeží slonoviny, posbírala řadu mládežnických medailí, ale v seniorských závodech potřebovala čas na rozkoukání.
Mám tolik času, kolik potřebuju
„Největší změna v mém životě proběhla, když jsem se stala profesionální atletkou. Už nejsem na škole, bylo těžké kombinovat obě aktivity,“ říká Werrová. „Teď už nemám žádné výmluvy. Mám tolik času, kolik potřebuju, abych se soustředila na trénink, regeneraci a na sport samotný. Jako hodně lidí jsem i já měla v minulosti potíže, ale teď jde všechno dobře.“
Werrová má zdravé sebevědomí. Před nedávným startem na Zlaté tretře v Ostravě vyjádřila přesvědčení, že světový rekord letos padne. A za svými slovy si stojí i na dráze. V Paříži ze ztráty na rekord ubrala dalších 18 setin a schází jí přibližně půl sekunda. To už je rozdíl přibližně dvou kroků.
„Mám velkou sebedůvěru, k závodům přistupuji stejně, i když se můj status možná trochu změnil. V předchozích letech jsem se hodně naučila a teď jsem mnohem lépe připravená po taktické stránce, i co se týče mentálního přístupu k závodu. Letos se to vyplatilo,“ řekla Werrová v Paříži.
Pád Kratochvílové nejstaršího atletického světového rekordu pod širým nebem nikdy nebyl tak blízko. Během desetiletí se občas objevovaly osamocené bojovnice, které měly předpoklady, ale současné éra je bezprecedentní. Začíná to u Werrové. Je cílevědomá, rekord bere jako dosažitelnou metu.
„Nedělní strategie je poměrně jednoduchá: držet se vedoucí závodnice co nejdéle a vydržet. Požadované tempo je tempo světového rekordu,“ prohlásila před nedělním pařížským během.
Slyšela jsem stadion jásat
V jejím závětří se rychle posouvá Nizozemka Femke Brodersová-Bolová. Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek se v Paříži v poslední zatáčce musela přetahovat s Francouzskou Anais Bourgoinovou, ale ve finiši ji o pět setin porazila ve svém osobním rekordu 1:55,60
Třetí vítězství v Diamantové lize zapsala osmnáctiletá Číňanka Jen C'-i, která v květnu v Sia-menu hodila druhý nejlepší výkon dějin 71,74 metru a naznačila možnosti útočit na světový rekord Barbory Špotákové. V Paříži hodila prvním pokusem 67,44. Japonka Haruka Kitagučiová, kterou trénuje Jan Železný, skončila výkonem 63,01 třetí.
Skvělý den měla čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která doběhla druhá ve výrazném osobním rekordu a nejlepším evropském čase sezony 49,37. Už počtvrté v sezoně překonala hranici padesáti sekund a svůj předchozí nejlepší výkon z ostravské Zlaté tretry vylepšila o 37 setin.
Manuel závod skvěle rozeběhla. Na dvoustovce byla za super rychlých 23,28, dlouho se držela tréninkové kolegyně Like Klaverové v dráze před sebou. V cílové rovince se z pole odpoutala olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,48 překonala rekord Diamantové ligy. Manuel ve finiši vyhrála souboj o druhé místo s Jamajčankou Stacey Ann Williamsovou.
„Bylo to skvělý. Od prvních metrů jsem byla namotivovaná. Slyšela jsem, že stadion jásal a všechny nás podporoval až do cílové rovinky,“ líčila Manuel. „Po dvou stech metrech jsem viděla před sebou jenom Lieke, říkala jsem si, kde jsou ostatní. Pak to teprve přišlo. Jsem ráda, že jsem na konci mohla svést boj a zabojovat o co nejlepší čas.“