Znovu druhá! Lu na čtvrtce v Paříži nestačil ani osobní rekord, zlato bere Paulinová
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v Diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky. Dvacetiletá Manuel si výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř čtyři desetiny.
Druhou příčkou česká atletka navázala na mítinky v Římě a Oslu, kde ji porazila Norka Henriette Jaegerová, která dnes v Paříži nestartovala. Paulinová vyhrála časem 48,48 a postarala se o nejlepší výkon roku a rekord Diamantové ligy. Třetí příčku obsadila Stacey Ann Williamsová z Jamajky (49,51).