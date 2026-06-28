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Znovu druhá! Lu na čtvrtce v Paříži nestačil ani osobní rekord, zlato bere Paulinová

Lurdes Gloria Manuel v cíli závodu na 400 metrů
Lurdes Gloria Manuel v cíli závodu na 400 metrůZdroj: Petr Sznapka / ČTK
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel
Atletka Lurdes Gloria Manuel
Halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel
Lurdes Gloria Manuel má nového trenéra
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ČTK
Atletika
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Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v Diamantové lize druhá. V Paříži nestačila pouze na olympijskou šampionku Marileidy Paulinovou z Dominikánské republiky. Dvacetiletá Manuel si výkonem 49,37 opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř čtyři desetiny.

Druhou příčkou česká atletka navázala na mítinky v Římě a Oslu, kde ji porazila Norka Henriette Jaegerová, která dnes v Paříži nestartovala. Paulinová vyhrála časem 48,48 a postarala se o nejlepší výkon roku a rekord Diamantové ligy. Třetí příčku obsadila Stacey Ann Williamsová z Jamajky (49,51).

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