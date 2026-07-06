Česku roste výjimečný talent. Botková (16) překonává rekordy, je rychlejší než Hejnová
Tradiční česká atletická disciplína se chystá na nový vzestup. Dorůstající generace na dlouhých překážkách je nabitá talenty se skvělou budoucností a v sezoně roste renomé výjimečné šestnáctileté dívky Lindy Botkové. „Cítím se trošku jako krotitel koňů. Mám ve skupině mladé hříbě, které vidí světové rekordy,“ usmívá se Marek Váňa, další borec s velkými nadějemi.
Aspera ad astra. Minulý víkend to o Lindě Botkové platilo doslova. V rozcvičení na 100 metrů překážek upadla a odřela si obě kolena. Nechala si je ošetřit a v dalším průběhu mládežnického šampionátu v Olomouci, takzvaného Gigantu, vystřihla během dvou dní tři národní rekordy ve dvou disciplínách. Přes překážky ke hvězdám…
„V rozcvičení na rozběh stovky překážek upadla. Pak jsem se decentně chytil s masérem, který jí kolena zazelenil desinfekcí. Říkal jsem si, že je to blbost, všichni se jí na to budou ptát… Evidentně jsem si z toho dělal hlavu jenom já. V rozběhu dala český rekord,“ líčí její trenér Petr Habásko.
Na krátkých překážkách zaběhla Botková nejlepší dorostenecký čas 13,27, ve finále ho zbořila třetím nejlepším výkonem letošních evropských tabulek 13,09. Na trati 300 metrů překážek pak vystřihla další dorostenecký rekord 39,35.
„Myslím, že kdyby byly podmínky trošku lepší, kdyby nebylo takové teplo a na konečné rovince nefoukalo tolik proti, čas mohl být ještě lepší, ale tenhle je supr,“ radovala se Botková.
Rychlé časy k ní patří zcela přirozeně. Tak jako fanatická pracovitost, cílevědomost, poctivost v tréninku, všeobecný pohybový talent a sny o tom, jak dobude svět. Proto o ní parťák Marek Váňa mluví jako o divokém hříběti. „Já se snažím být ten kočí, který ji krotí. Je to skvělá holka,“ říká Váňa.
Botkové je sice teprve šestnáct, ale jde si tvrdě za svým. Na květnové extralize zvedla expertům obočí časem 57,03 sekundy v dospělém závodě na 400 metrů překážek. K takovému výkonu se pozdější dvojnásobná světová šampionka Zuzana Hejnová dostala až ve svých devatenácti. Vkrádají se myšlenky: Není to příliš brzy?
„Důležité to je v dospělosti, ale mladí nejsou ochotní čekat. Generace taková je. Oni to chtějí teď,“ říká trenér Habásko. „Mým úkolem je to dobře nastavit. I Marek Váňa je velmi ambiciózní. Moje sny nejsou podstatné, podstatné jsou jejich sny. Oni sní úplně nejvýš.“
Více vědy do sportu
Botková letí nahoru po osvědčené cestě. Kombinuje krátké překážky s dlouhými a do toho zvládá i víceboj. Zdokonaluje techniku, těží z přirozeného citu pro rytmus a časem neustále zrychluje. Roste z ní nové eso nastupující generace, která má šanci předvést velké věci. Sama miluje především dlouhé překážky, kde se Česku rýsuje hned několik osobností mimo tabulky.
Váňa je bronzový z loňského mistrovství Evropy juniorů. A jsou tu i fenomenální dvojčata Radova. Michal už je mistrem Evropy dorostenců i juniorů, taky juniorským vicemistrem světa a v osmnácti dosáhl výrazně lepšího času než tři hvězdy posledního historického desetiletí disciplíny - Alison dos Santos, Rai Benjamin a Karsten Warholm. Velké možnosti má i jeho sestra Nina.
Všichni čtyři jsou součástí Body Solution Teamu, kteří se připravují pod dohledem expertů z několika oborů. „Po olympiádě v Paříži se diskutovalo, že musíme do sportu zapojit více vědy. A to jsem začal s Lindou i s Markem aplikovat,“ vysvětluje Habásko. „Máme poměrně dobré možnosti na Olympu v centru ministerstva vnitra. A v Body Solution Teamu mají nastavené testovací věci, výživu. Měli jsme webinář před cestou na juniorské mistrovství světa do Eugene. Snažím se, aby už v raném věku tyhle věci využívali. Beru to jako drobnou výhodu proti atletům z karibských oblastí, kteří mají výhodu v něčem jiném.“
V období letních prázdnin čekají Habáskovy závodníky mezinárodní vrcholy mládežnické sezony. Botková bude za dva týdny závodit na dlouhých překážkách v Rietti na dorosteneckém mistrovství Evropy. V srpnu poletí do Eugene na juniorský světový šampionát, kde si zaběhne 100 metrů překážek. Tam poběží na dlouhých překážkách i Váňa.
Kouč o naději: Trénink plní násobně, její obsesí je pohyb
Pár let po bleskovém vzestupu Lurdes Glorie Manuel je tu další mladý talent s velkými možnostmi. Překážkářka Linda Botková je teprve dorostenka, výjimeční se ale v atletice prosazují brzy. „Je extrémně šikovná,“ vyzdvihuje její trenér Petr Habásko.
Kde se tahle dívka vzala?
„To není, že by se zrodila z ničeho. Ona je z Olympu, z přípravky, kde ji dokonale připravil pan Michal Krčmář. Je to starší pán, který se mládeži věnuje dlouhodobě. Vychoval velkou spoustu jmen, například Jiřího Vojtíka, bývalého rekordmana na dvě stě metrů.“
Nejste překvapen, jak rychle ve svém věku běhá?
„Já nejsem překvapen. Někdy jsem šokován, ale ne výkony. Ona mě šokuje tréninkovými parametry. Nastavím trénink, ona ho splní násobně. Dostává mě více méně do úzkých. Podle toho, co předvádí v tréninku, je už jednotlivý výkon očekávaný.“
Co v ní ještě je?
„Zároveň cílevědomost, pracovitost, poctivost. A je extrémně šikovná na široké spektrum sportů, na komplexní pohyb. Okamžitě se všechno naučí, už jí to zůstane. Opravuje věci na první dobrou. Chodí trénovat dálku k Pepovi Karasovi, u něj je to stejné. Každý z těch dobrých lidí je něčím výjimečný. K tomu je druhá stránka.“
Jaká je u ní?
„Obsese pohybem. Nedokáže být v klidu, nedokáže si dát volno. Vyžaduje pohyb v jakékoli formě. Mým nejtěžším úkolem je, aby si dala den volna. Uspěla by v poměrně velkém spektru sportů. Když jí pobolívala noha, byli jsme plavat. Považuju se za solidního sportovce, ve vlnách v moři jsem ale nebyl lepší.“
Jak Lindu brzdíte?
„Obcházím to některými věcmi. Marek Váňa přišel z fotbalu, celý podzim ho posílám na fotbalové tréninky, zápasy. U Lindy to obcházíme plaváním. Nechci, aby měla šest atletických tréninků. Snažíme se do přípravy zakomponovat plavání, jde si něco zahrát, chodí na brusle. Trénink dostane, ale obcházím to doplňkovými sporty.“
Linda závodí ve víceboji, na krátkých překážkách, ale zdá se, že si zamilovala čtvrtku s překážkami, že?
„To je její vysněná disciplína od dávného mládí. Nicméně se nechci už v jejích šestnácti letech zaměřit na jednu disciplínu. To by byla chyba. Je to jedna z nejtěžších disciplín. Vyžaduje trénovanost, spoustu času. Ze dvou třetin trénujeme na krátkých překážkách. V hale bych se rád vrátil k víceboji.“
S Markem Váňou máte parádní dvojku, spolupracujete se sourozenci Michalem a Ninou Radovými, kteří jsou podobně talentovaní?
„Michal s Markem jsou velcí kamarádi. Marka to motivuje, chce minimálně velký odstup na Michala zmenšit. Umím si představit společný trénink, soustředění. Dát dohromady takovouhle čtveřici je sen každého trenéra.“
DÍVKY U18 – 100 m překážek
Pořadí
Závodnice
Země
Výkon
1.
Alessia Succová
Itálie
12,86
2.
Anna Peetersová
Francie
13,07
3.
Linda Botková
Česko
13,09
4.
Delisha Benelisa Domingosová
Německo
13,09
DÍVKY U18 – 400 m překážek
Pořadí
Závodnice
Země
Výkon
1.
Linda Botková
Česko
57,03
2.
Eleni Iakovakiová
Řecko
57,57
3.
Mina Hirsbrunnerová
Švýcarsko
57,85
CHLAPCI U18 – 400 m překážek
Pořadí
Závodník
Země
Výkon
1.
Matouš Pešík
Česko
52,40
2.
Daniel Downey
Irsko
53,59
3.
Davide Crisci
Itálie
53,65
CHLAPCI U20 – 400 m překážek
Pořadí
Závodník
Země
Výkon
1.
Michal Rada
Česko
49,06
2.
Marek Váňa
Česko
49,74
3.
Ethan Dewhirst
Irsko
50,51
5.
Štěpán Balcar
Česko
50,66