Trojhlavá bestie loví Kratochvílovou. Jak dlouho ještě bude odolávat její rekord?
Legendární Jarmila Kratochvílová sleduje, jak se k ní blíží trojhlavá bestie. Švýcarka Audrey Werrová se k jejímu výkonu 1:53,28 sekundy dostala už na 52 setin. Další ránu má už v sobotu Britka Keely Hodgkinsonová na Diamantové lize v Londýně (PP ČT sport 16:51). A sílí i Nizozemka Femke Brodersová-Bolová.
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V souboji výkvětu současné atletické generace s historickým výkonem Jarmily Kratochvílové nejde o krev, ale červnový běh dvaadvacetileté Audrey Werrové na Diamantové lize ve Stockholmu měl podobný význam. V tom závodě měla Keely Hodgkinsonová zaútočit na rekord Kratochvílové na 800 metrů. V cílové rovince ale podlehla Werrové, která třetím časem dějin 1:53,98 změnila status quo.
Dlouhých 43 let byl světový rekord z mnichovského mítinku z července 1983 považován za nedotknutelný. Ale teď už není. Existují závodnice, které to tak rozhodně neberou.
„Jarmila z toho byla trošku zaskočená. Tam to byl blesk z čistého nebe. Všichni mluvili o Hodgkinsonové a najednou se objevila ještě větší kandidátka,“ líčí atletický insider Alfonz Juck.
Kratochvílová si napříč desetiletími osvojila zvyk sedat k televizi se stopkami a sledovat své možné nástupkyně. Našlo se jich pár, ve skutečnosti si ale dosud žádná z nich nevytkla překonání rekordu jako cíl, kterému je oddaná, a v jehož překonání neochvějně věří.
Letos je všechno jinak.
„Světový rekord bude překonán ještě letos,“ řekla Werrová na nedávné Zlaté tretře, kam už přijela jako čerstvá superstar.
Brzy bude překonán
Po své průlomové show ve Stockholmu předvedla druhý vážně míněný pokus o poslední červnové neděli v Paříži. Cílem proběhla v čase 1:53,80, kterým znovu posunula hodnotu třetího nejlepšího výkonu historie. A dostala se jen 52 setin ke Kratochvílové. Navíc jako první v dějinách překonala hranici minuty a 54 sekund podruhé.
„Myslím, že světový rekord bude brzy překonán,“ prohlásila po tom závodě Femke Brodersová-Bolová.
Na 400 metrů překážek byla Nizozemka dvojnásobnou mistryní světa, ale i tak pořád ve stínu fenomenální Sydney McLaughlinové-Levroneové. Letos přešla na osmistovku, možná s nadějemi napsat svůj vlastní velký příběh. Do nové disciplíny se však vložila v historický moment.
Generace půlkařek braly Kratochvílové rekord za nepřekonatelný. Letos o něj ostře usilují hned dvě hvězdy. Werrová má zatím před Hodgkinsonovou náskok. V Paříži ji k nejrychlejšímu času dějin scházely odhadem dva kroky.
„Myslím, že jsem byla trošku později na šestistovce. Snažila jsem se držet světel, ale je to těžké. Když se jich příště udržím, bude to OK,“ prohlásila Werrová.
Technologie barevných světýlek Wawelight, které závodnicím hlídají ideální tempo, je jednou z moderních vychytávek, které má současná generace oproti Kratochvílové k dobru. Podobně jako supertretry s karbonovými plátky v podešvi, které vrací energii, a rychlé dráhy oproti obyčejnému tartanu osmdesátek.
Stejně důležité je odhodlání závodnic rekord překonat. A zatímco Kratochvílová byla především sprinterkou, která zaběhla světový rekord na půlce díky šťastné shodě okolností, Werrová i Hodgkinsonová jsou pravověrné půlkařky.
Dvě téměř identické čtvrtky
Taktiku disciplíny mají pod kůží. Při rekordních pokusech je to vidět na rozložení časů obou čtyřistametrových kol. Kratochvílová byla v Mnichově na čtvrtce za 56,82 sekundy, ve druhém zrychlila na 56,46, takže dosáhla takzvaného negativního splitu.
„Jarmila byla skvělá čtvrtkařka. Byla schopná běžet dvě téměř identické čtvrtky. Je velké umění mít tu druhou podobně rychlou jako tu první,“ vysvětluje Juck.
Werrová byla v Paříži za vodičkou na čtvrtce v čase 55,8, o sekundu rychleji než Kratochvílová v Mnichově. Ve druhém kole ji má k dobru. Taktika jde zřejmě správným směrem. Atletická komunita očekává, že rekord nevydrží.
„Je to vnímané opravdu reálně. Už v Paříži to mělo padnout. Audrey Werrová tam ukázala, že na to má. V závěru jí jen chyběly síly zrychlit. Bylo to vidět na Wawelight, scházelo málo,“ říká Juck. „Uvidíme, co předvede Hodgkinsonová. Dlouho neběžela, chystá se na Diamantovou ligu v Londýně, kde Werrová nebude. Nemůžeme vyloučit, že se jí to tam podaří. Myslím, že do konce sezony rekord padne.“
V rekordní ruletě čeká Hodgkinsonovou další pokus v sobotu při Diamantové lize v Londýně. Už na začátku sezony oznámila svůj záměr právě na tomhle mítinku podniknout na Kratochvílové čas frontální útok. Její reprezentační kolega Josh Kerr chce ve stejný den vyzvat historický výkon na míli.
„Mohla by z toho být bitva o světové rekordy. Co lepšího si přát?“ usmívá se Hodgkinsonová. „Samozřejmě bych ráda, aby se to stalo na domácí půdě. Na londýnské publikum se moc těším. Pro mě je to určitě hlavní termín letošního kalendáře.“
Zatímco Werrová proletěla v životní formě celé jaro a v současnosti už nabírá síly na srpnové mistrovství Evropy, Hodgkinsonová se po překvapivé porážce se Švýcarskou ve Stockholmu vrátila k tréninku a v Londýně má ukázat, co v ní vězí. Koncem června si chtěla ověřit rychlost při čtvrtce na britském národním mistrovství v Birminghamu, ale z finále se na poslední chvíli odhlásila kvůli drobnému zdravotnímu diskomfortu.
„Tohle léto nechci nic riskovat,“ vysvětlila.
Lovkyně rekordu
Audrey Werrová (Švýcarsko)
- Věk: 22 let
- Osobní rekord: 1:53,80
Rozhodně není překvapení, že z ní vyrostla hvězda. Dcera švýcarského tatínka a maminky z Pobřeží slonoviny už před pěti lety v sedmnácti na půlce vyhrála ME do dvaceti let. Ještě jednou to zopakovala. Vloni vyhrála i ME do 23 let a zvítězila i ve finále Diamantové ligy. Letos skončila na HMS v Toruni druhá za Hodgkinsonovou a na jaře jí zatím vzala všechnu pozornost.
Keely Hodgkinsonová (Velká Británie)
- Věk: 24 let
- Osobní rekord: 1:54,33
Úspěchy ověnčená a stále ještě mladá superhvězda ženské půlky dvacátých let. Už v Tokiu brala olympijské stříbro, v Paříži ho povýšila na zlato. Má tři medaile ze světových šampionátů. A pro letošek vyhlásila odvážný útok na nejstarší atletický rekord pod širým nebem. Jaro patřilo Werrové, ale dnes bude mít svoji šanci jako první po 43 letech překonat Jarmilu Kratochvílovou.
Femke Brodersová-Bolová (Nizozemsko)
- Věk: 26 let
- Osobní rekord: 1:55,60
Na dlouhých překážkách se stala jednou z tváří globální atletiky ve věku mimozemšťanů, kteří napříč disciplínami drtí dlouho nepřekonatelné výkony z minulosti. Ve své srdcové disciplíně dokázala, co v konkurenci Sydney McLaughlinové-Levroneové mohla. Na půlce se teprve učí, ale během několika závodů udělala jara významný pokrok. „S lidmi jako Audrey se ještě neporovnávám,“ řekla nedávno. To neznamená, že jí nemůže konkurovat v budoucnu.