Jíchová přišla o další sezonu, tělo znovu vystavilo stopku: Obrovská frustrace
Nadějná kariéra české atletky Nikolety Jíchové, která před dvěma lety skončila na mistrovství Evropy čtvrtá v závodě na 400 metrů překážek, se znovu zadrhla. Po loňské absenci v letní sezoně kvůli vážnému zranění kolena nebude závodit ani letos. Nedovolí jí to opakované problémy se zadním stehenním svalem, oznámila na sociálních sítích.
Pětadvacetiletá Jíchová naposledy závodila loni v březnu na HME v Apeldoornu, kde pomohla k bronzu české štafety na 4x400 metrů. Venku už formu prodal nemohla. V květnu si na tréninku přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu a musela na operaci.
Po dlouhé rehabilitaci se pod vedením dvojnásobné mistryně světa Zuzany Hejnové vrátila do tréninku a byla i v nominaci na květnový štafetový mítink World Relays, ale do závodní intenzity ji tělo nepustilo. Minulý týden si zadní stehenní sval letos už potřetí natrhla, uvedl server Sport.cz.
Jíchové tak nevyšel ani poslední plán, že se příští týden na mistrovství republiky v Plzni pokusí zaběhnout ostrý limit a kvalifikovat se na ME do Birminghamu. Pro letošek už boj o návrat vzdala.
Znovu najít vnitřní plamínek
„Neustálé komplikace, přenastavování mysli, začínání od znova. Vždy, když už vše začalo vypadat hezky, můj hamstring řekl NE, naposledy teď pár dní před prvním závodem. To byla poslední kapka, kdy jsme si já a můj tým řekli, že tohle nejde přetlačit vůlí. Potřebuji volno, nemyslet chvíli na atletiku a znova najít vnitřní plamínek, co mě požene dál,“ napsala.
Svěřila se, že je to pro ni extrémně psychicky náročné. „Myslím, že netřeba detailněji popisovat pocit, který člověk zažívá, když do něčeho dává maximum energie, času, celé své srdce a nic se mu nevrátí. Když do toho vloží vše a přesto to nestačí. Obrovská frustrace,“ uvedla Jíchová.
O comeback ale bude bojovat dál. „Není konec, dokud není konec,“ dodala česká běžkyně, kterou může v těžkých chvílích inspirovat příběh slovenské kolegyně z dlouhých překážek Emmy Zapletalové. Ta prodělala čtyři únavové zlomeniny během tří let, přesto se dokázala vrátit. Loni získala bronz na mistrovství světa a letos vyhrála všechny čtyři závody Diamantové ligy, do kterých nastoupila.