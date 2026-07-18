Rekord Kratochvílové nadále žije! Kerr před domácím publikem ale měnil historii na míli
Útok Keely Hodgkinsonové na světový rekord Jarmily Kratochvílové během Diamantové ligy v Londýně neklapnul. Britská běžkyně za historickým výkonem zaostala časem 1:56,21 minuty téměř o tři sekundy. Rekordní misi naopak naplnil její krajan Josh Kerr, který časem 3:42,66 na míli po 27 letech překonal legendárního Maročana Hichama El Guerrouje.
Týden uběhne, a Jarmila Kratochvílová může slavit třiačtyřicáté výročí nejstaršího atletického rekordu pod širým nebem. Aktuální generace ji vyzvala na souboj, ale hranici má stále před sebou.
Keely Hodgkinsonová celou první část sezony směřovala k Diamantové lize v Londýně, v pravou chvíli ale nebyla v nejlepší formě. Do její přípravy zasáhl nepříjemný tréninkový pád těsně před posledním závodem v Eugene.
Britka se vyvážela za vodičkou Shafiqou Maloneyovou, která proběhla čtvrtkou za 56,80, jen o dvě setiny pomaleji než Kratochvílová při světovém rekordu v roce 1983. Už v tu chvíli bylo zjevné, že tentokrát rekord nepřekoná, k tomu by potřebovala mnohem rychlejší první kolo.
„Mám dnes smíšené emoce. Beru si z toho pozitiva, protože mám za sebou těžké týdny. Všechno nešlo podle plánu, ale jsem hrdá, jak jsem se s tím poprala,“ uvedla Hodgkinsonová. „Chtěla jsem se ukázat domácímu publiku, to byl jediný důvod, proč jsem byla na startu. Život někdy není takový, jaký byste chtěli. Mám velké sny, ale současně žiju v přítomnosti.“
Hodgkinsonová v cílové rovince odolávala náporu Nizozemky Femke Brodersové-Bolové, která doběhla druhá za 1:56,46.
„Nekladu na sebe žádný tlak, abych dosahovala časů, které by splňovaly očekávání ostatních. Vím, čeho jsem schopna, a vím, že to ze mě vyjde, až to budu potřebovat,“ uvedla Hodgkinsonová už před závodem. „Věřím svému týmu a budu připravená, až to bude potřeba.“
Kerr po 27 letech překonal světový rekord na míli
Britský běžec Josh Kerr v Londýně překonal světový rekord na míli. Časem 3:42,66 minuty o 47 setin překonal výkon Maročana Hichama El Guerrouje z roku 1999. 72 let poté, co Roger Bannister jako první v historii překonal hranici čtyř minut, se stal patnáctým závodníkem, který posunul výkon světového rekordu.
„Je to opravdu ohromující. Na konci jsem to málem nezvládl, ale nakonec jsem se dostal přes cílovou čáru,“ radoval se Kerr. „Pokud chci v tomto sportu zanechat svou stopu jako britský atlet, který má za sebou legendy a chce jít v jejich stopách, musím podávat takové výkony.“
Ženskou čtvrtku vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky (48,97) před Norkou Henriette Jaegerovou, která se výkonem 49,15 dostala do čela evropských tabulek před Lurdes Glorii Manuel.
„O zdejším London Stadium a jeho rychlé dráze jsem slyšela hodně. Je fantastické, že jsem zaběhla osobní rekord. Budu ještě lepší, určitě ještě ukážu, co dovedu,“ uvedla Jaegerová.