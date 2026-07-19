Nová Hejnová?! Botková (16) vyhrála ME o patnáct metrů. Další zlato má ve štafetě
Wow! Z Lindy Botkové je nová atletická hvězda. Šestnáctiletá dívka ve finále běhu na 400 metrů překážek na dorosteneckém ME v Rieti nechala za sebou patnáctimetrovou díru a fenomenálním časem 55,19 sekundy zlepšila kontinentální rekord dorostenecké i juniorské kategorie. Pro český tým to byla už desátá medaile. Další zlato přidala Botková v takzvané švédské štafetě.
Usain Bolt? Karsten Warholm? Sydney McLaughlinová-Levroneová? Vyberte si, ke komu tuhle závodnici přirovnat. Linda Botková předvedla na šampionátu v Rietu výkon, kterým se prezentují výjimeční šampioni.
Výkonem 55,19 sekundy na 400 metrů překážek se dostala na druhé místo historických tabulek. Před ní je jen McLaughlinová-Levroneová. Dvojnásobná olympijská šampionka a světová rekordmanka mezi dospělými ale svůj nejlepší mládežnický čas zaběhla krátce před svými sedmnáctinami. Botkové je teprve šestnáct… Pozdější dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová se k takovému času propracovala až ve dvaceti.
„Důležité to je v dospělosti, ale mladí nejsou ochotní čekat. Generace taková je. Oni to chtějí teď,“ řekl o Botkové její trenér Petr Habásko.
Její běh ozářil fantastické představení českého týmu. Botková pro něj vybojovala už desátou medaili. A nebyla poslední. O jedenáctou se přičinila závěrečným úsekem švédské štafety, která spojuje úseky od sto do čtyři sta metrů. Stovku běžela Klára Kaděrová, dvoustovku Aneta Onderková, třístovku Anna Cerovská. Čtvrtku dotáhla Botková ke zlatu v celkovém čase 2:05,65, který je letos nejlepší na světě.
Už v pátek vyhrál soutěž kladivářů Josef Pazdera, který osobním rekordem 79,07 metru překonal 29 let starý český dorostenecký rekord Lukáše Melicha a nejbližšího soupeře porazil o téměř čtyři metry.
„Nečekal jsem takovou formu, sedmdesát devět je fakt daleko. Melich byl skvělý kladivář, určitě je to pro mě motivace,“ řekl Pazdera.
Dálkařka Kristýna Záhořová už v prvním pokusu skočila nadějných 621 centimetrů, a když se na ni v druhé sérii dorovnala Španělka Okunrobová, hned reagovala a nakonec vyhrála pátým pokusem 647 centimetrů, což je rekord šampionátu a nejlepší český výkon sezony i ve srovnání s dospělými. Po 23 letech taky padl dorostenecký rekord Denisy Helceletové.
„To jsem rozhodně nečekala. Myslela jsem si, že mám přešlap. Najednou bílá vlajka… Je to neskutečný pocit. Do soutěže jsem šla s klidem, fakt jsem si věřila,“ hodnotila Záhořová vítězný skok.
Radovat se mohla i ze stříbrné medaile svého přítele Jakuba Marka v běhu na 400 metrů (46,59). Vicemistrem Evropy se stal i diskař Jan Valenta (62,82).
Bronz přidali Lucie Jílková na 2000 metrů překážek (6:37,60), Aneta Onderková (23,87) na dvoustovce, dálkař Otakar Vich (764), tyčkař Lukáš Kratochvíl (500) a čtvrtkař Lukáš Bednařík (47,03).
A to má Česko stále ve hře desetibojaře Sebastiána Andrejeva. Toho nepoložila ani kuriozní situace ve výšce, kde překonal 191 centimetrů, ale když opouštěl doskočiště, laťka spadla. Boj začal osobními rekordy na stovce a v dálce, na čtvrtce zaběhl rekord šampionátu 48,60 a nocoval na druhé příčce. V neděli začal dalším osobním rekordem na 110 metrů překážek (13,86), v tyči se zlepšil na 410 centimetrů. Před závěrečnou patnáctistovkou měl závod rozjetý na medaili s reálnou šancí na vítězství.