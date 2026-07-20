Botková na titulní straně i srovnání s McLaughlinovou. Helceletová: Tohle je maso!
To místo je většinou rezervované hvězdám typu Duplantise či Warholma. V pondělí ráno se však z titulní strany Světové atletiky dívala rozesmátá tvář Lindy Botkové. Šestnáctiletá dívka ohromila, když na dorosteneckém ME v Rieti na 400 metrů překážek překonala evropský rekord do dvaceti let a vyhrála s obřím náskokem. „Tohle je maso!“ hodnotí mistryně Evropy Denisa Helceletová. Představení Lindy Botkové na mládežnickém šampionátu vzbudilo vlny napříč atletickým světem. Její čas 55,19 sekundy v rámci věkové kategorie překonala jen současná světová rekordmanka Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Deniso, co takovému času říkáte?
„Po pravdě, věděla jsem, že poběží rychle. Že dá evropský rekord, bylo pro mě jasné. Když jsem viděla, jak lehce běžela rozběhy a semifinále, bylo to super. Máme se na co těšit. Předvádí skvělé výkony od malinka, má krásně našlápnuto. Jen, aby vydržela se zdravím. To člověk neovlivní. Může to člověka přibrzdit.“
Jak hodnotíte přibližně patnáctimetrovou díru, kterou měla Linda za sebou v okamžiku, kdy probíhala cílem?
„Zuzana Hejnová vyhrála na mistrovství světa v Moskvě taky o velký kus. Tohle je mezi mladými, ale přijde mi, že Linda přijela oproti ostatním v jiné kategorii. A to je prvním rokem dorostenka. Soupeřky byly o rok starší. Až bude mít konkurenci, která by ji dokázala vytáhnout, mohla by čas ještě stlačit. Když vezmu v potaz, že v jejím věku jen Sydney běžela rychleji, klobouk dolů. Myslím, že když jí to sedne a poběží v konkurenci, pod pětapadesát může běžet.“
Čím to je, že je tak rychlá?
„Ona je univerzál, umí všechno – krátké překážky, víceboj. Univerzálnost v ní hraje, dokáže si vyřešit problémy na trati. Nic ji nerozhodí. Je zvyklá z víceboje se s tím poprat, má shůry dáno. Láme rekordy už od žákyní.“
Nemáte obavu, že je takhle dobrá příliš brzy?
„Nevím, jak trénovala předtím, a jak trénuje teď u trenéra Habáska. Ale období, kdy se mladí neprosazovali mezi dospělými, je pryč. Mládí se dere dopředu strašně brzo. I McLaughlinová podávala výkony jako mladinká, asi se to dá. Už to není tak, že by atlet měl mít vrchol v osmadvaceti. Může to přijít dřív, odpovídá tomu doba. Uvidíme časem, kam se to až posune, kolik má rezerv.“
Kde vidíte její možnosti?
„Přála bych jí minimálně evropský rekord. Ale Femke Bolová nasadila laťku hodně vysoko (50,95 – pozn. red.). Sydney, Femke i Emma Zapletalová jsou vysoké, můžou upravovat kroky mezi překážkami, můžou pošetřit síly. Doufám, že má Linda hodně rezerv a můžeme se znovu těšit na českou atletiku pod třiapadesát sekund, ne-li na hranici dvaapadesáti sekund.“
To už je na dospělých vrcholných akcích hranice medaile, ne?
„Všechno se zvedlo. I když teď překážky nejsou tak silné. Femke je neběhá, Sydney porodila, největší konkurentky mají jinačí starosti. Na světové finále se musí běhat za padesát tři. Zatím Linda splnila limit pro mistrovství Evropy, ale čeká ji stovka překážek na mistrovství světa juniorů. Uvidíme, jak to nastaví, co budou její cíle.“
Měla by se Linda specializovat, nebo může podle vás i dál závodit taky na krátkých překážkách?
„Může to pořád prokládat. I Sydney občas běhávala krátké, i když na dlouhých běhala světový rekord. Ničemu to neškodí. Já být jí, kombinuju do toho i víceboj. Za prvé se hlava nebude zaměřovat na jednu disciplínu, bude dostávat spoustu signálů, nebude hrozit stagnace. Její budoucnost ale vidím na dlouhých překážkách, i proto, že je tam daleko jednodušší se prosadit.“
Myslíte, že by se už v příštím roce ve svých sedmnácti letech už mohla představit na mistrovství světa dospělých v Pekingu?
„Jde o to, aby to zvládla fyzicky. Pořád bude závodit ve svojí kategorii, kde jí na šampionátech čekají tři běhy. Mezi dospělými se ale nepředpokládá, že by došla do finále. I když Sydney běžela v sedmnácti semifinále olympiády, takže se to asi dá. Musí se na to fyzicky připravovat.“