Radost atletického páru, tyčkařka Švábíková čeká dítě! Vynechá ME, konec kariéry nehrozí
Jedna z tváří české atletiky přerušuje kariéru, ovšem z radostného důvodu. Tyčkařka Amálie Švábíková spolu se svým partnerem, vícebojařem Ondřejem Kopeckým, čekají potomka. Dvojnásobná medailistka z vrcholných akcí ujistila, že počítá s návratem.
„S radostí oznamujeme, že čekáme miminko. Do našeho života přichází nečekaná, ale krásná životní změna. Přestože těhotenství nebylo plánované, přijali jsme tuto zprávu s obrovskou radostí a vděčností. Na novou životní roli se oba moc těšíme,“ sdělili Švábíková a Kopecký ve společném prohlášení.
„Zároveň tato radostná zpráva znamená, že se letos bohužel nebudu moci zúčastnit mistrovství České republiky ani mistrovství Evropy v Birminghamu,“ vysvětlila Švábíková.
Národní rekordmanka získala už v roce 2023 bronz na halovém ME v Birmginhamu, letos přidala další třetí místo z halového MS v Toruni. Kromě toho předvedla skvělé výkony i na letních vrcholech. V roce 2024 skončila čtvrtá na ME v Římě, na olympiádě v Paříži byla pátá a na loňském MS v Tokia brala další čtvrté místo.
„Sport je nedílnou součástí našich životů a bude jí i nadále. Mateřství pro mě neznamená konec sportovní kariéry, ale novou životní etapu,“ ujistila Švábíková. „Mým cílem je po narození miminka vrátit se k tréninku i závodění co nejdříve, jak to bude zdravotně možné a bude to dávat smysl pro mě i naši rodinu.“
Švábíková má v plánu se ke kariéře vrátit a pokusit se o účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
„I nadále zůstávám plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Mým velkým cílem je úspěšný návrat na vrcholnou mezinárodní scénu a směřování k olympiádě v Los Angeles,“ uvedal Švábíková.
Jejího partnera Ondřeje Kopeckého zatím čeká trénink na srpnové mistrovství Evropy, kam má nakročeno díky žebříčku.