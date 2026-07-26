Atletický unikát v Plzni. Rekonstrukce za 300 milionů, tréninkový kopec funguje i jako střecha
Historická éra fotbalové Viktorie je vyhnala ze Štruncových sadů, plzeňským atletům se ale daří i na novém stadionu ve Skvrňanech. O víkendu pořádají mistrovství republiky po rekonstrukci za víc než 300 milionů korun, jejíž chloubou je impozantní střecha, která zároveň slouží jako tréninková dráha. „Je to evropský unikát,“ říká Miloslav Plašil, předseda místního oddílu.
V dějinách atletických šampionů patří rok 2000 do zlatého fondu. Jiří Mužík s Karlem Bláhou tenkrát útočili na dávný čtvrtkařský rekord Karla Koláře a ve Štruncových sadech se tísnilo kolem patnácti tisíc lidí.
„Ta doba je pryč, na stadion by se nevešli. Ale zájem o atletiku je,“ říká Plašil, šéf klubu, který znovu pořádá mistrovství republiky.
Šampionát se na svém tradičním plzeňském místě konal ještě v roce 2004 – Svatoslav Ton, Tomáš Janků a Jaroslav Bába se slavně sešli na světové výšce 233 centimetrů. Ale i v náhradním areálu ve Skvrňanech atletika sílí. Místní klub Škoda patří k nejlepším v republice, sdružuje 1 300 atletů a ve městě je o ně zájem. „Nevkládáme příliš velké prostředky do propagace. Máme v tomhle směru ulehčenou pozici,“ říká Plašil.
Město je k atletice štědré. V roce 2013 se otvíral nový stadion za 113 milionů korun a nová rekonstrukce areál osvěžila dalšími víc než tři sta miliony. Jeho perlou je tréninkový kopec, který stoupá a klesá jako střecha jedné z tribun.
Souboj dálkařek, hitem i Štefela
„Zatím se mi nepodařilo ho využít, to nastane až v přípravě. Jsou u toho i skvělé schody. Věřím, že i kopec si vyběhneme. Těším se na tu dřinu,“ usmívá se plzeňská hvězda Linda Suchá.
Při posledním zdejším šampionátu v roce 2020 získala v dálce i trojskoku zlatý double. Zaútočila na něj i letos a podařilo se - posledním skokem si navíc zajistila i účast na mistrovství Evropy. Může se tak těšit na další vrcholnou akci.
„Jsem strašně ráda, že mi poslední pokus vyšel. Byl povedený. Moc si z něj nepamatuju, ale vím, že šel hodně dopředu, což mi při těch předchozích chybělo,“ radovala se.
K hitům šampionátu patřil start dalšího plzeňského závodníka Jana Štefely ve skoku do výšky. Třetí nejlepší čtvrtkařka Diamantové ligy Lurdes Gloria Manuel měla v neděli v přípravě na ME v Birminghamu startovat na dvoustovce, ale nakonec se odhlásila. Mezi očekávané souboje patří závod na 110 metrů překážek, kde se potkají reprezentanti Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Kolomazník je časem 13,55 šestým v českých historických tabulkách. Soupeř ho však nedávno v Novém Městě nad Metují porazil a ztrácí jen tři setiny. „Máme krásnou rivalitu, byť jsme kamarádi, na dráze si nic nedarujeme,“ řekl Kolomazník.