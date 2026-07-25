Štefela na MČR v Plzni vyhrál výkonem 230 cm. Návrat formy i pohody před Evropou, hlásí
Ukázal srdce pokerového hráče a za odměnu prolomil trápení letošního léta. Výškař Jan Štefela na atletickém mistrovství republiky v Plzni poprvé v sezoně překonal elitní hranici 230 centimetrů a před evropským šampionátem si dokázal, že může usilovat o další medailový útok. „Doufám, že se to teprve teď rozjede,“ prohlásil.
Soupeři v závodě pro něj neměli význam. Jan Štefela si naplánoval zvyšování po decimetrech. 210 napoprvé. 220 napoprvé. 230? První zaváhání, ale pak hned vítězný pokus.
„Šetřil jsem pokusy. Bylo to tím, že jsem se dal trošku psychicky do pohody a změnil nějaké věci. Šlo o projev v závodě a celkové nastavení,“ líčil Štefela. „Určitě se na Evropu jede trošku líp než s tím, co jsem předváděl nedávno.“
Tenhle rok je to poprvé, co má na zádech medailové úspěchy z nedávné minulosti. Vloni zazářil hned dvěma plackami, stříbrem na halovém ME v Apeldoornu a ještě cennějším bronzem na mistrovství světa v Tokiu. Najednou z něj byla tvář české atletiky.
Jenže letos to zatím bylo velké trápení. Zatím nejlepší výkon předvedl na ostravské Zlaté tretře, 227 centimetrů ale není světová špička. Co prožíval? „To si můžete všichni představit,“ procedil ve slunečním odpoledni v Plzni. „Minulý rok jsem udělal medaile, měl jsem super výkony. Tahle sezona se neukazovala tak, aby na ty výkony navazovala. Bylo těžké to psychicky všechno udržet. Byla to pro mě zkouška, jsem rád, že jsem to zvládl.“
Štefela se na atletickém stadionu v plzeňských Skvrňanech zjevil jako mstitel svého závodnického já. Jeho zápis byl plný mezer. A v jednu chvíli byl jeho mistrovský titul ohrožen. Marek Bahník vytáhl 224 centimetrů a splnil potvrzovací limit svazu pro evropský šampionát.
„Klukům šlo taky o hodně. O Evropu. Jsem rád, že Mára skočil dvacet čtyři potvrzovák. Uvidí se, jestli se tam dostane, ale byl bych rád, kdybych konečně na nějakou velkou akci nejel sám,“ řekl Štefela. „Bral jsem to trošku tréninkově. Byla to testovačka, jak na tom jsem. Vypadá to, že jsem na tom dobře.“
Po vítězném pokusu ještě pro diváky třikrát poškádlil hranici 234 centimetrů, kterou by si zlepšil svůj osobní rekord. „To byla jenom taková ošahávačka. Jsem rád, že jsem si zase vyzkoušel trošku víc než dvacet čtyři, dvacet a tyhle srandy. Bylo to pro mě důležité,“ uvedl Štefela. „Hlava je základ, to vám může říct každý sportovec. Pokud člověk nemá dobře nastavenou hlavu, vždycky to může jít do pekel.“
Sprinterka Karolína Maňasová vyhrála závod na sto metrů časem 11,25 sekundy v protivětru 0,8 metru za sekundu. Kvalitní časy předvedli i šampioni na krátkých překážkách. Štěpán Štefko výkonem 13,55 vyrovnal maximum Jonáše Kolomazníka, který se na poslední chvíli odhlásil. Oba se teď dělí o šesté místo českých historických tabulek.
Atraktivní souboj tří sprinterek na 100 metrů překážek vyhrála Ester Bendová (13,03), která porazila Terezu Elenu Šínovou (13,10) a Helenu Jiranovou (13,22). Linda Suchá je ve snaze o skokanský double v půli cesty, když vyhrála trojskok druhým nejlepším výkon kariéry 13,90 metru. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk vyhrál hodem 79,30 metrů.