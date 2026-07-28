Ať mi zadek zaberou, už ho viděla celá republika. Atletky nechápou omezení při záběrech
Vysílací unie EBU je na televizní záběry sexy atletek hodně opatrná a dokonce dala dohromady příručku pravidel. Na mistrovství republiky v Plzni většina závodnic neměla problém ukázat se v tradičních přiléhavých dresech. „Můj zadek už viděla celá Česká republika,“ rozesmála se sprinterka Nikola Bendová.
Kampaň EBU, která motivuje televizní stanice, aby nezneužívaly kamer k nedůstojnému zobrazování atletek, rezonovala i v českém prostředí. Na republikovém šampionátu se ale její důsledky neprojevily.
„Pro mě to bylo úsměvné. Za chvíli nám dají skafandry,“ líčila Nikola Bendová.
„Neznám nikoho, kdo by si na to stěžoval. My celou dobu makáme, abychom měly hezkej zadek. Mně vůbec nevadí, že mi ho zaberou! Samozřejmě, není to nejdůležitější. Ale myslím si, že vypadáme hezky, dresy nejsou vyřízlé, že by to bylo nelichotící. Viděla jsem videa, která mi poslali fanoušci. Zvláštní úhly. Ale já jsem se tomu zasmála, nic víc.“
Kampaň atletky chrání před nežádoucími záběry. Samy závodnice se ale vrcholu domácí sezony snažily, aby ji to slušelo.
Bendové sestra Ester nebo Tereza Elena Šínová nastoupily k běhu na 100 metrů překážek s třpytkami či kamínky pod očima. Spousta z atletek, včetně plzeňské skokanky Lindy Suché, závodila s pečlivě namalovanými nehty. A sprinterka Karolína Maňasová přidala k tradičnímu přívěsku egyptského boha Hora rafinovaný šperk v pupíku.
„Už jsem s tím šla halové mistrovství světa. Běžela jsem s tím v Pöltenu, tam to bylo dobrý, i v Bystrici, tam to bylo taky dobrý,“ usmívala se Maňasová s připomínkou svých dvou nejrychlejších stovek sezony.
Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel přišla v civilu, protože kvůli diskomfortu na sobotním tréninku nechtěla před blížícím se evropským šampionátem v Birminghamu riskovat.
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„V naší skupině se to extra neřeší,“ řekla na téma kampaně. „Co jsem se doslechla, není to pravidlo, ale příručka, co by se mělo dodržovat. Nemluví se o zákazu ukazování těla. Jde o nějaké úhly, které si nemyslím, že někdo vyžaduje, aby se natáčely.“
Pracovní skupině čtyř atletek šlo v manuálu o to, aby se sportovkyně kvůli záběrům v přenosech nedostávaly do nepříjemných situací. Neznamená to ale, že by se atletky nemohly ukázat v oblečení či ve stylu, v kterém se cítí atraktivní.
„Já bych tady neměla kázat, že je to správné rozhodnutí. Za mě je to úplná kravina,“ řekla Nikola Bendová, která má spoustu zkušeností i jako modelka.
„Nevím, jaké holky si na to stěžovaly, ale když si vyberete sport jako atletika nebo beach volejbal, tak asi víte, do čeho jdete. Překvapuje mě, že jim to začalo vadit, až teď. Přijde mi, že nám za chvíli budou zabírat jenom hlavu, nebo bude černá obrazovka a komentátoři budou říkat, jak závod vypadá…“
Sesivka75