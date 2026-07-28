Jak se české atletky vyparádily na domácí šampionát: šperky, třpytky i kamínky u očí
Kdo byl o víkendu v Plzni a obětoval start fotbalové ligy kvůli atletice, neprohloupil. Mistrovství republiky proběhlo za slunečného počasí a elitní atletky si nic nedělaly z nedávné kauzy nepatřičných televizních záběrů. Chtěly se líbit a povedlo se jim to. Kdo třeba zazářil?
Karolína Maňasová
Nejrychlejší žena české historie letos na stovce překonala národní rekord Jarmily Kratochvílové a schází jí jediná setinka od prolomení hranice jedenácti sekund. V Plzni vyhrála výkonem 11,25 a o lepší čas ji připravil protivítr.
Fanoušky potěšila i výraznými řasami, tradičním přívěškem egyptského boha Hora a zářivým šperkem v pupíku, s kterým běhá od letošního halového MS v Toruni.
Nikola Bendová
Sprinterka, která pracuje i jako modelka, měla důvod v cíli předvést své tradiční oslavné gesto čertíka. Na dvoustovce získala už pátý mistrovský titul. Uspěla jedenáct let poté, co právě v Plzni ještě jako dorostenka vyhrála poprvé. Litovala jen, že v silném protivětru nedostala šanci ubrat třináct setin ze svého letošního osobního rekordu, které by jí zajistily letenku na ME v Birminghamu.
„Když mi bylo patnáct, republika dospělých odstartovala moji profi kariéru. Doufala jsem, že mi bude přáno. Ale možná chci moc. Na to všechno, co jsem zažila, jsem pokorná. Vážím si, že jsem letos překonala osobák. Teď se z toho musím odrazit,“ líčila Bendová, které olympijskou sezonu pokazilo zranění.
Ester Bendová
Sestra Nikoly Bendové a přítelkyně obránce Boloni Martina Vitíka se umí vyparádit, což během jara dokázala i na vyhlášení ankety Fotbalisty roku, kam svého přítele doprovodila. Na šampionátu v Plzni zaujala barevnými třpytkami pod očima a výraznými růžovými nehty. A zářila i na dráze. Potvrdila parádní sezonu, v níž se v závodě na 100 metrů překážek už dvakrát dostala pod třináct sekund, a v kvalitním čase 13,03 získala svůj první mistrovský titul. Může se těšit na mistrovství Evropy v Birminghamu.
Ester Bendová zvolila v Plzni výrazné třpytky • Iva Roháčková
Tereza Elena Šínová
Lurdes Gloria Manuel
Aktuálně hlavní hvězda české atletiky přijela do Plzně na otočku ze své tréninkové základny v Nizozemsku. V sobotu ráno ale při rozcvičení ucítila zadní stehno a z preventivních důvodů odvolala plánovaný start na doplňkové dvoustovce.
„Rozhodli jsme se s trenérem, že to nebudeme riskovat a připravíme se na Evropu. Teď není prostor chybovat. Hodně by mě mrzelo, kdybych si nechala ujít další velkou akci,“ uvedla čtvrtkařka, která ztratila loňskou letní sezonu kvůli natrženému svalu.
Halová mistryně světa ale v Plzni i tak potěšila fanoušky, když uspořádala autogramiádu.
Amálie Švábíková
I další medailistka z letošního halového mistrovství světa se v Plzni ukázala v civilu. Tyčkařka Amálie Švábíková nedávno oznámila, že s vícebojařem Ondřejem Kopeckým očekává narození prvního dítěte. Na šampionátu se ochotně podepisovala fanouškům.
„Nikdy jsem se netajila tím, že bych chtěla být brzo maminkou. A vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. Osud mi to dopřál,“ pochvalovala si.
Nicole Krutilová
Při neúčasti Amálie Švábíkové vyhrála soutěž tyčkařek možná hvězda budoucnosti. Devatenáctiletá Nicole Krutilová uspěla výkonem 440 centimetrů. Příští týden ji čeká juniorské mistrovství světa v Oregonu, kam pojede s druhým nejlepším výkonem na startovní listině.
Linda Suchá
Zatímco hvězdám fotbalové Viktorie se o víkendu nedařilo, atletická Škodovka dolovala medaile. Na domácím šampionátu jich získala patnáct, z toho sedm zlatých. Dva tituly vybojovala plzeňská hrdinka Linda Suchá. A nejlepší pokus si vždy nechala na závěr.
V trojskoku si výkonem 13,90 metru pojistila start na mistrovství Evropy. V dálce vyhrála výkonem 617 centimetrů.
„Včera to byly nervy, dneska za odměnu. Jsem výkonná pod tlakem, ale ráda bych zapracovala na tom, abych skákala dál už dřívějšími pokusy,“ usmívala se Suchá.
Linda Suchá na MČR • Iva Roháčková