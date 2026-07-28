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Jak se české atletky vyparádily na domácí šampionát: šperky, třpytky i kamínky u očí

Jak to slušelo českým atletkám na MČR?
Jak to slušelo českým atletkám na MČR?Zdroj: koláž iSport.cz
Amálie Švábíková v Plzni
Karolína Maňasová se vždy snaží vyparádit
Lurdes Gloria Manuel na mistrovství ČR
Karolína Maňasová se vždy snaží vyparádit
Ester Bendová zvolila v Plzni výrazné třpytky
Karolína Maňasová se vždy snaží vyparádit
Tyčkařka Nicole Krutilová
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Martin Hašek
Atletika
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Kdo byl o víkendu v Plzni a obětoval start fotbalové ligy kvůli atletice, neprohloupil. Mistrovství republiky proběhlo za slunečného počasí a elitní atletky si nic nedělaly z nedávné kauzy nepatřičných televizních záběrů. Chtěly se líbit a povedlo se jim to. Kdo třeba zazářil?

Karolína Maňasová

Nejrychlejší žena české historie letos na stovce překonala národní rekord Jarmily Kratochvílové a schází jí jediná setinka od prolomení hranice jedenácti sekund. V Plzni vyhrála výkonem 11,25 a o lepší čas ji připravil protivítr.

Fanoušky potěšila i výraznými řasami, tradičním přívěškem egyptského boha Hora a zářivým šperkem v pupíku, s kterým běhá od letošního halového MS v Toruni.

Karolína Maňasová se vždy snaží vyparáditKarolína Maňasová se vždy snaží vyparádit • Iva Roháčková

Nikola Bendová

Sprinterka, která pracuje i jako modelka, měla důvod v cíli předvést své tradiční oslavné gesto čertíka. Na dvoustovce získala už pátý mistrovský titul. Uspěla jedenáct let poté, co právě v Plzni ještě jako dorostenka vyhrála poprvé. Litovala jen, že v silném protivětru nedostala šanci ubrat třináct setin ze svého letošního osobního rekordu, které by jí zajistily letenku na ME v Birminghamu.

„Když mi bylo patnáct, republika dospělých odstartovala moji profi kariéru. Doufala jsem, že mi bude přáno. Ale možná chci moc. Na to všechno, co jsem zažila, jsem pokorná. Vážím si, že jsem letos překonala osobák. Teď se z toho musím odrazit,“ líčila Bendová, které olympijskou sezonu pokazilo zranění.

Běžkyně Nikola BendováBěžkyně Nikola Bendová • Profimedia.cz

Ester Bendová

Sestra Nikoly Bendové a přítelkyně obránce Boloni Martina Vitíka se umí vyparádit, což během jara dokázala i na vyhlášení ankety Fotbalisty roku, kam svého přítele doprovodila. Na šampionátu v Plzni zaujala barevnými třpytkami pod očima a výraznými růžovými nehty. A zářila i na dráze. Potvrdila parádní sezonu, v níž se v závodě na 100 metrů překážek už dvakrát dostala pod třináct sekund, a v kvalitním čase 13,03 získala svůj první mistrovský titul. Může se těšit na mistrovství Evropy v Birminghamu.

Ester Bendová zvolila v Plzni výrazné třpytkyEster Bendová zvolila v Plzni výrazné třpytky • Iva Roháčková

Tereza Elena Šínová

Cílem finále běhu na 100 metrů překážek proskočila jako paragánka a časem 13,10 vybojovala na mistrovství republiky svou třetí stříbrnou medaili. Titul jí stále těsně uniká, v cíli se ale i tak usmívala a ukázala ozdobné kamínky u očí.

Tereza Elena Šínová si dala na vzhledu záležetTereza Elena Šínová si dala na vzhledu záležet • Iva Roháčková

Lurdes Gloria Manuel

Aktuálně hlavní hvězda české atletiky přijela do Plzně na otočku ze své tréninkové základny v Nizozemsku. V sobotu ráno ale při rozcvičení ucítila zadní stehno a z preventivních důvodů odvolala plánovaný start na doplňkové dvoustovce.

„Rozhodli jsme se s trenérem, že to nebudeme riskovat a připravíme se na Evropu. Teď není prostor chybovat. Hodně by mě mrzelo, kdybych si nechala ujít další velkou akci,“ uvedla čtvrtkařka, která ztratila loňskou letní sezonu kvůli natrženému svalu.

Halová mistryně světa ale v Plzni i tak potěšila fanoušky, když uspořádala autogramiádu.

Lurdes Gloria Manuel na mistrovství ČRLurdes Gloria Manuel na mistrovství ČR • Iva Roháčková

Amálie Švábíková

I další medailistka z letošního halového mistrovství světa se v Plzni ukázala v civilu. Tyčkařka Amálie Švábíková nedávno oznámila, že s vícebojařem Ondřejem Kopeckým očekává narození prvního dítěte. Na šampionátu se ochotně podepisovala fanouškům.

„Nikdy jsem se netajila tím, že bych chtěla být brzo maminkou. A vždycky jsem říkala, že kdybych nedělala atletiku a neměla svoji kariéru, tak už bych matkou dávno chtěla být. Osud mi to dopřál,“ pochvalovala si.

Amálie Švábíková v PlzniAmálie Švábíková v Plzni • Profimedia.cz

Nicole Krutilová

Při neúčasti Amálie Švábíkové vyhrála soutěž tyčkařek možná hvězda budoucnosti. Devatenáctiletá Nicole Krutilová uspěla výkonem 440 centimetrů. Příští týden ji čeká juniorské mistrovství světa v Oregonu, kam pojede s druhým nejlepším výkonem na startovní listině.

Tyčkařka Nicole KrutilováTyčkařka Nicole Krutilová • ČTK / Chaloupka Miroslav

Linda Suchá

Zatímco hvězdám fotbalové Viktorie se o víkendu nedařilo, atletická Škodovka dolovala medaile. Na domácím šampionátu jich získala patnáct, z toho sedm zlatých. Dva tituly vybojovala plzeňská hrdinka Linda Suchá. A nejlepší pokus si vždy nechala na závěr.

V trojskoku si výkonem 13,90 metru pojistila start na mistrovství Evropy. V dálce vyhrála výkonem 617 centimetrů.

„Včera to byly nervy, dneska za odměnu. Jsem výkonná pod tlakem, ale ráda bych zapracovala na tom, abych skákala dál už dřívějšími pokusy,“ usmívala se Suchá.

Linda Suchá na MČRLinda Suchá na MČR • Iva Roháčková

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