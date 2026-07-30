Na ME letí 52 českých atletů, ale zranil se dálkař Juška. Několik medailových nadějí
Potřetí za sebou bude Česko na evropském šampionátu reprezentovat víc než padesátka atletů. Za dva týdny se v Birminghamu ukáže 52 závodníků, jejichž nominaci schválilo předsednictvo svazu. Schází mezi nimi zkušený dálkař Radek Juška, který se nešťastně zranil o víkendu.
Pro Radka Jušku je to slušná horská dráha. Minulý týden se v Banské Bystrici proletěl na 818 centimetrů, což byl jeho nejlepší výkon od národního rekordu z roku 2018. Parádní formu ale na evropském šampionátu neprodá.
„Z nominace vypadl dálkař Radek Juška, který nemůže na šampionát odcestovat kvůli svalovému zranění, které si přivodil při rozcvičení a mistrovství České republiky v Plzni,“ uvedl svazový mluvčí Petr Jelínek.
I bez něj bude mít výprava několik vážných medailových nadějí. Tou největší je čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která ve své životní sezoně už čtyřikrát překonala hranici 50 sekund a nejlepším časem 49,37 z Diamantové ligy v Paříži je v evropských tabulkách druhá za Norkou Henriettou Jaegerovou.
„Když zaběhnete skvělý čas, neznamená to, že medaili máte předem. Budu se snažit udělat, co mi zatím vychází, a uvidíme, jak to dopadne,“ řekla Manuel, která už letos vyhrála halové mistrovství světa, kde ve finále právě Jaegerovou porazila.
Dalším velkým českým jménem bude výškař Jan Štefela. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu o víkendu v Plzni poprvé překonal hranici 230 centimetrů. A pak zkoušel i 234 centimetrů, což by byl jeho osobní rekord. „Byla to testovačka, jak na tom jsem. Vypadá to, že jsem na tom dobře,“ pochvaloval si.
V pozici obhájce titulu poletí na své sedmé mistrovství Evropy Jakub Vadlejch, který je v kontinentálních tabulkách druhý výkonem 85,24 metrů.
Velké naděje má i sprinterka Karolína Maňasová, která letos po 45 letech překonala národní rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 100 metrů a výkonem 11,01 patří mezi nejlepší Evropanky na čtvrtém místě.
Na pátý šampionát pocestuje koulař Tomáš Staněk, bronzový medailista z ME 2022 v Mnichově. Letos zatím nejvíc předvedl 21 metrů. Potenciál má i kladivář Volodymyr Myslyvčuk, který na začátku sezony poprvé v kariéře přehodil 80 metrů.
Česká nominace
Muži: Marek Bahník (výška), Dan Bárta (tyč), Marek Bárta (disk), Matyáš Čudlý (výška), Jakub Dudycha (800 m), Patrik Hájek (kladivo), David Holý (tyč), Ondřej Horáček (štafeta 4x400 m), Tomas Järvinen (desetiboj), Jonáš Kolomazník (110 m př.), Martin Konečný (oštěp), Ondřej Kopecký (desetiboj), Matěj Krsek (štafeta 4x400 m), Albert Kukla (chůze půlmaraton), Ondřej Loupal (štafeta 4x400 m), Ondřej Macík (200 m), Petr Meindlschmid (dálka), Jaromír Morávek (chůze maraton), Vít Müller (štafeta 4x400 m), Volodymyr Myslyvčuk (kladivo), Tomáš Staněk (koule), Vilém Stráský (desetiboj), Milan Ščibráni (štafeta 4x400 m), Jan Štefela (výška), Štěpán Štefko (110 m př.), Jakub Vadlejch (oštěp), Jan Výška (oštěp).
Ženy: Ester Bendová (100 m př.), Nikola Bisová (štafeta 4x400 m), Katrin Brzyszkowská (koule), Alžběta Franklová (chůze půlmaraton), Tereza Holcová (kladivo), Věra Holubářová (4x400 m), Tereza Hrochová (maraton), Michaela Hrubá (výška), Ema Klimentová (chůze půlmaraton), Barbora Malíková (400 m, 4x400 m), Lurdes Gloria Manuel (400 m, 4x400 m), Karolína Maňasová (100 m), Eliška Martínková (chůze půlmaraton), Martina Mazurová (koule), Nikola Ogrodníková (oštěp), Tereza Petržilková (štafeta 4x400 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Petra Sičaková (oštěp), Linda Suchá (trojskok), Tereza Elena Šinová (100 m př.), Pavla Štoudková (800 m), Apolena Švábíková (tyč), Nikol Tabačková (oštěp), Adéla Tkáčová (sedmiboj, 4x400 m), Lada Vondrová (štafeta 4x400 m).