Tabačková se vrací a před ME mluví o trenérce Špotákové: Je moc hodná, miláček…
Spousta bolesti a řada zdravotních potíží ji nezastavily. Oštěpařka Nikol Tabačková se příští týden po třech letech vrátí na vrcholnou akci. Do Birminghamu na evropský šampionát poletí jako česká jednička a čerstvá mistryně republiky. Pod dohledem trenérky Barbory Špotákové, s níž zažila její poslední medailový úspěch. „Bára mě uklidňuje, docela mi věří,“ usmívá se Tabačková.
Na Olympijském stadionu v Mnichově padl v ženském oštěpařském finále mistrovství Evropy 2022 kritický moment. Jednačtyřicetiletá legenda Barbora Špotáková se v rozlučkovém závodě výjimečné kariéry dostala o centimetr mimo stupně vítězů. Nikol Tabačková v sektoru ale neztrácela víru.
„Věděla jsem, že to takhle neskončí. Věřila jsem jí na miliardu procent, protože Bára si takhle nenechá vzít medaili,“ řekla po boji.
Tabačková pak zblízka viděla, jak světová rekordmanka ještě jednou vytáhla šarm nezdolné šampionky, díky kterému získala poslední bronz. A radovala se i z vlastního úspěchu, protože se na své první vrcholné akci mezi dospělými dostala do užšího finále.
Byl to pro ni důležitý moment. Měla za sebou čtvrtá místa na dorosteneckém i juniorském MS, dokonce titul juniorské evropské šampionky z roku 2017. Ale taky léta zdravotních problémů a komplikovanou rekonstrukci lokte, kterou její tehdejší trenér Jan Železný domluvil přes Radka Kebrleho, operatéra Petry Kvitové, u fachmana v Belgii.
„Jela jsem šňůru, kdy jsem postupovala z kvalifikací. Doufám, že tuhle evropskou sérii neporuším a prolezu. Budu dělat všechno, budu se bít, abych prolezla,“ slibuje Tabačková před letošním mistrovstvím Evropy.
Kromě házení také volejbal, nohejbal, či tenis
Prožívá velký návrat. Na velké akci nebyla tři roky od nevydařeného mistrovství světa 2023 v Budapešti, kde všechny české oštěpařky uvázly v kvalifikaci.
Letos je však mnohé jinak. Tabačková po letech spolupráce s nejlepším oštěpařem historie Janem Železným na podzim přešla pod péči Špotákové, nejlepší ženy dějin. Šampionka ji vzala do svého osvědčeného systému pestré všeobecné přípravy, v níž oštěpařské házení doplňují volejbal, nohejbal či tenis. Tabačková si zkusila taky krátké a dlouhé překážky. Od trenérky cítila důvěru.
Sezonu začala nadějně a v červnu v St. Pöltenu konečně prolomila prokletou hranici šedesáti metrů, jejíž marné zdolávání zatím definovalo její kariéru. Výkonem 61,44 metru nakročila k nominaci na evropský šampionát.
„Hodně mě to uklidnilo v hlavě,“ líčí Tabačková. „Přece jenom, v Česku je nás, oštěpařek, víc. Každá se může zlepšit o hodně metrů. Furt jsem neměla jistotu, ale byla jsem ráda, že se můžu soustředit na sebe, pilovat techniku a zlepšovat se.“
Na celý proces dohlíží Špotáková. Kontroluje detaily. Tabačková stále slyší připomínky jako: „Ochlaď se!“
Nebo: „Dej si nohy nahoru!“
A taky: „Proběhni se!“
Bára mě vždycky vrátí do reality
Trenérka drží svou závodnici v pozoru. Neustále s ní pracuje na ideálním rozběhu. A všechno probíhá v pohodě, bez stresu.
„Hlas vůbec nezvyšuje. Je moc hodná, miláček…“ usmívá se Tabačková. „Cítím se s ní klidně, v tomhle mi docela pomáhá. Používá různé malé rady, které jsou možná zjevné, ale v tu chvíli na ně člověk nemá čas úplně myslet. Člověk to ví, ale soustředí se na sebe, na techniku, zažívá spoustu vjemů. Bára mě vždycky vrátí do reality. Tohle mám ráda, svědčí mi to.“
Na nedávném mistrovství republiky v Plzni získala Tabačková svůj první domácí titul. Důležitější pro ni bylo postavit se na start po nemoci a poprat se s nepříznivým větrem a zdrcujícím parnem. Do toho měla za sebou tvrdou fázi přípravy.
„Nebyla jsem úplně fresh. Trenérka mi říkala, že je potřeba si projít nějakým těžkým závodem. Jsem ráda, že to byl dnešek a nebyla to Evropa,“ usmívala se po závodě, v němž taky často spekulovala nad rozběhem. „Hodně jsme s ním kalkulovaly, jako každý závod. Je to trošku moje slabina. Mohly jsme zkoušet, než půjdeme ostrými.“
Na velkou scénu se vrátí na půvabném Alexander Stadium v Birminghamu. Během Her v Commenwealthu před čtyřmi lety tady Pákistánec Aršad Nadím přehodil devadesát metrů a v ženském závodě se Australanky Kelsey-Lee Barberová a Mackenzie Littleová přiblížily pětašedesátce.
„Těším se hodně. Mám ráda, když to žije, je plný stadion. Takové závody si moc užívám,“ líčí Tabačková. „I v Mnichově byla super atmosféra. Vzpomínám, že když házel Němec Weber a vyhrál, měla jsem úplně husí kůži. Doufám, že tuhle podporu všichni patřičně využijeme.“
Oštěp na ME
Muži
- Čtvrtek 13. srpna: kvalifikace
- Sobota 15. srpna: finále
Ženy
- Pátek 14. srpna: kvalifikace
- Neděle 16. srpna: finále
Nominace oštěpařů
(jméno a letošní výkon na startovce)
Muži
- Jakub Vadlejch: 85,24 - 2.
- Martin Konečný: 81,12 - 18.
- Jan Výška: 79,71 - 25.
Ženy
- Nikol Tabačková: 61,44 - 9.
- Petra Sičaková: 60,98 - 11.
- Nikola Ogrodníková: 59.87 - 17.