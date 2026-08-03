Další útok oštěpařské maminky, Ogrodníková má svůj cíl: Budu bojovat o hezký výkon
Proč české oštěpařky mateřství rozhodně neznamená zákaz vjezdu k další atletické kariéře. Po Nikole Brejchové a Barboře Špotákové se o úspěšný návrat snaží i Nikola Ogrodníková, která se před narozením syna Jáchyma loučila v Paříži olympijským bronzem.
Možná si zase vplete do vlasů mašličku v barvách trikolóry. Nikola Ogrodníková se tak na velkých akcích tradičně dostává do nálady. A hned v první sezoně po mateřské pauze ji bude potřebovat na evropském šampionátu v Birminghamu.
„Moc se tam těším. Jsem ráda, že můžu zase reprezentovat Českou republiku a budu bojovat o hezký výkon,“ usmívá se Ogrodníková.
S první fází kariéry se před dvěma lety na Stade de France loučila ve stylu nápisu, který si nechala vyrýt na svůj olympijský mobil. Stálo tam Las rêves – sny. Den před koncem Her zachránila české atletice pokračování medailové série z Her, která trvá od roku 1948.
Loni v květnu přivedla na svět syna, ale od podzimu pracovala na návratu k atletice. Navazuje na příklad dvou skvělých českých oštěpařek.
Nemělo by se říkat, že...
Nikola Brejchová se stala maminkou v roce 2006 a o rok později na mistrovství světa v Ósace sahala po bronzu, než jí ho sebrala Němka Steffi Neriusová. Příběh Barbory Špotákové je legendární. Po narození prvního syna Janka vyhrála mistrovství Evropy v Curychu i mistrovství světa v Londýně. Už jako dvojnásobná matka v roce 2022 uzavřela kariéru bronzovou medailí z ME v Mnichově.
Ogrodníková se letos k bývalým výkonům nepřiblížila, hod 59,87 metru z Odložilova memoriálu ji na startovce řadí na sedmnácté místo.
„Ono by se nemělo říkat, že si to jdu užít…“ říká Ogrodníková. „V hlavě mám, že chci atakovat šedesátku. Už jsem se dvakrát přiblížila, chtěla bych si ji letos splnit. To je můj cíl. Ještě jsem nezávodila na mondu. Doufám, že mi pomůže zrychlit nohy.“
Na mistrovství republiky v Plzni skončila po nemoci třetí, do startu v Birminghamu ale měla ještě dost času dostat se zpátky do formy.
„Potřebuju zlepšit techniku. Nemám nadělené nohy, v dlouhém rozběhu se s tím hrozně peru. Neběžím do konce, otvírám se, je to kostrbatá. Před Birminghamem ještě musím něco naházet,“ plánovala.