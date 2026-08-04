Spor o štafetu: Zaplatíme si to samy, chtěly atletky. Svaz je nepustil, Bendová protestuje
Hořký spor ovládá českou atletiku několik dní před startem evropského šampionátu v Birminghamu. Sprinterka Nikola Bendová zpochybnila férovost kvalifikačních kritérií a kritizuje nominační postup svazu. V sestavě mimo jiné schází ženská štafeta na 4x100 metrů, která splnila mezinárodní kritéria. Svaz ji nepřihlásil, i když byly závodnice odhodlané si cestu samy zaplatit.
V cíli svých závodů často rozpustile ukazuje ďábelské růžky. Ale teď se čertík rozzlobil. Nikola Bendová kritizuje svaz poté, co na mistrovství Evropy nebyla nominována ženská štafeta na 4x100 metrů.
„Nejvíc mě nemrzí, že jsme neuspěly. Nejvíc mě mrzí, že jsme nedostaly šanci uspět,“ uvedla na instagramu.
Jde o tohle – ženská sprinterská štafeta splnila kritéria mezinárodní asociace Evropská atletika pro účast na mistrovství Evropy v Birminghamu. Průměrem časů 87,45 sekundy ze dvou nejlepších závodů posledních dvou sezon by se i díky odhlášení Francouzek pohodlně z 13. místa vešla mezi šestnáctku kvalifikovaných týmů.
Svaz však Češky na ME neposlal, protože během letošní sezony nezaběhly takzvaný potvrzovací výkon. K němu se v červenci sestava Pavla Kvasničková, Tereza Lamačová, Nikola Bendová a Jolana Mitysková časem 43,80 z Banské Bystrice přiblížila na desetinu sekundy.
„Jediná desetina. Ve sprintu je to doslova pár centimetrů v cíli. Okamžik, který lidské oko ani nezachytí,“ povzdechla si Bendová.
Svaz štafetu na šampionát nepřihlásil, což udělalo radost Slovákům. Ti své sprinterky do Birminghamu poslali, ačkoli měl jejich tým o 53 setin horší čas. Na ME poběží i Dánky, které oproti Češkám zaostávají o víc než sekundu.