Příběh sprinterky-modelky, která se ozvala. Za Bendovou stojí Fibingerová: Je mi to líto
Citlivý nominační případ ženské sprinterské štafety rozvířil atmosféru v české atletice a nejde v něm jen o čísla a řády. Za Nikolou Bendovou, která se proti svazovému rozhodnutí ozvala, stojí silný lidský příběh. Vnímá ho i vlivná žena atletického zákulisí Helena Fibingerová. „Je mi to strašně líto. Myslím, že to není správné rozhodnutí,“ uvedla.
Na stadion ve Skvrňanech se plzeňští atleti přesunuli poté, co jim kvůli fotbalové Viktorii vzali dráhu ve Štruncových sadech. Pro Nikolu Bendovou jde však o místo snů. Právě tady kdysi poprvé nadzvedla obočí atletickým expertům, když se v patnácti letech stala mezi dospělými mistryní republiky na dvoustovce.
„Tenkrát mi republika dospělých odstartovala profi kariéru. Je to můj stadion, já ho miluju,“ usmívala se Bendová poslední červencový víkend, když na stejném místě vyhrála domácí šampionát na 200 metrů už popáté.
V radosti z triumfu ale prosvítalo i trochu smutku. V nevýhodných větrných podmínkách jí nevyšel poslední pokus o potvrzovací výkon atletického svazu pro ME v Birminghamu. V mezinárodním žebříčku Evropské atletiky sice byla mezi kvalifikovanými, v českých kritériích jí třináct setin scházelo.
Doufala jsem, že mi bude přáno
„Ale nechci se neradovat. Mně je hrozně nesympatické, když někdo doběhne do cíle, vyhraje a ještě se vzteká,“ řekla Bendová. „Doufala jsem, že mi bude přáno. Ale možná chci moc. Prožila jsem takové věci, že jsem vděčná, pokorná.“
Atletická cesta někdejšího patnáctiletého objevu měla nadějné i temné momenty. V roce 2016 přivezla z dorosteneckého ME v Tbilisi bronzovou medaili. Cílila k účasti na olympiádě v Tokiu. V roce 2020 běhala v životní formě, jako jedna z hvězd nastupující generace se fotila na titulní stránku magazínu iSport LIFE. Atletickou sezonu ale rozbila covidová pandemie a Hry byly odloženy.
Titulní strana magazínu iSport LIFE s Nikolou Bendovou • Archiv Sportu
V dalších letech se i kvůli zdravotním potížím ke svému nejlepšímu času nepřiblížila a sen o olympiádě v Paříži ji před dvěma lety ukončila únavová zlomenina navikulární kosti v nártu.
Byli jsme pankáči
„Nastavila jsem si laťku hrozně brzo vysoko. Všichni ode mě očekávali jenom vzestup,“ vzpomíná Bendová. „Bohužel jsem nebyla tak sečtělá. Když mluvím s mladými, mají tolik informací, jsou tak rozumní… Kdybych taková byla já… Byli jsme pankáči.“
Vážné zranění její kariérou otřáslo. Navíc řešila problémy v osobním životě. Rozešla se s fotbalistou Danielem Köstlem a prožila bouřlivé období, v němž chodila s pokerovou hráčkou Barborou Mlejnkovou.
Vloni se srovnala, vrátila se k rychlejším časům a znovu vyhrála mistrovství republiky. Před další sezonu ale přišla o podporu ve vysokoškolském sportovním centru. Kromě symbolické částky od svazu se dostala na úroveň amatérské sportovkyně. Nezúčastnila se ani štafetového soustředění ve Španělsku.
„Druhým rokem si jedu všechno po své ose. Podporují mě sponzoři. Já to opravdu dělám, protože chci. Vím, na co mám, i na co nemám,“ líčí Bendová.
Kariéra v modelingu
Možná se mohla dostat ještě výš. Ale každopádně se po mnoha zádrhelech stále nevzdává. Bendová je úspěšná na sítích jako influencerka, fotí kampaně jako modelka. Ale stále zůstává i u atletiky, nechává se drtit bolavými tréninky. Užívá si i stres před závody.
„Říkala jsem holkám před štafetou, že nervozita je hrozná, ale zároveň něco takového už nikdy nezažijeme, jakmile skončíme s atletikou,“ vysvětluje. „Začala jsem si to konečně užívat, i tu nervozitu, když se vám z ní chce skoro zvracet. Říkám si: To je super, znamená to, že mi na tom záleží.“
Proto ji tak zasáhlo, když letos dvakrát těsně přišla o nominaci, ačkoli by na ni podle evropského žebříčku měla nárok. V individuálním závodě jí k potvrzovacímu výkonu scházelo 13 setin, ve štafetě jen desetina.
„Češky ve Wimbledonu taky nebyly favoritky a nebyly ve finále. Nechápu, proč bychom neměly mít šanci,“ kritizovala Bendová rozhodnutí svazu držet se nominačních kritérií. „Ve štafetě může spadnout kolík. Kluci byli jednou na čtyřikrát sto metrů ve finále.“
V individuální disciplíně patří k početné skupině atletů, které svaz do Birminghamu podle předem daných kritérií nepustil. Divoké karty dostaly jen chodkyně Eliška Martínková, které pomohl i nedostatek vypsaných závodů v půlmaratonu, a čtvrtkařka Lada Vondrová. Ta se hodila dlouhé štafetě. Polehčujícími okolnostmi pro ně byly i nedávné únavové zlomeniny.
Zastání od Fibingerové
Ženská sprinterská štafeta byla k limitu mučivě blízko. Rozhodnutí neposlat ji na mistrovství Evropy odpovídá nominačním pravidlům. Je ale nevyužitou šancí zhodnotit investice, které se do týmových běhů v posledních letech vkládají.
„Je mi to strašně líto. Myslím si, že to není správné rozhodnutí. V životě vždycky všechno neběží podle striktně daných pravidel,“ říká Helena Fibingerová, světová šampionka ve vrhu koulí a manažerka marketingové společnosti Česká atletika. „Pro mladá děvčata je to škoda. Já bych je tam prostě poslala. Spojila jsem se rodinou Nikoly Bendové. Pokusím se jim najít dobrý mítink. Ve prospěch naší atletiky bych se to snažila urovnat.“
Šance na Birmingham je pryč. Do budoucna má však sprinterský tým perspektivu, zvlášť při využití fenomenální národní rekordmanky Karolíny Maňasové. Ta letos po 45 letech vzala na stovce nejlepší český čas dějin Jarmile Kratochvílové a patří k nejrychlejším běžkyním kontinentu.
A Bendová? Stále se drží hesla ze své loňské comebackové sezony: „Mám chuť to ještě opravit, než pověsím na tretry na hřebík.“
Letos si po dlouhých šesti letech na dvoustovce zlepšila osobní rekord. A navzdory tomu, že už není preferovanou dorosteneckou hvězdičkou, chce se dostat ještě výš.
„Jsem ráda, že jsem dala osobák a jsem zpátky na levelu, kde jsem chtěla být. Teď se z toho musím odrazit, protože ještě nekončím,“ slibuje Bendová.
Nikola Bendová
Narozena: 4. listopadu 1999 (26 let)
Největší úspěchy: 4. na HME ve štafetě na 4x400 metrů (2023), 3. na ME dorostu na 200 metrů (2016), pětinásobná mistryně republiky na 200 metrů (2015, 2017, 2023, 2025, 2026), mistryně republiky na 100 metrů (2023), bývalá dorostenecká národní rekordmanka na 100 metrů (11,57) a 200 metrů (23,65).
Osobní rekordy - 100 metrů: 11,41, 200 metrů: 23,13, 400 metrů: 53,69.
Češky na 200 metrů
|Poř.
|Atletka
|Čas (rok)
|1.
|Jarmila Kratochvílová
|21,97 s 1981
|2.
|Taťána Kocembová Netoličková
|22,47 s 1984
|3.
|Hana Benešová
|22,57 s 1997
|4.
|Erika Suchovská
|22,96 s 1998
|5.
|Denisa Rosolová
|23,03 s 2010
|6.
|Lurdes Gloria Manuel
|23,06 s 2026hala
|7.
|Terezie Táborská
|23,07 s 2025
|8.
|Nikola Bendová
|23,13 s 2026
|9.
|Štěpánka Sokolová
|23,16 s 1983
|10.
|Tereza Lamačová
|23,17 s 2026