Senzační medaile na úvod juniorského MS. Smíšená štafeta bere stříbro, zazářila Botková (16)
Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy. V úvodní den šampionátu v americkém Eugene Češi, kteří měli v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sophii Pischnothovou a Jakuba Marka, v novém národním juniorském rekordu 3:18,16 nestačili jen na suverénní kvarteto Spojených států amerických (3:15,31).
Česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová. Ve finále ji nahradila šestnáctiletá Botková, čerstvá dorostenecká a juniorská evropská rekordmanka na 400 metrů překážek.
Od Marka, jenž ve finále bojoval s mírnými potížemi se zadním stehenním svalem, přebírala štafetu na šesté pozici. Pak zahájila stíhací jízdu. Letmou čtvrtku zvládla za 51,59 sekundy a v konkurenci soupeřek, které mohou být až o tři roky starší, vybojovala pro Česko překvapivou medaili.
S odstupem 29 setin za ní doběhla pro bronz štafeta Austrálie, čtvrtá Jamajka ztratila na Česko 62 setin. „Já jsem teda Lindě hodně věřil. Ale musím se přiznat: že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil,“ řekl s úsměvem v rozhovoru na webu svazu Mareš. Spokojeností zářila i Botková. „Jsem ráda za svůj tým, krásně mi to rozběhnul. Jsem hrozně ráda, že postoupili z rozběhu. A to finále se povedlo neskutečně,“ rozplývala se.
Juniorské mistrovství světa v Eugene bude pokračovat do neděle. Na minulém světovém šampionátu získali čeští atleti šest medailí včetně titulů desetibojaře Tomase Järvinena a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.
Mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene (USA):
Junioři:
5000 m: 1. Kibet (Keňa) 13:28,27, koule (6 kg): 1. Borges (Braz.) 20,35.
Juniorky:
5000 m: 1. Cheropová (Ug.) 15:03,88.
Mix:
4x400 m: 1. USA (Shelton, Overtonová, Hunter, Harrisová) 3:15,31, 2. Česko (Mareš, Pischnothová, Marek, Botková) 3:18,16, 3. Austrálie 3:18,45.