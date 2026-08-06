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Senzační medaile na úvod juniorského MS. Smíšená štafeta bere stříbro, zazářila Botková (16)

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala na MSJ stříbro, zářila Linda Botková
Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala na MSJ stříbro, zářila Linda BotkováZdroj: atletika.cz
Linda Botková
Linda Botková
Linda Botková
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Atletika
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Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finišmanka Linda Botková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy. V úvodní den šampionátu v americkém Eugene Češi, kteří měli v sestavě ještě Lukáše Mareše, Sophii Pischnothovou a Jakuba Marka, v novém národním juniorském rekordu 3:18,16 nestačili jen na suverénní kvarteto Spojených států amerických (3:15,31).

Česká štafeta vylepšila národní maximum své věkové kategorie už v rozběhu, kde nastoupila Kateřina Čechová. Ve finále ji nahradila šestnáctiletá Botková, čerstvá dorostenecká a juniorská evropská rekordmanka na 400 metrů překážek.

Od Marka, jenž ve finále bojoval s mírnými potížemi se zadním stehenním svalem, přebírala štafetu na šesté pozici. Pak zahájila stíhací jízdu. Letmou čtvrtku zvládla za 51,59 sekundy a v konkurenci soupeřek, které mohou být až o tři roky starší, vybojovala pro Česko překvapivou medaili.

S odstupem 29 setin za ní doběhla pro bronz štafeta Austrálie, čtvrtá Jamajka ztratila na Česko 62 setin. „Já jsem teda Lindě hodně věřil. Ale musím se přiznat: že stáhne dvě vteřiny, to jsem ani já nevěřil,“ řekl s úsměvem v rozhovoru na webu svazu Mareš. Spokojeností zářila i Botková. „Jsem ráda za svůj tým, krásně mi to rozběhnul. Jsem hrozně ráda, že postoupili z rozběhu. A to finále se povedlo neskutečně,“ rozplývala se.

Juniorské mistrovství světa v Eugene bude pokračovat do neděle. Na minulém světovém šampionátu získali čeští atleti šest medailí včetně titulů desetibojaře Tomase Järvinena a čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel.

Mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene (USA):

Junioři:

5000 m: 1. Kibet (Keňa) 13:28,27, koule (6 kg): 1. Borges (Braz.) 20,35.

Juniorky:

5000 m: 1. Cheropová (Ug.) 15:03,88.

Mix:

4x400 m: 1. USA (Shelton, Overtonová, Hunter, Harrisová) 3:15,31, 2. Česko (Mareš, Pischnothová, Marek, Botková) 3:18,16, 3. Austrálie 3:18,45.

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