Z mentálního dna až na evropský trůn. Slovenka Zapletalová slaví zlato, Česko dál čeká
Zatímco česká atletická výprava na nejcennější kov z evropského šampionátu stále čeká, naši východní sousedé už slaví. Zlatou medaili si v Birminghamu pověsila na krk fenomenální Emma Zapletalová. Ve finále závodě na 400 metrů překážek potvrdila fantastickou letošní formu a završila neuvěřitelný návrat po sérii zranění, která ji připravila i o poslední olympiádu.
Slovensko slaví první medaili na letošním ME. Běžkyně Emma Zapletalová vystoupala na nejvyšší stupínek v britském Birminghamu na 400 metrů překážek, kde se suverénně odtrhla od soupeřek časem 52,91 sekundy.
Šestadvacetiletá Slovenka si připsala první titul mistryně Evropy a rodné zemi přinesla teprve druhé atletické zlato v samostatné éře. „Není to zlato jen pro mě, ale i pro tým, trenéra, celou rodinu, Slovensko a pro atletiku. Vážím si, že se s medailí můžu podělit se všemi,“ radovala se.
Na start se připravovala v roli jedné z favorizovaných běžkyň a uchopením titulu status definitivně potvrdila. „Jsem spokojená, že jsem zvítězila a potvrdila roli favoritky. Ale upřímně, s výkonem a během nejsem úplně spokojená,“ přiznala. Zapletalová přidává titul mistryně Evropy ke čtyřem letošním vítězstvím v Diamantové lize. „Je příjemné zjištění, že můžu být mezi nejlepšími a neztratím se tam.“
Formu potvrzuje již od minulého roku, kdy na MS získala bronz. Cesta na vrchol byla ovšem trnitá.
Čtyři zlomeniny a vynechaná olympiáda
Po zisku titulu mistryně Evropy U23 v roce 2021 zažila rodačka z Nitry tvrdý pád. Po účasti na olympiádě v Tokiu přišlo v průběhu tří let několik únavových zlomenin. „Při první jsem si řekla, že to ke sportu patří. Hodila jsem to za hlavu. Jenže pak přišla druhá, a to jsem už věděla, že něco není v pořádku.“
Zranění se opakovalo čtyřikrát. Kvůli potížím vynechala dvě sezony včetně olympiády v roce 2024. „Mentálně jsem se položila,“ popsala Zapletalová pocity po překonání další zlomeniny znemožňující nástup na stadion v Paříži.
Pak přišel obrat – výměna trenéra, změna režimu a návrat Slovenky na vrchol. U sousedů si získala oblibu loni vítězstvím v anketě Športovec roka. Teď však míří dopředu. „Věřím, že v budoucnu vyhraji i ve větším závodě,“ popsala. Nyní vyhlíží finále Diamantové ligy v Bruselu, na kterém má zaručenou účast.