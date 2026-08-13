Od zlomeniny navikulární kosti na ME. Vondrová: Říkala jsem si, že... A pak to prasklo
Od zimy nemá v nohách jediný závod. Čtvrtkařka Lada Vondrová začínala venkovní sezonu několika týdny o berlích kvůli únavové zlomenině navikulární kosti, místo na dráze trénovala v bazénu či na kole. A v pátek bude připravena ke službě v reprezentační štafetě během rozběhu mistrovství Evropy v Birminghamu.
Připomeňte, jak se vám zranění přihodilo…
„Poslední trénink mě to pobolívalo. Měla jsem tuhle únavovou zlomeninu třikrát. Říkala jsem si, že zvládnu mistrovství světa štafet v Botswaně a pak si dám tři týdny klid. Konzultovala jsem to s paní Velebovou (reprezentační lékařkou – pozn. red.). Ale při posledním tréninku to zřejmě prasklo. Snažila jsem se to rozcvičit, ale nešlo to.“
Máte za sebou složité měsíce, že?
„Prostě se to stalo. Samozřejmě mě to hodně zasáhlo vzhledem k tomu, že jsem nemohla běžet ani na mistrovství světa štafet v Botswaně. Byla jsem z toho zničená. Ale věděla jsem, že je to něco, co mi vyřeší berle na šest týdnů.“
Zranění vás tedy spíš nakoplo?
„Po dlouhé době jsem měla zase chuť žít a dělat atletiku. Po posledních letech, kdy jsem měla imunitní problémy, mi chuť trošku odešla. Opravdu jsem nevěděla, co s nimi dělat. Ale naučila jsem se s tím žít. Po zranění jsem v atletice udělala neskutečný kus práce. V Africe jsem znovu zjistila, že to jde.“
Jak probíhal návrat k tréninku?
„Měla jsem pět týdnů berle úplně bez došlapů, ani jsem s nohou nepohnula. Potom jsem začala chodit a pak už to šlo docela rychle. Začala jsem běhat po osmi týdnech. Bylo to docela dlouhé. Ale mám mladého trenéra, který je plný dojmů. Zjistili jsme, že možností tréninku je spousta, takže jsem se nezastavila.“
Co jste dělala, když jste nemohla běhat?
„Chodila jsem běhat do vody. Normálně v bazénu, měla jsem pás, nohama i rukama běháte na místě. Měla jsem laktát pomalu vyšší než z dráhových tréninků. Zábavné to není, ale mám docela ráda se sebetrýznit. Zničí mě to, nohy jsou hodně ztuhlé. Taky jsem běhala ve vzduchu, na lavičce s trenažérem. Pak jsem si koupila kolo. Myslela jsem si, že se to nikdy nestane, ale došlo k tomu.“
Pomohl vám v tréninku jasný cíl, kterým byl start ve štafetě v Birminghamu?
„Alternativní tréninky nejsou taková zábava, takže jsem v hlavě v koutku měla, že bych na štafetu jet mohla. Individuální závod jsme zavrhli hned. Všechno se to mělo odvíjet od toho, jestli mě to bude bolet, nebo ne. Z tohohle už jsem vyrostla. Kdybych cítila nějakou bolest, tak bych to zabalila. Naštěstí to drželo. Mohla jsem postupně přidávat. Teď už si troufám říct, že jsem na osmdesáti procentech normální tréninkové zátěže.“
Koncem července jste ale na mistrovství republiky ještě nezávodila…
„Dostala jsem výjimku od paní Velebové, že by to bylo zbytečně brzo. Navíc se chci vyhnout startům z bloku. Čtvrtka ve štafetě je letmo. Komunikovala jsem se Zuzkou (reprezentační trenérkou sprintů a štafet Hejnovou). Dala mi šanci. Věděli o tom, že se připravuju. Dostala jsem se do formy, která momentálně štafetě pomůže, takže jsme se rozhodli, že to je dobrý nápad. Moje výkonnost stačila na to, aby mi Zuzka věřila, že mi šanci dá.“
Co si z tohohle zvláštního jara vezmete do budoucna?
„Běhání ve vodě budeme zařazovat i normálně, to je dobrá záležitost. Vzhledem k tomu, že moje achilovky nejsou nejlepší a chci přecházet na osmistovku, objem se musí zvyšovat. Teď je docela v trendu, že se objemy najíždí na kole. Asi to tam minimálně jednou týdně necháme.“
Od příští sezony tedy plánujete běhat půlku?
„Už to mělo být letos. Loni v prosinci jsem v Africe trénovala se skupinou Laurenta Meuwlyho na osm set metrů. Pak jsme vzhledem k Botswaně dávali specifické tréninky na čtyři sta. Počítali jsme, že to tuhle sezonu bude hodně půl na půl. Jestli letos ještě individuálně vyběhnu, bude to na osm set.“