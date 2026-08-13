Zlatá euforie, padlý rekord a stesk po českém pečivu. Juniorští atleti jsou zpět doma
Neskutečné úspěchy, padlé rekordy a nadějné vyhlídky směrem k dospělé elitě. Úterní návrat českých medailistů z juniorského mistrovství světa v atletice uzavřel mimořádně úspěšnou výpravu. Hvězdné manýry byste u nich ale hledali marně. Poté, co na dráze vybojovali dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, bylo první věcí, kterou doma s vděkem přivítali, možnost vyhnout se americké stravě.
Po neuvěřitelném výkonu na juniorském MS jsou všichni medailisté zpátky doma. Dohromady česká výprava přiváží dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Všichni medailisté byli po přistání přivítáni českým bochníkem chleba, který nejednomu udělal radost. Michal Rada, zlatý medailista ze 400 metrů překážek, si na americké jídlo sice nestěžoval, jedna věc mu ale chyběla. „Kdybych si měl vybrat, bude to moje postel a české pečivo,“ prozradil.
Poznámku o pečivu kvitovala i mistryně světa ve skoku o tyči Nicole Krutilová, avšak na rozdíl od Rady nemohla americké jídlo vystát. „V Americe nemají normální chléb, jenom sladký. Snídaně byly strašné, opravdu se to nedalo jíst. Už se těším na chleba s máslem,“ smála se zlatá medailistka.
Obyčejné české pečivo bylo pro mladé reprezentanty naprosto zaslouženou odměnou. Na dráze v americkém Eugene totiž předvedli výkony, které se zapíšou do historie.
Padlý rekord a výhled k seniorské kategorii
Jednou z nejzářivějších medailí bylo zlato na překážkách Michala Rady. Překonal evropský rekord, který pevně odolával dlouhých 42 let. „Ještě jsem to nedokázal zpracovat, evropský rekord byl čas, na který jsem mířil od minulé sezóny. Jsem skutečně šťastný, že se mi to podařilo,“ popsal pocity Rada.
Do konce závodu nebylo nic jisté, i když měl český běžec náskok: „Viděl jsem, že favorizovaný Japonec má extrémně silné finiše. V podvědomí jsem měl, že se kdykoliv vedle mě může objevit, makal jsem do posledních metrů. Až v cíli mi došlo, že jsem to dokázal.“
Rada se kvalifikoval i na seniorské mistrovství Evropy, které v týdnu od 10. do 16. srpna probíhá v Británii, prioritou však bylo mistrovství světa. „Myšlenky na to samozřejmě byly. S časovým posunem, přesunem zpátky do Evropy a vším by se to nedalo, zvolil jsem juniorskou akci,“ vysvětlil.
Nyní však míří i mezi dospělé. Několik závodů v seniorské kategorii již absolvoval, teď budou jeho další kroky směřovat do Diamantové ligy a plánuje se podívat i do švýcarského Lausanne. „Je to něco jiného, ale jsem za to rád. Od koho jiného se učit než od těch nejlepších. Absolvoval jsem čtyři mítinky s dospělými a ani jednou jsem se neumístil lépe než na pátém místě. Pro mě samotného to bylo dobré v tom, že jsem se postavil zpátky nohama na zem. Uvědomuji si, že se mám ještě co učit a co natrénovat,“ zhodnotil pokorně své zkušenosti mezi dospělou elitou.
Nejlepší atletka Evropy
Kromě něj zaznamenala neuvěřitelný úspěch také Linda Botková. Z MS odváží stříbro ze smíšené štafety na 4x400 metrů, ve které předvedla neuvěřitelný finiš, když stáhla čas o dvě sekundy: „Měli jsme v hlavě medaili. Když jsem přebírala kolík, věděla jsem, že musím předběhnout Australanku a Jamajčanku, které byly poměrně daleko. Od začátku jsem to rozběhla rychle a jsem ráda, že se mi to podařilo,“ popsala emoce. Nyní se plně soustředí na přesun na halovou sezonu.
Ke stříbru ze štafety, kde ve finále nahradila Kateřinu Čechovou, přidala titul nejlepší evropské atletky za měsíc červenec, což je pro šestnáctiletou běžkyni životní úspěch. „Nečekala jsem to. Byla jsem ráda, že jsem byla nominována. Znamená to pro mě hodně, jelikož to bylo mezi dospělou kategorií a byly tam jiné významné atletky,“ řekla.
Celá reprezentace dorazila v bezpečí zpátky domů a může oslavovat neskutečný úspěch. Čas ukáže, zda se nadějné mládí propíše do seniorských kategorií.