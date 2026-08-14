Zvoní rekordu Kratochvílové poslední hodiny? Hrozbu Werrovou rozhodčí vrátili do boje
Byl to nervy drásající moment. Druhá žena evropských tabulek sezony v běhu na 800 metrů, která patří mezi ty, jež nejvíc ohrožují světový rekord Jarmily Kratochvílové, v semifinále na mistrovství Evropy 150 metrů před cílem upadla. Skandál! Že by Audrey Werrová nešla do finále? Okamžitě všichni začali zkoumat videozáznamy, nejvíc rozhodčí. Ti pak Švýcarku s nejlepším sezonním časem do bojů o medaile vrátili. V pátečním finále (od 22.45 hod.) tak odstartuje hned deset žen.
Na atletických šampionátech bývá k vidění ledasco. Tentokrát to byl pád v ženském běhu na 800 metrů. Na zemi se ocitly dvě atletky, přičemž tou první z nich byla Audrey Werrová, vedoucí žena evropského žebříčku nejlepších časů sezony. Takzvanou půlku zvládla letos zaběhnout za 1:53,80, čímž se už výrazně přiblížila stále platnému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové 1:53,28.
Jenže ve čtvrtek odpoledne zůstala ležet na birminghamském oválu, pak se zvedla a do cíle došla až v čase 2:35,35, což byl logicky nepostupový čas.
Aby ale taková hvězda kvůli takové hlouposti neběžela finále? Nemyslitelné. A tak hned jury začala zkoumat, zda k pádu nedošlo cizím zaviněním. V takovém případě by totiž takto postiženou běžkyni na start pátečního závodu dostali.
Ne všechny záběry byly zcela průkazné, ale jeden se přeci jen našel.
Když Werrová na hranici přibližně 650 metrů upadla, bylo na videu vidět, že k tomu došlo po kontaktu její pravé nohy s levou paží francouzské atletky Anais Bourgoinové. Přes ležící Werrovou pak přelétla ještě Litevka Gabija Galvydyteová.
Jelikož tedy rozhodčí kontakt objevili, zařadili Werrovou i Galvydyteovou dodatečně do finále běhu na 800 metrů. Ten tak v pátek večer poběží hned deset atletek.
Mezi nimi nechybí ani další vyzývatelky historického výkonu Kratochvílové, kterými jsou Britka Keely Hodgkinsonová a Nizozemka Femke Broedersová-Bolová.
Zda se některé z nich podaří konečně světový rekord ukořistit, zůstává otázkou. Na šampionátech, hlavně těch evropských, se tato maxima až tak často nemění, jde především o zisk medailí. Navíc Werrová se po pádu držela bolestivě za hrudník a o mantinel vedle dráhy si také narazila levé stehno. Ovšem realita pozdního pátečního večera může být úplně jiná.