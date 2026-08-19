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Zlatá mládež, dospělí nic. Ujel české atletice evropský vlak? Šéf Dukly: Rveme si vlasy

Zlatá mládež, dospělí nic. Ujel české atletice evropský vlak?
Zlatá mládež, dospělí nic. Ujel české atletice evropský vlak?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
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Lurdes Gloria Manuel si vyběhla účast ve čtvrtkařském finále na ME v Birmignhamu
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Martin Hašek
Atletika
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Přišlo to jako nečekaný knock out. Česká atletika zažívala pohodové léto s průlomovou sezonou Lurdes Glorie Manuel a mládežnickými šampionáty jako zlatými doly. Historický propadák na ME v Birminghamu je důkazem, že všechno není pohádka. „Nemůžeme si nic nalhávat. Mládežníci sbírali medaile jak na běžícím pásu. Dospělý Birmingham je studená sprcha,“ říká Jiří Mužík, vicemistr Evropy na 400 metrů překážek z roku 2002.

Koulař Tomáš Staněk je většinou dobře naložený silák. Před sedmi lety však v klimatizované mixzoně Chalífova mezinárodního stadionu v Dauhá pustil ven přetlak.

„Každý trénuje na sebe, nechce se s někým hecnout… Je vidět, že ta naše atletika jde trochu do kopru,“ líčil na konci světového šampionátu, po němž se čeští atleti po dlouhých 28 letech vraceli bez medaile.

Svalnatý vrhač se do toho tenkrát pořádně opřel. Mluvil o absenci centralizovaného tréninku, nedostatcích ve výživě, fyzioterapii i snaze některých trenérů vytěžit mladé talenty příliš brzy. Zmínil dokonce zatoulané analýzy na FTVS. Tehdejší šéftrenér Jan Netscher přidal plán na důslednější kontrolu zdraví. I tehdy příliš mnoho atletů nebylo fit…

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