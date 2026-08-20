Formanová vysvětluje kritiku: Na slovo „užít“ jsem vysazená. My tam stáli jak spráskaní psi
Propad atletické výpravy na evropském šampionátu v Birminghamu přináší další vlny. Mezi hlasité kritiky se po zralé úvaze zařadila i legendární půlkařka Ludmila Formanová. Mistryně světa v hale i venku z roku 1999 se nejdřív vyjádřila na Facebooku, kde zkritizovala přístup reprezentantů i svazové vedení. Pro iSport své názory podrobně vysvětlila.
Ester Ledecká nemá na svůj šokovaný výraz ze zlaté olympiády v Pchjongčchangu monopol. Ještě nějakou dobu předtím, v srpnu 1999, zírala nevěřícně v cíli Ludmila Formanová. Tehdy ve finále mistrovství světa v Seville senzačně porazila slavnou Marii Mutolaovou a na osmistovce navázala na někdejší titul své trenérky Jarmily Kratochvílové. S duší šampionky se Formanové špatně dívalo na vystoupení reprezentace v Birminghamu. A nebyla sama. „V sobotu jsme se bavili se známými na závodech v Bílině. Bylo to téma číslo jedna. I veřejnost se ptá, co na takový propad výkonnosti říkám,“ líčí.
Co vám na vystoupení českých atletů v Birminghamu hlavně vadilo?
„Měla jsem pocit, že je to vrcholná akce. Na tu se jdu porvat o každé umístění, chci předvést co nejlepší výkon. Jdu do toho! Je k zamyšlení, proč atletům odešla forma. Na to by se měli zaměřit trenéři a svaz.“
Váš názor?
„U nás je zavedená honba za limity. Převážná část atletů ladí formu, aby je splnili. Potom se může stát, že jde forma dolů. Limit je pro ně důležitý, aby se na vrcholnou akci dostali. Ale tím to teprve začíná. To je jedna věc…“
A ty další?
„Vadilo mi jejich hodnocení, že se nic neděje. Jdou si užít… Jsem na to slovo vysazená. Já, když jsem neuspěla, neužívala jsem si to. Nikdo z mojí generace. Stáli jsme tam jak spráskaní psi, ani se nám nechtělo dávat rozhovory. Oni řeknou, že jim to nevadí, že si to užili. Když vidím štafetu holek na čtyřikrát čtyři sta metrů, nemůžou to hodnotit pozitivně. Ony se usmívají, že to není špatné umístění. Schází sebereflexe, pokora…“